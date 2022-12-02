15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити

Думаете, что граффити — это те самые непонятные каракули в подворотне, которые то и дело попадаются на глаза? Тогда мы спешим вас убедить, что это вовсе не так!

Французский художник с псевдонимом SCAF показывает другую сторону стрит-арта, которая не сможет вас не удивить. Парень рисует реалистичные 3D-граффити, превращая унылые места и предметы в настоящие произведения искусств. А их герои так и норовят выпрыгнуть из каменных плит на волю и попугать людишек.

Ниндзя идёт за вами



Опасный хищник на воле



Художник пойман



Бабочка



Ныряем за сокровищами



В своём сказочном мирке



Хооороший енотик



На страже своего логова



Как вы могли уже заметить, художник испытывает особую любовь к животным, а особенно к рептилиям. Поэтому иногда его работы становятся вдвойне пугающими.

Бу!



Дотронулся до легендарного животного



В ловушке



Скуби-Ду на месте



Акула навела шороху в избе



Охотники за привидениями



А ещё художник очень любит разыгрывать целые мини-сцены для кадра. И стоит сказать, что у него это отлично получается. Дополнив работы своим сценическим образом и актёрской игрой, автор создаёт ещё одно произведение искусств — фото на память.

Какой милый малыш…



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35826-15-rabot-francuzskogo-hudozhnika-sozdayuschego-realistichnye-graffiti-16foto.html