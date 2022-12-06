ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ: РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ГРИБНОГО СУПА ПО-ВЕНГЕРСКИ
Ваши домочадцы обязательно оценят этот рецепт грибного супа.
Этот венгерский грибной суп довольно прост в приготовлении, а получается сытным и вкусным.
Ингредиенты:
сливочное масло – 4 ст. л.;
луковица – 1 шт.;
грибы – 250 г;
куриный бульон – 2 стакана;
соевый соус – 1 ст. л.;
паприка – 1 ст. л.;
сушеный укроп – 2 ч. л.;
молоко – 1 стакан;
мука – 3 ст. л.;
сметана – 0,5 стакана;
свежая петрушка – 1 пучок;
лимонный сок – 2 ч. л. ;
соль – по вкусу.
молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления грибного супа по-венгерски:
- Растопите сливочное масло в сковородке на среднем огне. Добавьте нарезанный на кубики лук. Готовьте, помешивая, около 5 мин.
- Положите измельченные грибы и обжаривайте еще 5 мин.
- Добавьте грибы с луком в бульон. Также вылейте соевый соус, добавьте паприку и укроп; уменьшите огонь до минимума, накройте и готовьте 15 мин.
- В отдельной миске смешайте молоко и муку. Вылейте смесь в кастрюлю. Накройте все крышкой и готовьте еще 15 мин., периодически помешивая. Добавьте сметану, петрушку, лимонный сок, соль и молотый черный перец.
- Готовьте все на слабом огне еще примерно 3–5 мин.
- Хорошо перемешайте и подавайте на стол.
Источник: https://nakonu.com/2022/12/292118?fbclid=IwAR19tuOEjz2Vk9764vvDlXYcg2ouCwnwNf4QCe_CnAGPcpSkX4vU_Wyj7kU
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