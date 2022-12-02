15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити
Думаете, что граффити — это те самые непонятные каракули в подворотне, которые то и дело попадаются на глаза? Тогда мы спешим вас убедить, что это вовсе не так!
Французский художник с псевдонимом SCAF показывает другую сторону стрит-арта, которая не сможет вас не удивить. Парень рисует реалистичные 3D-граффити, превращая унылые места и предметы в настоящие произведения искусств. А их герои так и норовят выпрыгнуть из каменных плит на волю и попугать людишек.
Ниндзя идёт за вами
Опасный хищник на воле
Художник пойман
Бабочка
Ныряем за сокровищами
В своём сказочном мирке
Хооороший енотик
На страже своего логова
Как вы могли уже заметить, художник испытывает особую любовь к животным, а особенно к рептилиям. Поэтому иногда его работы становятся вдвойне пугающими.
Бу!
Дотронулся до легендарного животного
В ловушке
Скуби-Ду на месте
Акула навела шороху в избе
Охотники за привидениями
А ещё художник очень любит разыгрывать целые мини-сцены для кадра. И стоит сказать, что у него это отлично получается. Дополнив работы своим сценическим образом и актёрской игрой, автор создаёт ещё одно произведение искусств — фото на память.
Какой милый малыш…
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35826-15-rabot-francuzskogo-hudozhnika-sozdayuschego-realistichnye-graffiti-16foto.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (10)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий