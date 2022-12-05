Куда исчезли тела погибших после самого страшного наводнение в Петербурге

В ноябре 1824-го Санкт-Петербург накрыло сильнейшим за всю историю города стихийным бедствием. Неожиданно подувший ветер чудовищной силы вызвал на заливе бурю, из-за чего уровень воды поднялся на два человеческих роста. Подсчитать точное число человеческих жертв того наводнения трудно, и цифры разнились от 200 до 4 тысяч человек. Ситуация осложнялась тем, что много народу пропало без вести – сильный поток мог унести их тела в Финский залив. Что касается материального ущерба, то его оценивали в миллионы рублей. По-разному подходили и к причинам столь разрушительной катастрофы.

Как разливалась Нева и что писал об этом Пушкин

Уровень воды превышал 4 метра.

Еще за несколько дней до катастрофы ничего, казалось бы, не предвещало беды. Петербург давно приучен к частым дождям и резким ветрам. Но в ночь на 19 ноября 1824-го разразилась небывалая буря, а сокрушительной силы ветер стал резко поднимать уровень воды. С рассветом на Адмиралтейской башне зажгли предупредительные сигнальные огни, что свидетельствовало о надвигающемся наводнении. Однако народ на такие знаки особого внимания не обратил. А некоторые смельчаки и вовсе отправились на прогулку к Неве – поглазеть на высокую воду. При отсутствии мобильных средств связи никто из жителей центра даже предположить не мог, что окраины у Финского залива на тот момент уже были затоплены. Всю свою мощь водная стихия проявила к 10 утра, когда метровые пенные волны с грохотом разбивались о гранитные стены на набережной. То зрелище позже описывал в «Медном всаднике» Пушкин:

«Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась».

Стихия обрушилась на город действительно неожиданно, застав всех врасплох. Первыми снесло деревянные постройки, не выдержавшие такого натиска воды. В считанные минуты Санкт-Петербург погрузился под воду. Уровень воды на улицах имперской столицы превышал два человеческих роста — на 4-4,21 м выше ординара. Стихия затопила всё, кроме Рождественской, Литейной и Каретной частей города. Ставший очевидцем буйства Александр I, выйдя на балкон, произнес: «За мои грехи Бог нас карает!».

Спасение утопающих и воспоминания очевидцев

Дворцовая площадь в день наводнения. /Фото: 1.bp.blogspot.com

Питерцы пытались спастись, кто как мог. Одни поднимались на крыши зданий, другие перебирались к высоким мостам, кто-то держался на плаву, ухватившись за гривы лошадей или несся с потоком воды на бревнах и воротах. Бросившиеся в подвалы спасать свое добро сразу погибали. К 14-00 на Невском проспекте появился на большом катере генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович, подбадривая жителей и предлагая им хоть какую-то помощь. Выжившие свидетели наводнения рассказывали, что скалой стоял один только Зимний дворец, выдерживая натиск волн, орошавших его практически по крышу.

Нева кипела, как котел, неимоверной силой разворачивая течение реки. Вода несла барки и суда, словно щепки. На Дворцовой площади закрутился черный водоворот, над которым по воздуху, словно пух, проносились листы железа с крыши Главного штаба. К 15-00 вода стала резко убывать, быстро оголяя разрушенные улицы. Размытые городские кладбища привели к тому, что к парадным прибивало гробы из свежих могил. Одной женщине пришлось во второй раз хоронить мужа, тело которого очутилось едва ли не у домашнего порога.

Как разбирались с последствиями и что посчитали причиной наводнения

Следующее наводнение 1903-го. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Нужно ли говорить, что весь Санкт-Петербург пережил в тот день большую трагедию. Не говоря уже о людских жертвах, огромным стал и материальный ущерб. На Васильевский остров открывался чудовищный вид, о чем с болью писал Грибоедов. Водой смыло несколько сот домов, а фундаменты и крыши перемешались в одной безобразной груде. Тысячи людей в один миг остались без еды, одежды и крова. И это в суровом питерском климате за пару недель до зимы.

Для наиболее сильно пострадавших открывались двери, больниц, впускали потерпевших и владельцы частных домов. Военный губернатор по личной инициативе переоснастил свое жилище в приют. По всему городу оперативно сколачивались специальные комитеты помощи обездоленным, отвечавшие за раздачу еды, одежды и денег на существование. Император Александр I щедро пожаловал из личных средств миллион рублей для пострадавших, подавая другим дворянам пример. В итоге фонд помощи в первые дни после трагедии насчитывал уже свыше 4 миллионов рублей.

К восстановлению городской инфраструктуры приступили уже 20 ноября. Из домов и подвалов выкачивалась вода, перекладывались набережные и мосты. Рассказывали, что в императорской библиотеке тогда выловили огромного сига.

Город быстро приходил в себя, однако всем стало ясно: нельзя больше допускать подобного. Ученые понимали, что волнения на Финском заливе еще не раз приведут к таким подъёмам воды. На широком морском пространстве волны казались незначительными, но приближаясь к сужению в русле Невы, они становились реальной угрозой.

В череде 309 наводнений, которые пережил Петербург за три века, тот инцидент 1824-го остается самым разрушительным. В том же году инженер Пётр Базен взялся за проект дамбы для Финского залива, намереваясь оградиться от повторения смертельных событий. Но его планы значительно опережали возможности своего времени, поэтому к строительству приступили лишь в 1979-м.

Современные климатологи предупреждают, что общее повышение температуры на планете с таянием ледников может вновь погрузить Петербург в подобную пропасть. Правда, в ближайшее время опасного наводнения в городе на Неве не ожидается. Техники же отмечают, что угрозы городу нет, так как любое повышение уровня воды купируется благодаря гидротехническим механизмам дамбы. Но бдительности власти стараются не терять, разрабатывая план береговой защиты и меняя инфраструктуру города так, чтобы в случае чего легко справиться с возможной стихией.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/021222/54894/