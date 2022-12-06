Грибники углубились в лес и нашли на поляне почти незаметную дверь. Она была открыта, а за ней открылся спуск вниз. Видео
Грибники увлеклись «тихой охотой» и сами не заметили, как зашли слишком далеко в лес. На одной из полян люди случайно нашли почти незаметную дверь, скрытую склоном холма. Дверь оказалась открыта, а за ней открылся спуск глубоко вниз.
Немного посовещавшись, люди решили отправиться на исследование подземелья. Лестница с давно не крашенными стенами привела в буферное помещение.
В следующей же секции коридора нашлась схема. Выяснилось, что грибникам удалось найти так называемый ЗКП — запасной командный пункт. Такие убежища во времена СССР специально раскидывали по лесам в стратегических точках.
Подземные ЗКП оснащались фильтрационными установками. Предполагалось, что здесь командный состав сможет продержаться в случае ядерного удара, или химической атаки.
И похоже, мародеры этот пункт найти еще не успели. Сохранность ЗКП великолепна, если делать скидку на время. В главном зале до сих пор стоит автоматический радиопеленгатор.
Остались и планшеты командного состава.
Да и вообще, подобный пункт можно относительно быстро вернуть в строй:
https://www.youtube.com/watch?v=dm8yCtgR9CM
Грибники же ничего трогать в ЗКП не стали. Место сохранное и вполне может пригодиться в будущем.
Источник: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134770
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