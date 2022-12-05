Дольмен Сото — подземная тайна в тысячи лет

В провинции Уэльва на юго-западе Испании за годы исследований было обнаружено более двухсот мегалитических сооружений. Одно из них особенно впечатляет, до сих пор оставаясь таинственным и загадочным местом.

Речь идет о Дольмене Сото — массивном подземном сооружении, возраст которого насчитывает тысячи лет, расположенного под рукотворным курганом диаметром шестьдесят метров. Его часто называют подземным Стоунхенджем Испании, и он является одним из крупнейших круглых мегалитических сооружений в регионе.

В результате применения современных технологий эксперты обнаружили на камнях древние рисунки, на многих из которых изображены люди, вооруженные кинжалами, посохами и топорами. Это особо примечательно потому, что ни одно мегалитическое сооружение Европы не имеет такого количества рисунков хорошо вооруженных фигур, как Дольмен Сото. В связи с этим возникает вопрос: кого или чего боялись люди, жившие здесь в те времена?

Архивное изображение подземного коридора дольмена после его открытия в 1920-х годах.

Недавние археологические находки обнаружить и доказать существование неолитического каменного круга диаметром 65 метров, который датируется специалистами 5000-4000 годами до нашей эры. Для строительства круга древние строители использовали камни разных размеров и форм.

Подземный V-образный коридор длиной 21 метр начинается с узкого прохода, шириной в 80 сантиметров и затем расширяется до трех метров в ширину и высоту по мере приближения к задней части памятника. Внутри находится галерея, состоящая из 63 каменных столбов, фронтальной плиты и еще 30 камней, покрывающих ее.

Был ли этот мегалит местом поклонения культу смерти? Или, возможно, это было место, где воздавали почести различным богам и другим формам божественности? До сих пор не ясно какой цели служил Дольмен.

Поперечные сечения Галереи дольмена.

Может быть там было кладбище? Тем более, там были найдены погребения. Но если это так, то почему в таком большом подземном комплексе захоронено всего несколько тел? Кто были его строителями и как они это сделали? Пока вопросов больше, чем ответов.

Вокруг стен дольмена, который, как считают, был построен между 5000 и 4500 годами до н.э., находятся 94 гранитных столба. На них установлена антропоморфная стела с человеческим лицом, поясом и трезубцем, очень похожая на дольмен, обнаруженный на острове Гернси, расположенном в проливе Ла-Манш.

Дольмен Сото был случайно обнаружен в 1922 году предпринимателем Армандо де Сото Морильясом, который хотел создать новую корпорацию в своем поместье Ла Лобита. В том же году начались археологические раскопки, а затем в течение трех сезонов сюда приезжал немецкий археолог Хьюго Обермайер, который и пролил свет на его архитектуру, огромное количество гравировок и различные стелы, использовавшиеся неоднократно. И он же обнаружил захоронения.

Коридор мегалитического памятника Дольмен Сото.

Дольмен Сото астрономически ориентирован на восток и идеально совпадает с восходом солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия. Во время равноденствия первые лучи солнца проникают через коридор и попадают в определенную камеру, расположенную в самой восточной точке прохода дольмена. Считается, что у древних людей это был символический ритуал, означавший возрождение умершего через солнечный свет.

Как уже говорилось, подземная структура дольмена с длинным коридором является самым обширным мегалитическим сооружением не только в провинции Уэльва, но и во всей Испании. Его длина составляет почти 21 м, а ширина варьируется от 0,82 м у входа до 3,1м в конце.

Надо отметить, что эксперты обнаружили внутри кургана древнюю мастерскую по обработке металла, датируемую примерно 3000 годом до нашей эры. Это указывает на то, что гравировка на найденном оружии и на настенных рисунках действительно существовала, потому что древние уже были знакомы с металлургией.

Камни коридора с наскальными рисунками. В центре на камне видны треугольные схематические изображения кинжалов. Справа находится камень, представляющую более ранний простейший мегалит, который при повторном использовании установили вверх ногами.

Внутри дольмена было найдено всего восемь тел, захороненных в семи разных местах. Тела лежали в позе эмбриона у стен вместе с артефактами, украшенными несколькими гравировками с изображением покойного, а также его тотемного знака. Там же были найдены кинжалы, кубки и морские окаменелости.

Как видно, сегодня мы вроде бы многое знаем о Дольмене Сото. Но далеко не всё. И сомнительно, что тайна этой неолитической достопримечательности будет когда-либо разгадана даже с помощью современных технологий.

Проблема в том, что восемь тел, похороненных внутри дольмена, пропали. Тела и найденные вещи были изъяты из Сото и перевезены в Великобританию. И на сегодняшний день их местонахождение неизвестно.

«Если бы у нас был доступ к древним останкам, найденных там, то мы могли бы больше узнать об этом удивительном месте. Жаль, что и тела, и артефакты так и не были проанализированы, — заключил Мими Буэно-Рамирес, профессор древней истории из Университета Алкала-де-Энарес в Мадриде. — История мегалита без этих артефактов остается неполной».

Источник: https://etm-club.site/dolmen-soto-podzemnaya-tajna-v-tysyachi-let/?fbclid=IwAR1VM4ntUclJmLuxEV8lU8NKZ3i0NSac_H1w4hrUG98idMWFHWeQsGWR6XI