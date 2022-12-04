Необычные сюрреалистичные снимки португальского фотографа Хьюго Суиссаса

Португалец Хьюго Суиссас — необычный фотограф. Его работы можно назвать сюрреалистическими, поскольку он умело использует подручные материалы, которые при правильном ракурсе творят настоящие чудеса на снимке. У Хьюго явно нет проблем с творческим мышлением. Давайте поглядим на его необычные фотографии.



































Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35786-neobychnye-syurrealistichnye-snimki-portugalskogo-fotografa-hyugo-suissasa-17-foto.html