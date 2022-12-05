В Ирландии нашли город, где похоронен Санта-Клаус

Аббатство Джерпоинт в Ирландии / ©wikipedia.org

Лидар помог археологам обнаружить и картографировать средневековый торговый город, в котором могут находиться мощи Николая Чудотворца.

В графстве Килкенни, на востоке Ирландии, находится цистерцианское аббатство Джерпоинт. А недалеко от него — руины, которые местные жители называют развалинами часовни, в которой якобы погребен Святой Николай, прообраз Санта-Клауса (в православной традиции этого святого называют Николаем Чудотворцем).

Расположение часовни вне аббатства показалось странным археологам из Университетского колледжа Дублина (Ирландия). К тому же они выяснили, что на картах, напечатанных в 1842 году, на этом месте обозначен город Ньютаун-Джерпоинт. Но никаких его следов на поверхности земли не видно.

Карту города Ньютаун-Джерпоинт начертили на основе данных лидара / ©RTÉ

Археологи изучили письменные источники и пришли к выводу, что там действительно находился довольно крупный торговый город. Первые сведения о нем относятся к XIII веку. Город построили вокруг главной переправы через реку Нор. Проезд торговых обозов по мосту был платным.

Ученые исследовали место предполагаемой городской застройки с помощью лидара, сравнили полученные данные с историческими источниками и составили предварительную карту города. На ней они обозначили большое число усадеб, здание суда, суконную фабрику, кожевенный завод и пивоварню.

Город оставался населенным до XVIII века, но быстро пришел в упадок. Произошло это потому, что изменился главный торговый маршрут, и взымать плату за проезд по мосту стало не с кого. Сегодня место, где когда-то стоял средневековый город, выглядит как ровное поле — с одним исключением. На нем все еще видны руины церкви Святого Николая.

По легенде, Святой Николай, прообраз Санта-Клауса, был похоронен в городе около 800 лет назад. На его предполагаемом надгробии изображены сам святой и головы двух рыцарей за каждым плечом, которые, как говорят, перенесли останки Николая в Ирландию. И это уже не первая могила, в которой якобы похоронен Санта-Клаус.

В конце XI века на византийский престол взошел император Алексей I Комнин. Империю, которая ему досталась, в этот момент рвали на части сразу со всех сторон. С востока на нее нападали турки-сельджуки, с севера — печенеги, а с запада — норманны. Все это привело к тому, что Алексей I обратился за помощью к папе римскому Урбану II, и это стало началом эпохи крестовых походов.

Но еще до прихода крестоносцев сохранность мощей христианских святых якобы сильно волновала некоторых жителей Италии. Мощи Святого Николая находились в Мирах Ликийских (территория современной Турции). И жители города Бари решили, что перенос останков святого (к тому же мироточащих) в их город поспособствует процветанию их родины. Примерно такая же мысль пришла в голову и венецианским купцам.

В результате две независимые друг от друга экспедиции отправились в Антиохию, а на обратном пути завернули в Миры, чтобы поклониться святым мощам. Первыми успели барийцы. Они попытались решить дело миром: предложили стражам саркофага деньги. Когда монахи отказались, их просто связали, вскрыли саркофаг и забрали кости, но только самые крупные.

Мелкие кости (примерно пятая часть от всего скелета) остались, их собрали и спрятали, но тут явились опоздавшие венецианцы. Под пытками монахи рассказали купцам, где они спрятали мощи. В результате останки святого поплыли сразу в Бари и в Венецию. В обоих городах их поместили в специально построенные часовни.

Престол над мощами Николая Чудотворца в Бари / ©wikipedia.org

Уже в XX веке две исследовательские группы подтвердили, что кости из Бари и из Венеции — части одного скелета. Но вот точно ли это Санта-Клаус? И при чем тут Ирландия?

В Ирландии считают, что останки Николая из Мир в Бари вывезли представители французской семьи де Френе. Де Френе были крестоносцами в Святой земле и землевладельцами как в итальянском Бари, так и в ирландском Томастауне. Со временем они перебрались в Ирландию и, как говорят, перевезли мощи Святого Николая в Ньютаун-Джерпоинт где-то в XII веке. Есть ли у этой легенды историческое основание — покажут раскопки.

Источник: https://naked-science.ru/article/history/tomb-of-santa-claus?fbclid=IwAR0JliugrGedKSnWkMkS60wGLNXPJ8RyUURpGPRV2PP6HmnX2TNT2aWOy_M