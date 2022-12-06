Кокаиновый медведь
В 1985 году житель штата Теннесси недалеко от своего дома обнаружил труп неизвестного мужчины. На погибшем были очки ночного видения и бронежилет, а рядом лежал раскрытый парашют. В армейском рюкзаке мужчины полиция обнаружила 40 кг кокаина, около 5000 долларов, 6 золотых монет, оружие и ключ от самолета. Стоимость кокаина составляла не менее 15 млн долларов.
Полицейские на месте гибели Эндрю Торнтона
На следующий день в 100 км от тела были найдены обломки самолета Cesna 404, а в нем — 8 пронумерованных упаковок с кокаином с цифрами от 1 до 9, упаковка 3 отсутствовала.
Полиция предположила, что мертвец, вероятно, был перевозчиком наркотиков. По каким-то причинам он начал сбрасывать кокаин, пролетая над лесным массивом, а затем и сам прыгнул, но слишком поздно открыл парашют и разбился.
Этим человеком был Эндрю Картер Торнтон, полицейский отдела по борьбе с наркотиками, где работал агентом под прикрытием. Торнтон контактировал с наркодиллерами, совершал контрольные закупки и в какой-то момент, перейдя черту, начал приторговывать сам, впоследствии став лидером преступной группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков из Колумбии.
Эндрю Картер Торнтон
Работая полицейским и будучи преступником, а также проходя обучение в юридической школе, в свободное время Торнтон умудрился получить лицензию пилота и совершить сотни прыжков с парашютом.
В 1977 году Торнтон уволился из полиции, чтобы, якобы, заняться юридической деятельностью. На самом деле, основным его занятием в последующие годы стала контрабанда марихуаны и кокаина. Через какое-то время его поймала полиция, но обвинения остались недоказанными. Торнтон пошел на сделку, отбыл небольшой срок и вышел, а через год, на основании новых показаний информаторов, ФБР вновь берет его в разработку.
Так что же случилось в лесу?
11 сентября 1985 года Торнтон сел в двухмоторный самолет Cessna 404 и отправился в Колумбию за очередной партией кокаина, но на обратном пути ему «сели на хвост» два самолета ФБР. Торнтон принял решение сбросить товар и прыгнуть с парашютом. Остальное вы знаете.
А причем здесь медведь?
Три месяца спустя в лесу Чатахучи нашли мертвого медведя. Рядом с ним лежала 40-килограммовая упаковка с кокаином. Как оказалось, медведь наткнулся на кокаин, поел его и умер от передозировки. У него диагностировали внутримозговое кровоизлияние, дыхательную недостаточность, гипертермию, почечную недостаточность, сердечную недостаточность и инсульт — ни одно живое существо не смогло бы выжить после такой дозы наркотика. Животное вошло в историю как Pablo Esco-bear или «кокаиновый медведь». Сейчас его чучело выставляется в магазине Kentucky Fun Mall.
Чучело «кокаинового медведя»
Источник: https://www.factroom.ru/kriminal/kokainovyj-medved?fbclid=IwAR14PanYNnHnJGXj9CpAsqRD3AS6-gTDhIcP8K04xb0BvOQW_nfo_QVsj-g
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