НОВОСТИ МИРА
Огни и рождественские украшения в Каракасе
Фото: EPA/Vostock-photo
Исландские лошади на конном заводе в немецком Верхайме
Фото: AP/ТАСС
Турецкая гвоздика в Нью-Дели
Фото: EPA/Vostock-photo
Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Международная выставка автомобилей и тюнинга Essen Motor Show откроется 3 декабря в Эссене
Фото: DPA/ТАСС
Пингвины в Сиднейском аквариуме SEA LIFE
Фото: Wendell Teodoro/WireImage
Выставка "Париж и нигде больше 1945–1972" в Музее иммиграции в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Работники по борьбе с эпидемией охраняют район с заблокированными сообществами в Пекине
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Болельщики Марокко празднуют победу в футбольном матче группы F чемпионата мира по футболу 2022 года между Марокко и Канадой на Елисейских полях в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Туман в индийском Сринагаре
Фото: AP/ТАСС
Ворона в Оденвальде, Германия
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
Извержение вулкана на Гавайях
Фото: EPA/Vostock-photo
Скачки на ипподроме Уинкантон в Англии
Фото: David Davies/PA Images via Getty Images
Монастырь Монферо в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Встреча президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтоне
Фото: АР/ТАСС
Белая медведица Герта празднует четвертый день рождения в Берлинском зоопарке
Фото: Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images
В Катманду проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря
Фото: Sunil Pradhan/NurPhoto via Getty Images
Конкурс красоты среди верблюдов проходит в Катаре
Фото: Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency via Getty Images
Город Шефшауэн на северо-западе Марокко
Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images
В Нью-Йорке прошла церемония зажжения огней на рождественской ели Рокфеллер-центра
Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля-2022" стала Мина Сью Чой из Южной Кореи
Фото: EPA/Vostock-photo
Морские львы в Сан-Диего
Фото: Zuma/ТАСС
Мусорная свалка в провинции Северная Суматра, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Религиозная процессия в Лалитпуре, Непал
Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Лиса на берегу реки в Дублине
Фото: Niall Carson/PA Images via Getty Images
Река Енисей в Красноярске
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images
На востоке Сальвадора активизировался вулкан Чапаррастике
Фото: ЕРА/ТАСС
Подготовка к Рождеству в Лондонском зоопарке
Фото: АР/ТАСС
Туман над озером Алатзее в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Фестиваль футбольных болельщиков в Дохе, Катар
Фото: EPA/Vostock-photo
Болельщик во время трансляции матча чемпионата мира по футболу в бразильском Манаусе
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия лесного пожара в национальном парке Столовая гора, являющемся объектом Всемирного наследия, в Кейптауне
Фото: EPA/Vostock-photo
В Риме рабочие устанавливают гигантскую рождественскую елку на площади Венеции
Фото: EPA/Vostock-photo
В Пекине усилен полицейский контроль после массовых протестов против антиковидных мер
Фото: AP/ТАСС
Пожар в супермаркете в Берлине
Фото: DPA/ТАСС
В Москве открылся ГУМ-каток на Красной площади
Фото: AP/ТАСС
В Сальвадоре активизировался вулкан Чапаррастике
Фото: AP/ТАСС
Музей динозавров в китайском Гуанчжоу
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Президенты Франции и Казахстана — Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев — перед встречей в Елисейском дворце
Фото: EPA/Vostock-photo
Космический корабль NASA Orion вышел на окололунную орбиту
Фото: AP/ТАСС
Нелегальные мигранты из Венесуэлы подожгли свои палатки во время выселения из лагеря на границе Мексики с США
Фото: David Peinado/Anadolu Agency via Getty Images
Ежегодная ассамблея Санта-Клаусов в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
Семь человек погибли после схода оползня на итальянском острове Искья
Фото: Ivan Romano/Getty Images
Стая скворцов на закате в Риме
Фото: Corbis via Getty Images
Фестиваль обезьян около храма Пра Пранг Сам Йот в Таиланде
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
В Китае наступило резкое похолодание
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
В Мехико прошла многотысячная акция в поддержку президента страны
Фото: EPA/Vostock-photo
Мороз в Венгрии
Фото: ЕРА/ТАСС
Открытие горнолыжного сезона в Подмосковье
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Коннектикуте зажгли огни на рождественской ели, собранной из 420 ловушек для лобстеров
Фото: ЕРА/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (10)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий