Коты, ворующие еду, с натюрмортов 17-18 века
Кошки всегда любили немного схитрить и поворовать еду. И простить всё это люди готовы за их очаровательное мурчание и милые глазки. Ничего не изменилось на протяжении всей истории человечества. Вот доказательства бесцеремонного кошачьего воровства с натюрмортов, датирующихся разными годами — от 1620-х до 18-го века.
Себастьяно Лаццари, 1760 год
Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век
Абрахам ван Бейерен, 17-ый век
Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год
Александр-Франсуа Депорт, 1705 год
Себастьян Штоскопф, 1650
Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век
Александр Адрианссен, 1631
Франс Снейдерс, 17-ый век
Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год
Александр-Франсуа Депорт, 1724
Джузеппе Рекко, 1660-е
Жан Батист Симеон Шарден, 1728 год
Питер Клас, 1656 год
Клара Петерс, 1620 год
Джованни Ривальта, 18-ый век
Клара Петерс, 1620-е
Александр-Франсуа Депорт, 18-ый век
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/klassicheskaya-zhivopis/35912-koty-voruyuschie-edu-s-natyurmortov-17-18-veka-19foto.html
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