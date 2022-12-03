Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

«В Зюндерте, на Юге Нидерландов, мы все без ума от этого фестиваля», пишет сайт, посвященный мероприятию. «Наши бабушки и дедушки начали проводить его еще в 1936 году, и мы всегда радуемся этому событию, как будто оно проводится впервые. Будут ли скульптуры закончены вовремя? Хватит ли цветов на них? И кто победит в этот раз? Приезжайте в Зюндерт и оцените сами!»

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

2.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

3.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

4.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

5.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

6.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

7.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

8.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

9.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

10.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

11.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

12.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

13.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

14.

14 цветочных скульптур с крупнейшего в мире Парада Цветов в Голландии, посвященного Ван Гогу

Источник: https://turba-urba.org/14-tsvetochnykh-skulptur-s-krupneishego-v-mire-parada-tsvetov-v-gollandii-posviashchennogo-van-gogu/?fbclid=IwAR0plh2MIPvIFIJcy7KKKNLnC_3-iwTT_kXBvLr6kYIH9lsmqEQfkA2P7Ck

03.12.2022 - Posted by | Праздник....

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