Конкурс красоты среди верблюдов прошел в Катаре
Ах, какая женщина. Победительница
(Фото: AP)
"Наш верблюжонок будет получше Роналду и Месси вместе взятых", — убеждены владельцы
Не только Мундиаль: в Катаре состоялся конкурс красоты и одновременно чемпионат мира по надоям среди верблюдов. В состязании, прошедшем в 25 километрах от Дохи, приняли участие сотни особей из разных стран. Владелец одного из них провозгласил, что его верблюд "будет получше Роналду и Месси вместе взятых".
Мероприятие прошло под эгидой министерства спорта Катара и при сотрудничестве с организационной комиссией Мундиаля.
Все участники и участницы, вышедшие в финал соревнований, вышагивали в красивых ожерельях с полудрагоценными камнями.
Ожерелье верблюдицы
(Фото: AP)
Подобные состязания регулярно проходят в странах Ближнего Востока, где верблюды испокон веков служат незаменимыми помощниками человеку.
Участники конкурса и их обслуживающий персонал
(Фото: AP)
"Это наше культурное наследие от предков, — сказал владелец одной верблюдицы-финалистки. – Мы любим наших верблюдов, даем им имена, наряжаем и отправляем на конкурсы красоты. Они для нас как члены семьи".
Победительница конкурса красоты с хозяевами
(Фото: AP)
А что с наградами? Владельцы самого красивого верблюда получат 55 тысяч долларов (200 тысяч катарских риалов), а самой верблюдицы с самыми большим надоями – 4 тысячи долларов. Владельцы верблюдов, завоевавших 2 и 3 место, будут довольствоваться специальными кубками.
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