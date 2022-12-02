Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити

Думаете, что граффити — это те самые непонятные каракули в подворотне, которые то и дело попадаются на глаза? Тогда мы спешим вас убедить, что это вовсе не так!

Французский художник с псевдонимом SCAF показывает другую сторону стрит-арта, которая не сможет вас не удивить. Парень рисует реалистичные 3D-граффити, превращая унылые места и предметы в настоящие произведения искусств. А их герои так и норовят выпрыгнуть из каменных плит на волю и попугать людишек.
Ниндзя идёт за вами

Опасный хищник на воле

Художник пойман

Бабочка

Ныряем за сокровищами

В своём сказочном мирке

Хооороший енотик

На страже своего логова

Как вы могли уже заметить, художник испытывает особую любовь к животным, а особенно к рептилиям. Поэтому иногда его работы становятся вдвойне пугающими.
Бу!

Дотронулся до легендарного животного

В ловушке

Скуби-Ду на месте

Акула навела шороху в избе

Охотники за привидениями

А ещё художник очень любит разыгрывать целые мини-сцены для кадра. И стоит сказать, что у него это отлично получается. Дополнив работы своим сценическим образом и актёрской игрой, автор создаёт ещё одно произведение искусств — фото на память.
Какой милый малыш…

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35826-15-rabot-francuzskogo-hudozhnika-sozdayuschego-realistichnye-graffiti-16foto.html

02.12.2022 - Posted by | Креатив...

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