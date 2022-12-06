ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ: РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ГРИБНОГО СУПА ПО-ВЕНГЕРСКИ

Ваши домочадцы обязательно оценят этот рецепт грибного супа.

Этот венгерский грибной суп довольно прост в приготовлении, а получается сытным и вкусным.

Ингредиенты:

сливочное масло – 4 ст. л.;

луковица – 1 шт.;

грибы – 250 г;

куриный бульон – 2 стакана;

соевый соус – 1 ст. л.;

паприка – 1 ст. л.;

сушеный укроп – 2 ч. л.;

молоко – 1 стакан;

мука – 3 ст. л.;

сметана – 0,5 стакана;

свежая петрушка – 1 пучок;

лимонный сок – 2 ч. л. ;

соль – по вкусу.

молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления грибного супа по-венгерски:

Растопите сливочное масло в сковородке на среднем огне. Добавьте нарезанный на кубики лук. Готовьте, помешивая, около 5 мин. Положите измельченные грибы и обжаривайте еще 5 мин. Добавьте грибы с луком в бульон. Также вылейте соевый соус, добавьте паприку и укроп; уменьшите огонь до минимума, накройте и готовьте 15 мин. В отдельной миске смешайте молоко и муку. Вылейте смесь в кастрюлю. Накройте все крышкой и готовьте еще 15 мин., периодически помешивая. Добавьте сметану, петрушку, лимонный сок, соль и молотый черный перец. Готовьте все на слабом огне еще примерно 3–5 мин. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.

Источник

Источник: https://nakonu.com/2022/12/292118?fbclid=IwAR19tuOEjz2Vk9764vvDlXYcg2ouCwnwNf4QCe_CnAGPcpSkX4vU_Wyj7kU