Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Конкурс красоты среди верблюдов прошел в Катаре

אמא, הבאתי גביע

Ах, какая женщина. Победительница

(Фото: AP)

"Наш верблюжонок будет получше Роналду и Месси вместе взятых", — убеждены владельцы

Не только Мундиаль: в Катаре состоялся конкурс красоты и одновременно чемпионат мира по надоям среди верблюдов. В состязании, прошедшем в 25 километрах от Дохи, приняли участие сотни особей из разных стран. Владелец одного из них провозгласил, что его верблюд "будет получше Роналду и Месси вместе взятых".

Мероприятие прошло под эгидой министерства спорта Катара и при сотрудничестве с организационной комиссией Мундиаля.

הגמלים עם דגלי מדינות שמשתתפות במונדיאל

Все участники и участницы, вышедшие в финал соревнований, вышагивали в красивых ожерельях с полудрагоценными камнями.

אבני חן על צוואר הנאקה

Ожерелье верблюдицы

(Фото: AP)

Подобные состязания регулярно проходят в странах Ближнего Востока, где верблюды испокон веков служат незаменимыми помощниками человеку.

שומרים על הגמלים

Участники конкурса и их обслуживающий персонал

(Фото: AP)

"Это наше культурное наследие от предков, — сказал владелец одной верблюдицы-финалистки. – Мы любим наших верблюдов, даем им имена, наряжаем и отправляем на конкурсы красоты. Они для нас как члены семьи".

הנאקה שזכתה במקום הראשון עם בעליה

Победительница конкурса красоты с хозяевами

(Фото: AP)

А что с наградами? Владельцы самого красивого верблюда получат 55 тысяч долларов (200 тысяч катарских риалов), а самой верблюдицы с самыми большим надоями – 4 тысячи долларов. Владельцы верблюдов, завоевавших 2 и 3 место, будут довольствоваться специальными кубками.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/hjlijouvi

03.12.2022 - Posted by | Животные

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