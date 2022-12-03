Конкурс красоты среди верблюдов прошел в Катаре

Ах, какая женщина. Победительница

(Фото: AP)

"Наш верблюжонок будет получше Роналду и Месси вместе взятых", — убеждены владельцы

Не только Мундиаль: в Катаре состоялся конкурс красоты и одновременно чемпионат мира по надоям среди верблюдов. В состязании, прошедшем в 25 километрах от Дохи, приняли участие сотни особей из разных стран. Владелец одного из них провозгласил, что его верблюд "будет получше Роналду и Месси вместе взятых".

Мероприятие прошло под эгидой министерства спорта Катара и при сотрудничестве с организационной комиссией Мундиаля.

Все участники и участницы, вышедшие в финал соревнований, вышагивали в красивых ожерельях с полудрагоценными камнями.

Ожерелье верблюдицы

(Фото: AP)

Подобные состязания регулярно проходят в странах Ближнего Востока, где верблюды испокон веков служат незаменимыми помощниками человеку.

Участники конкурса и их обслуживающий персонал

(Фото: AP)

"Это наше культурное наследие от предков, — сказал владелец одной верблюдицы-финалистки. – Мы любим наших верблюдов, даем им имена, наряжаем и отправляем на конкурсы красоты. Они для нас как члены семьи".

Победительница конкурса красоты с хозяевами

(Фото: AP)

А что с наградами? Владельцы самого красивого верблюда получат 55 тысяч долларов (200 тысяч катарских риалов), а самой верблюдицы с самыми большим надоями – 4 тысячи долларов. Владельцы верблюдов, завоевавших 2 и 3 место, будут довольствоваться специальными кубками.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/hjlijouvi