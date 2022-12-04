Нойва-де-Кордейру: как живет единственный город в мире, где официально запрещено находиться мужчинам
В 400 километрах от столицы Бразилии находится небольшой город, где распорядок жизни не похож ни на один другой. Дело в том, что в Нойва-де-Кордейра живут только женщины, а мужчинам сюда вход воспрещен.
Согласно местной городской легенде (за давностью лет уже никто не знает, правдива ли она) город еще в 1891 году основала Мария ди Лима, которая ушла из дома от нелюбимого жениха.
Сначала она просто построила небольшую хижину, завела огород, а затем стала привечать всех несправедливо обиженных женщин округи — так понемногу росло поселение.
Со временем определились и правила, по которым живут все члены общины. Мужчинам запретили заходить в пределы города, который вырос уже до 600 членов. Правда, и сами бразильцы долгое время не стремились поддерживать контакты с местными жительницами из-за суеверий.
В новое время Нойва-де-Кордейру остается полностью свободна для проживания — любая женщина может приехать и попросить убежище, ей не откажут даже без документов. Женщины и сами прекрасно справляются с работой: возделывают поля, готовят пищу, устраивают даже ярмарки.
При этом никто в поселении представительниц прекрасного пола насильно не держит. Любая женщина в любой момент может покинуть городок, или выйти замуж.
https://www.youtube.com/watch?v=lHv9DfmvLqw
Интересно, что около года назад в поселении обсуждалось возможное изменение правил. Если их примут, то мужчинам все же позволят несколько раз в год приезжать сюда.
Источник: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134756?fbclid=IwAR0Nrw727lmxo5dr3YdGT9kzM3_xaicX9JZ5547p8ojUDGKI2qkKC3c9Lxs
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