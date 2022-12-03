Коты, ворующие еду, с натюрмортов 17-18 века

Кошки всегда любили немного схитрить и поворовать еду. И простить всё это люди готовы за их очаровательное мурчание и милые глазки. Ничего не изменилось на протяжении всей истории человечества. Вот доказательства бесцеремонного кошачьего воровства с натюрмортов, датирующихся разными годами — от 1620-х до 18-го века.

Себастьяно Лаццари, 1760 год



Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век



Абрахам ван Бейерен, 17-ый век



Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год



Александр-Франсуа Депорт, 1705 год



Себастьян Штоскопф, 1650



Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век



Александр Адрианссен, 1631



Франс Снейдерс, 17-ый век



Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год



Александр-Франсуа Депорт, 1724



Джузеппе Рекко, 1660-е



Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год



Питер Клас, 1656 год



Клара Петерс, 1620 год



Джованни Ривальта, 18-ый век



Клара Петерс, 1620-е



Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/klassicheskaya-zhivopis/35912-koty-voruyuschie-edu-s-natyurmortov-17-18-veka-19foto.html