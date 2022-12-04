Николлетто

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Плодовитый кролик — настоящий семьянин, символ 2023 года поможет найти любовь

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Символ 2023 года по восточному календарю — это Черный Водяной Кролик. Животное чрезвычайно милое, доброе и пушистое. Ну разве может как-то навредить забавный маленький кроля? Давай же разберемся, чего стоит ожидать от предстоящего года. Какие мечты и цели нужно активно воплощать в жизнь? С чем лучше повременить? Славный кролик приоткрывает завесу тайн.

символ 2023 года по восточному календарю

СИМВОЛ 2023 ГОДА ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

По китайскому лунному календарю Новый год должен наступить 22 января 2023 года и завершиться 9 февраля 2024 года. Символом этих 12 месяцев станет милый кролик. Да не простой, а именно Черный Водяной Кролик. Черный цвет предвещает для будущего года выносливость и мощь, что только усилит все возможные плюсы.

Кроме того, если сложить все цифры года вместе (2+0+2+3), образуется число года — семерка. Совершенно не зря в разных верованиях эту цифру считают магической. Цифра 7 сулит для своего года стремление к получению новых знаний, открытия полезных умений, мудрости, инициативности, утонченности.

символ 2023 года по восточному календарю© Freepik

Милый Водяной Кролик хозяин года

Год 2023-й будет богат на романтические истории, создание семей и рождение деток. Не зря же кролик считается существом довольно любвеобильным и плодовитым. Те, кто не планируют пока детей, могут начинать подготовку к этому процессу. Например, можно посетить специалиста, пересмотреть собственный стиль жизни или питание, почитать соответствующие книги.

символ 2023 года по восточному календарю

© Freepik

В восточном гороскопе элемент кролика — дерево, а его стихия — вода. Подобный союз обнадеживает людей, дает им надежду на успех и стабильность. К тому же не стоит забывать, что кролик — это миролюбивое животное. Риски конфликтов или грандиозных разногласий сводятся к минимуму. Понятное дело, что неприятные ситуации нельзя исключить вовсе. Однако добродушный кролик поможет нейтрализовать всю агрессию и злость.

символ 2023 года по восточному календарю© Freepik

Стоит принять и тот факт, что кролик хоть и доброе животное, но крайне маленькое и хрупкое. Это означает, что нужно быть чрезвычайно внимательными ко всем сложным событиям. Ни в коем случае не нужно замыкаться в себе и таить в глубине души обиды на кого-либо, зло, агрессию. Так можно лишь ухудшить собственное положение дел. Будущий год нацелен на интересные эксперименты, что позволят по-новому взглянуть на свою жизнь и характер.

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символ 2023 года по восточному календарю© Pixabay

Тематическая встреча 2023 года

Так как кролик — это про семью и теплые родственные связи, то лучше организовать милую семейную вечеринку на Новый год. Громкие застолья с малознакомыми людьми символу следующего года вряд ли окажутся по душе. Добавь своему дому больше кроликов. Например, будет просто замечательно, если это милое животное черного цвета уже проживает в твоем доме.

Чтобы украсить жилище к празднику, можно купить соответствующие елочные игрушки. Забавные кроли будут уместны везде. И в качестве подарков для родных тоже. Для тех, кто ценит минимализм, достаточно будет поставить картинку кролика на заставку телефона в праздничную ночь. Не лишним будет украсить праздничный стол салфетками или тарелочками с изображением этих пушистых зверьков.

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Помни, что встречать год Водяного Кролика обязательно нужно ярко. Добавь в интерьер побольше золотых, желтых, синих, красных, розовых оттенков. Эти цвета будут заряжены на притяжения удачи, добра и богатства. Тогда как коричневый, серый и черный цвета лучше обходить стороной.

символ 2023 года по восточному календарю© Pixabay

Добрый символ 2023 года по восточному календарю

Новогоднее меню советуем подготовить тематическое. Обилие овощей, бобовых и фруктов спасет ситуацию. Рацион кроли весьма простой и не слишком калорийный, так что тазы оливье придется сократить до пары тарелочек. Подавай овощи и фрукты того же цвета, что и символ года. Например, баклажаны, ежевику, инжир.

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Мясу на столе, из понятных соображений, кролик не обрадуется. А вот вкусным морепродуктам еще как. Презентуй гостям рыбу, креветки, икру, холодное заливное или разнообразные рыбные салаты. Для десерта можно подсмотреть какую-нибудь азиатскую сладость. Получится очень необычно и вкусно.

символ 2023 года по восточному календарю© Freepik

Встречать Новый год кролика рекомендуется в удобной и теплой одежде. Цвет можно выбрать любой (кроме темных). Тут Водяной Кролик дает полную свободу. Но Бога ради, забудь про анималистичные принты, замысловатые наряды и натуральный мех. Последнее — это настоящий модный моветон. Такой набор точно отпугнет кролю, а эта проблема явно не нужна в праздничную ночь.

Источник: https://takprosto.cc/simvol-2023-goda-po-vostochnomu-kalendaryu/?fbclid=IwAR0DvxPQ5-bWtYNpQ-CgPgK0DJuejlfDU2z6zPcg0oR20iwdT3kBrUkICYg

04.12.2022 - Posted by | Новый год

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