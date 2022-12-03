НОВОСТИ МИРА

Огни и рождественские украшения в Каракасе

Фото: EPA/Vostock-photo

Исландские лошади на конном заводе в немецком Верхайме

Фото: AP/ТАСС

Турецкая гвоздика в Нью-Дели

Фото: EPA/Vostock-photo

Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Международная выставка автомобилей и тюнинга Essen Motor Show откроется 3 декабря в Эссене

Фото: DPA/ТАСС

Пингвины в Сиднейском аквариуме SEA LIFE

Фото: Wendell Teodoro/WireImage

Выставка "Париж и нигде больше 1945–1972" в Музее иммиграции в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Работники по борьбе с эпидемией охраняют район с заблокированными сообществами в Пекине

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Болельщики Марокко празднуют победу в футбольном матче группы F чемпионата мира по футболу 2022 года между Марокко и Канадой на Елисейских полях в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Туман в индийском Сринагаре

Фото: AP/ТАСС

Ворона в Оденвальде, Германия

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Извержение вулкана на Гавайях

Фото: EPA/Vostock-photo

Скачки на ипподроме Уинкантон в Англии

Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Монастырь Монферо в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Встреча президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтоне

Фото: АР/ТАСС

Белая медведица Герта празднует четвертый день рождения в Берлинском зоопарке

Фото: Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

В Катманду проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря

Фото: Sunil Pradhan/NurPhoto via Getty Images

Конкурс красоты среди верблюдов проходит в Катаре

Фото: Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency via Getty Images

Город Шефшауэн на северо-западе Марокко

Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

В Нью-Йорке прошла церемония зажжения огней на рождественской ели Рокфеллер-центра

Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images

Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля-2022" стала Мина Сью Чой из Южной Кореи

Фото: EPA/Vostock-photo

Морские львы в Сан-Диего

Фото: Zuma/ТАСС

Мусорная свалка в провинции Северная Суматра, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Религиозная процессия в Лалитпуре, Непал

Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Лиса на берегу реки в Дублине

Фото: Niall Carson/PA Images via Getty Images

Река Енисей в Красноярске

Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

На востоке Сальвадора активизировался вулкан Чапаррастике

Фото: ЕРА/ТАСС

Подготовка к Рождеству в Лондонском зоопарке

Фото: АР/ТАСС

Туман над озером Алатзее в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Фестиваль футбольных болельщиков в Дохе, Катар

Фото: EPA/Vostock-photo

Болельщик во время трансляции матча чемпионата мира по футболу в бразильском Манаусе

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия лесного пожара в национальном парке Столовая гора, являющемся объектом Всемирного наследия, в Кейптауне

Фото: EPA/Vostock-photo

В Риме рабочие устанавливают гигантскую рождественскую елку на площади Венеции

Фото: EPA/Vostock-photo

В Пекине усилен полицейский контроль после массовых протестов против антиковидных мер

Фото: AP/ТАСС

Пожар в супермаркете в Берлине

Фото: DPA/ТАСС

В Москве открылся ГУМ-каток на Красной площади

Фото: AP/ТАСС

В Сальвадоре активизировался вулкан Чапаррастике

Фото: AP/ТАСС

Музей динозавров в китайском Гуанчжоу

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Президенты Франции и Казахстана — Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев — перед встречей в Елисейском дворце

Фото: EPA/Vostock-photo

Космический корабль NASA Orion вышел на окололунную орбиту

Фото: AP/ТАСС

Нелегальные мигранты из Венесуэлы подожгли свои палатки во время выселения из лагеря на границе Мексики с США

Фото: David Peinado/Anadolu Agency via Getty Images

Ежегодная ассамблея Санта-Клаусов в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

Семь человек погибли после схода оползня на итальянском острове Искья

Фото: Ivan Romano/Getty Images

Стая скворцов на закате в Риме

Фото: Corbis via Getty Images

Фестиваль обезьян около храма Пра Пранг Сам Йот в Таиланде

Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Китае наступило резкое похолодание

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

В Мехико прошла многотысячная акция в поддержку президента страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Мороз в Венгрии

Фото: ЕРА/ТАСС

Открытие горнолыжного сезона в Подмосковье

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Коннектикуте зажгли огни на рождественской ели, собранной из 420 ловушек для лобстеров

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/