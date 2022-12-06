Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ: РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ГРИБНОГО СУПА ПО-ВЕНГЕРСКИ

Ваши домочадцы обязательно оценят этот рецепт грибного супа.

Этот венгерский грибной суп довольно прост в приготовлении, а получается сытным и вкусным.

Ингредиенты:

сливочное масло – 4 ст. л.;
луковица – 1 шт.;
грибы – 250 г;
куриный бульон – 2 стакана;
соевый соус – 1 ст. л.;
паприка – 1 ст. л.;
сушеный укроп – 2 ч. л.;
молоко – 1 стакан;
мука – 3 ст. л.;
сметана – 0,5 стакана;
свежая петрушка – 1 пучок;
лимонный сок – 2 ч. л. ;
соль – по вкусу.
молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления грибного супа по-венгерски:

  1. Растопите сливочное масло в сковородке на среднем огне. Добавьте нарезанный на кубики лук. Готовьте, помешивая, около 5 мин.
  2. Положите измельченные грибы и обжаривайте еще 5 мин.
  3. Добавьте грибы с луком в бульон. Также вылейте соевый соус, добавьте паприку и укроп; уменьшите огонь до минимума, накройте и готовьте 15 мин.
  4. В отдельной миске смешайте молоко и муку. Вылейте смесь в кастрюлю. Накройте все крышкой и готовьте еще 15 мин., периодически помешивая. Добавьте сметану, петрушку, лимонный сок, соль и молотый черный перец.
  5. Готовьте все на слабом огне еще примерно 3–5 мин.
  6. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.

Источник

Источник: https://nakonu.com/2022/12/292118?fbclid=IwAR19tuOEjz2Vk9764vvDlXYcg2ouCwnwNf4QCe_CnAGPcpSkX4vU_Wyj7kU

06.12.2022 - Posted by | Попробуем?

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: