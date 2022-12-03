Длинная гора проснулась. Фоторепортаж со склонов вулкана Мауна-Лоа
Фото: Associated Press
Тысячи людей устремились к горе Мауна-Лоа на Гавайях, чтобы воочию увидеть извержение самого крупного действующего вулкана в мире. Потоки лавы находятся в 10 километрах от пересекающего Большой остров шоссе Saddle Road.
Вулкан Мауна-Лоа, в переводе с гавайского языка Длинная гора, проснувшийся 27 ноября после 38-летней спячки, занимает около половины территории острова – 5179 квадратных километров. Он достигает высоты 4169 метров над уровнем моря.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1dec2022/mauna_loa.html
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