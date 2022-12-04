Плодовитый кролик — настоящий семьянин, символ 2023 года поможет найти любовь

Символ 2023 года по восточному календарю — это Черный Водяной Кролик. Животное чрезвычайно милое, доброе и пушистое. Ну разве может как-то навредить забавный маленький кроля? Давай же разберемся, чего стоит ожидать от предстоящего года. Какие мечты и цели нужно активно воплощать в жизнь? С чем лучше повременить? Славный кролик приоткрывает завесу тайн.

СИМВОЛ 2023 ГОДА ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

По китайскому лунному календарю Новый год должен наступить 22 января 2023 года и завершиться 9 февраля 2024 года. Символом этих 12 месяцев станет милый кролик. Да не простой, а именно Черный Водяной Кролик. Черный цвет предвещает для будущего года выносливость и мощь, что только усилит все возможные плюсы.

Кроме того, если сложить все цифры года вместе (2+0+2+3), образуется число года — семерка. Совершенно не зря в разных верованиях эту цифру считают магической. Цифра 7 сулит для своего года стремление к получению новых знаний, открытия полезных умений, мудрости, инициативности, утонченности.

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Милый Водяной Кролик хозяин года

Год 2023-й будет богат на романтические истории, создание семей и рождение деток. Не зря же кролик считается существом довольно любвеобильным и плодовитым. Те, кто не планируют пока детей, могут начинать подготовку к этому процессу. Например, можно посетить специалиста, пересмотреть собственный стиль жизни или питание, почитать соответствующие книги.

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В восточном гороскопе элемент кролика — дерево, а его стихия — вода. Подобный союз обнадеживает людей, дает им надежду на успех и стабильность. К тому же не стоит забывать, что кролик — это миролюбивое животное. Риски конфликтов или грандиозных разногласий сводятся к минимуму. Понятное дело, что неприятные ситуации нельзя исключить вовсе. Однако добродушный кролик поможет нейтрализовать всю агрессию и злость.

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Стоит принять и тот факт, что кролик хоть и доброе животное, но крайне маленькое и хрупкое. Это означает, что нужно быть чрезвычайно внимательными ко всем сложным событиям. Ни в коем случае не нужно замыкаться в себе и таить в глубине души обиды на кого-либо, зло, агрессию. Так можно лишь ухудшить собственное положение дел. Будущий год нацелен на интересные эксперименты, что позволят по-новому взглянуть на свою жизнь и характер.

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Тематическая встреча 2023 года

Так как кролик — это про семью и теплые родственные связи, то лучше организовать милую семейную вечеринку на Новый год. Громкие застолья с малознакомыми людьми символу следующего года вряд ли окажутся по душе. Добавь своему дому больше кроликов. Например, будет просто замечательно, если это милое животное черного цвета уже проживает в твоем доме.

Чтобы украсить жилище к празднику, можно купить соответствующие елочные игрушки. Забавные кроли будут уместны везде. И в качестве подарков для родных тоже. Для тех, кто ценит минимализм, достаточно будет поставить картинку кролика на заставку телефона в праздничную ночь. Не лишним будет украсить праздничный стол салфетками или тарелочками с изображением этих пушистых зверьков.

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Помни, что встречать год Водяного Кролика обязательно нужно ярко. Добавь в интерьер побольше золотых, желтых, синих, красных, розовых оттенков. Эти цвета будут заряжены на притяжения удачи, добра и богатства. Тогда как коричневый, серый и черный цвета лучше обходить стороной.

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Добрый символ 2023 года по восточному календарю

Новогоднее меню советуем подготовить тематическое. Обилие овощей, бобовых и фруктов спасет ситуацию. Рацион кроли весьма простой и не слишком калорийный, так что тазы оливье придется сократить до пары тарелочек. Подавай овощи и фрукты того же цвета, что и символ года. Например, баклажаны, ежевику, инжир.

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Мясу на столе, из понятных соображений, кролик не обрадуется. А вот вкусным морепродуктам еще как. Презентуй гостям рыбу, креветки, икру, холодное заливное или разнообразные рыбные салаты. Для десерта можно подсмотреть какую-нибудь азиатскую сладость. Получится очень необычно и вкусно.

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Встречать Новый год кролика рекомендуется в удобной и теплой одежде. Цвет можно выбрать любой (кроме темных). Тут Водяной Кролик дает полную свободу. Но Бога ради, забудь про анималистичные принты, замысловатые наряды и натуральный мех. Последнее — это настоящий модный моветон. Такой набор точно отпугнет кролю, а эта проблема явно не нужна в праздничную ночь.

Источник: https://takprosto.cc/simvol-2023-goda-po-vostochnomu-kalendaryu/?fbclid=IwAR0DvxPQ5-bWtYNpQ-CgPgK0DJuejlfDU2z6zPcg0oR20iwdT3kBrUkICYg