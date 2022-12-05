Оскорбитель Клеопатры и большой театрал или царь Артавазд, создатель армянского театра

Ну вот чем обычно входят в историю цари, особенно древние. Военными победами и завоеваниями или героической защитой своей страны. Армянский царь Артавазд II во многом исключение. Он вошел в историю своей любовью к искусству и чисто человеческой гордостью.

Монета с изображением Артавазда II. Армения, Ереван, исторический музей.

Этому армянскому царю не очень повезло. Трудно быть сыном великого правителя. Его отец Тигран II Великий сумел создать новую империю — Великую Армению от моря и до моря. Однако в конце жизни (очень долгой) потерпел поражение от римлян, причем поражение сокрушительное и решающее.

Немного о политике

В результате Армения потеряла значительную часть силы, территорий и влияния. Нет, она все еще оставалась достаточно крепким государством, но бороться с Римом или Парфией уже не могла. Ну а географическое положение между этими двумя гегемонами Древнего Мира усугубляло ситуацию.

Вот и занимался царь Артавазд все 19 лет своего правления (55-34 гг. до н. э.) изощренной дипломатией и постоянным лавированием, чтобы не попасть в зависимость от одной из империй. В общем достаточно успешно и Армении удавалось сохранить свою самостоятельность играя на противоречиях Парфии и Рима.

Однако в историю он вошел вовсе не этим, об его политике всегда упоминают вскользь. В его жизни было два аспекта , которые навсегда оставили его в истории и без этого Артавазда вряд ли кто вспоминал, ну кроме совсем узких специалистов-историков.

Связано это с искусством, гордостью и двумя знаменитыми людьми — Клеопатрой и Марком Крассом.

Театр

На барельефе фасада Государственного национального академического театра Армении находится изображение царя Артавазда II.

Автор барельефа Ара Арутюнян.

А главная ежегодная театральная премия в Армении называется "Артавазд".

И все это абсолютно заслуженно. Ведь именно этот правитель и создал армянский театр. По свидетельству современников Это был блестяще образованный и разносторонний человек. Вот, что например написал об Артавазде знаменитый Плутарх: "придумывал трагедии, писал речи и исторические очерки".

Он очень любил театр и при нем в Армении часто гастролировали греческие театральные группы, а в 53 году до н. э. в столице Армении Арташате (город существует и сейчас) был основан свой национальный армянский театр.

А первое представление этого театра связано с очень интересным эпизодом. В 54-53 годах походом на Парфия двинулся знаменитый римский полководец, победитель Спартака Марк Красс. Армения обязана была предоставить военную помощь так в этот момент находилась в союзе с Римом.

Артавазд и не отказывался и даже предложил оптимальный маршрут похода через Южную Армению. Но Красс отказался и выбрал другой маршрут через пустыню. Настолько неудачный, что ничего кроме поражения там не светило.

Поражением и закончилось. В 53 году в битве при Каррах римляне были разгромлены, а Марк Красс убит и если бы Армения оставалась в союзе с Римом следующей целью была бы она. Однако Артавазд, как только узнал о маршруте похода, сразу разорвал союз и пошел на переговоры с Парфией.

Дело дошло до свадьбы парфянского царевича Пакора и сестры царя Артавазда. Свадьба проводилась в Армении и на ней присутствовал лично парфянский царь Ород. На этой свадьбе и состоялось первое представление армянского театра и ознаменовалось очень интересным эпизодом. Ведь эта свадьба практически совпала по времени с битвой при Каррах. А там был убит Марк Красс и его голову повезли царю в Армению, в Арташат, и подоспели как раз к театральному представлению.

И там было разыграно целое представление. Голову не просто преподнесли царю Ороду, а выбросили на сцену в подходящий момент представления трагедии Еврипида "Вакханки". Актер поднял ее и произнес строго по тексту пьесы: "Мы приносим с гор домой рога оленя, только что убитого на нашей счастливой охоте".

Зал взорвался аплодисментами. Так начался армянский театр.

Артавазд и Клеопатра

Царь Артавазд и его семья закончили жизнь трагически — были казнены. Причем казнены в Египте по личному приказу знаменитой Клеопатры. Как они вообще там оказались?

Это довольно мутная и таинственная история. Связана она с походом в 36 году управляющего восточными провинции империи и любовника Клеопатры Марка Антония на Парфия. Поход был неудачный, римлян разгромили.

Почему-то в этом поражении было обвинена Армения, хотя на тот момент она была нейтральна и никак не участвовала. В 34 году Рим вторгся в Армению. Чтобы избежать войны, которая скорее всего закончилась бы поражением Армении царь Артавазд согласился на переговоры. А вот дальше ничего не понятно. Состоялись ли переговоры или все таки была война? Неизвестно, в источниках об этом ничего нет.

Скорее всего войны не было — Армения сохранила независимость и столица осталась в целости. Однако сам царь Артавазд , причем вместе с семьей, вдруг оказался под арестом и был отправлен в Александрию к Клеопатре. Под очень интересным предлогом — он должен был преклонить перед Клеопатрой колени и извиниться.

Вот только непонятно за что. Единственная версия , что за смерть бабушки Клеопатры которая была казнена отцом Артавазда Тиграном при завоевании Сирии. Ну так или иначе Клеопатра решила, что царь Артавазд и его семья должны пройти в цепях по Александрии и в конце маршрута встать на колени перед Клеопатрой и просит прощения. Тогда его и семью отпустили бы.

Однако все прошло не так. Нет, в цепях по Александрии они прошли, но вот становиться на колени и извиняться перед Клеопатрой ни Артавазд, ни его семья не стали, а просто гордо прошли мимо полностью ее проигнорировав. Царица пришла в бешенство. Царь и его семья были казнены.

Вот такой вот Артавазд II, пятый царь Армении, любитель искусства и очень гордый человек.

Источник: https://dzen.ru/a/Y42sB_FiuTj-EMb2