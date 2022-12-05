Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
А вы часто видели рисунки, которые выглядят точно как фотографии? Филиппинский художник-самоучка по имени Эмель Эспириту (Emel Espiritu) рисует такие портреты. Глядя на них, кажется, что перед нами профессиональный снимок — но за этой работой кроется умелая рука художника. Оцените его креативные работы!
Художник рассказал, что увлекается рисованием с детства: "У каждого человека — свой дар. Я раскрыл свой, когда был ещё ребёнком. Теперь это мое хобби, и я полностью самоучка. Некоторые люди ещё не поняли, в чём их дар. Но в каком бы возрасте вы его ни обнаружили, фокусируйтесь на нём и развивайте, как растение из маленькой семечки. Когда вы вырастите это растение, оно зацветёт — и вас обязательно заметят," — рассказывает художник.
Оцените его удивительные портреты:
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35836-hudozhnik-risuet-realistichnye-portrety-pohozhie-na-foto-22foto.html
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