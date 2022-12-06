Жизнь до талибов: 30 фотографий Афганистана и его жителей 1960 — 1970-х годов

Афганистан глазами французского путешественника Франсуа Поммери.

В 1969 году Афганистан был совсем не тот, что сегодня. В нём не было места для террористов, и путешественники из Европы чувствовали себя в этой стране в полной безопасности. Именно в то время в Афганистане побывал Франсуа Поммери – французский журналист, который путешествовал по этой стране и добрался в один из удалённых районов Нуристан автостопом.

1. Жительница Афганистана всего лишь несколько десятилетий назад…

На многолюдной улице проходит женщина, одетая в европейскую одежду.

2. Многонациональное государство

Многочисленное скопление людей на самой оживленной улице Кабула, столицы Афганистана.

3. Джума-Масджид

Самая старейшая постройка третьего по величине города Герата в Афганистане.

4. Из поколения в поколение

Дедушка и внук.

5. Гератский мальчик

Малыш на городской улице.

6. Семейная пара

Жители деревни Вайгал, которая находится в провинции Нуристан.

7. Жители деревни Вайгал

Жители деревни Вайгал в национальной одежде.

8. Высокогорная область

Небольшие поселения разбросаны по горным склонам на высоте до 6000 футов.

9. Провинция Нуристан

Небольшой двор перед деревянными домами.

10. Деревенская детвора

Любознательные дети залезли на крышу дома, рассматривая путников издалека.

11. Солнечная долина

Житель деревни отдыхает под лучами пялящего солнца.

12. Устала

Девочка на крыльце.

13. Стеклодув из города Герат

Мужчина сидит перед печкой, собираясь сделать очередной шедевр.

14. Пыльная дорога

Вдоль дороги размещены мастерские и магазины.

15. Необычная машина

Ярко разукрашенный афганский грузовик с нарисованным на кузове самолетом .

16. Мясная лавка

Отец и сын готовят свежее мясо к продаже.

17. Дорожный транспорт

Контраст между телегой и машиной на колесах.

18.Старые улицы Кабула

Велосипедисты, проезжающие вдоль дороги, по краям которой размещены небольшие магазины.

19. Живописный пейзаж

Величественные горы и озера дополняют друг друга.

20. Местные жители

Уставшие путники решили отдохнуть в тени.

21. Бамианские статуи Будды

Буддийские святыни стоят в своем великолепии, пока еще не разрушены.

22. Местный пейзаж

Бамианская долина известна под вторым названием — «Город богов».

23. Нарядная лошадь

Лошадь, украшенная самодельными красными шарами, кушает солому на обочине дороги.

24. Центр страны

Вдалеке виднеются Бамианская статуя Будды.

25. Банди-Амир

Великолепный национальный парк Афганистана.

26. На заправочной станции

Автобус в Кабуле остановился на заправке.

27. Мирные улицы

Обыденная жизнь афганского народа.

28. Женщина в чадре

Молодая особа прогуливается по улицам Герата в национальной одежде.

29. Торговые улицы

Жители города спешат по своим делам.

30. Уличный парикмахер

Мужчина оказывает парикмахерские услуги.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/061216/32490/?fbclid=IwAR0vOBb3qvMi95nxoJcSbLZC0zKUTj8u-mRcEQ5gOPCgVFo5wYc-3TltPIg