Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Коты, ворующие еду, с натюрмортов 17-18 века

Кошки всегда любили немного схитрить и поворовать еду. И простить всё это люди готовы за их очаровательное мурчание и милые глазки. Ничего не изменилось на протяжении всей истории человечества. Вот доказательства бесцеремонного кошачьего воровства с натюрмортов, датирующихся разными годами — от 1620-х до 18-го века.

Себастьяно Лаццари, 1760 год

Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век

Абрахам ван Бейерен, 17-ый век

Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год

Александр-Франсуа Депорт, 1705 год

Себастьян Штоскопф, 1650

Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век

Александр Адрианссен, 1631

Франс Снейдерс, 17-ый век

Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год

Александр-Франсуа Депорт, 1724

Джузеппе Рекко, 1660-е

Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год

Питер Клас, 1656 год

Клара Петерс, 1620 год

Джованни Ривальта, 18-ый век

Клара Петерс, 1620-е

Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/klassicheskaya-zhivopis/35912-koty-voruyuschie-edu-s-natyurmortov-17-18-veka-19foto.html

03.12.2022 - Posted by | Креатив...

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