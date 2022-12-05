Любовь эпохи перемен — когда художник не просто сохраняет историю

Центр визуальной культуры Béton представляет персональную выставку Валеры и Наташи Черкашиных «Любовь и эпохи перемен». Проект основан на личном опыте художников: Черкашины неоднократно становились свидетелями смены эпох, учились жить в новом времени, но никогда не забывали о прошлом, а пытались запечатлеть уходящее время в своих работах.

Большой бассейн Всемирного банка. Наташа и Валера Черкашины во время монтажа подводной выставки.

Выставка пройдет с 16 декабря по 29 января.

В конце 1980-х годов, на закате коммунистической эпохи, Черкашины поняли, что настоящее или будущее невозможно без прошлого и трепетного к нему отношения.

«Нужно с любовью отнестись к своему прошлому, каким бы оно ни было», — говорят художники. Эта тема проходит лейтмотивом через все творчество дуэта: без любви нет и искусства.

Монтаж работы Мираж СССР на выставке Москва во времени 1920-2000. 2000 г.

Сложная, дискуссионная эпоха перестройки отражена в проекте «Конец эпохи»: документальные съемки здесь соединились с газетными материалами, которые и сами стали частью работ. Проекты «Миражи СССР» и «Миражи империй» — следствие опыта путешествий, интереса к другим культурам, имперскому мышлению и его интерпретации в искусстве. Еще один ключевой сюжет в практике Черкашиных — глобализация и потеря культурной идентичности ряда европейских стран, связанные с образованием Европейского союза и переходом на общую валюту.

Выставка в ЦВК Béton объединит работы из предыдущих проектов Черкашиных. Ранее художники провели более 190 персональных выставок и более 300 акций и перформансов. Их работы находятся в крупнейших музейных и корпоративных коллекциях мира.

Залы подземной симметрии. Зал черного солнца. 1991 г.

Ветеран и семья. 2002 г.

Большой театр. Фонтан. Студенты. Вариант. 2000г

Кариатида, 1930-х 1, 1990 год.

ВДНХ. Три богатыря. 2003 г.

Наташа и Валера Черкашины, «Любовь к Ворошиловскому стрелку. Из серии «Любовь народа к искусству для народа», 1995г

Стражи порядка, 2000 г.

Наедине, 1991 г.

ТВ Музея Метрополитен Черкаших 03. Съезд народных депутатов СССР. 1991г.

Центральный павильон. 1991 г.

Советская армия на Красной площади. 1990-1994 гг.

Источник: https://dzen.ru/a/Y4sruhxX_i5EfIPH