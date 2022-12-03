Николлетто

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Длинная гора проснулась. Фоторепортаж со склонов вулкана Мауна-Лоа

Фото: Associated Press

Тысячи людей устремились к горе Мауна-Лоа на Гавайях, чтобы воочию увидеть извержение самого крупного действующего вулкана в мире. Потоки лавы находятся в 10 километрах от пересекающего Большой остров шоссе Saddle Road.

Вулкан Мауна-Лоа, в переводе с гавайского языка Длинная гора, проснувшийся 27 ноября после 38-летней спячки, занимает около половины территории острова – 5179 квадратных километров. Он достигает высоты 4169 метров над уровнем моря.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1dec2022/mauna_loa.html

03.12.2022 - Posted by | Природа...

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