Девушка подобрала милого белого котенка с голубыми глазами, но это оказалась не домашняя кошка. Как она выглядит meперь.
Покупая породистого котенка или щенка можно легко обмануться, поскольку в детстве детеныши животных разных пород могут быть похожи между собой.
А что уже говорить о том, когда вы берете животное с улицы, тут могут быть любые сюрпризы, как например, история с девушкой из Колумбии, которая подобрала милого белого котенка с голубыми глазами.
Это случилось в деревне округа Амальфи, Колумбийские Анды. Девушка вышла на прогулку и, неожиданно для себя, нашла крошечного котенка. Было видно, что животному нужна помощь, поэтому она забрала его с собой.
Поскольку малыш был слабеньким, колумбийка решила проконсультироваться с ветеринаром, вот тут и поджидал ее сюрприз.
Белый пушистик оказался детенышем пумы-ягуарунди. Вообще подобные животные не встречаются белого окраса, однако этот котенок стал редким исключением, поскольку был альбиносом.
Если бы не ветеринар, девушка не скоро бы догадалась, что ее находка — детеныш дикого зверя. Ведь ягуарунди не намного крупнее обычной домашней кошки, а вот характер у них совсем не ласковый, поэтому неизвестно, как бы зверь повел себя с новой хозяйкой.
Маленькая белая пума, весом всего 440 грамм, была помещена в заповедник, и специалисты приложили все усилия, чтобы выходить ее. У врачей были сомнения относительно состояния здоровья маленькой кошечки, но к счастью, она оказалась крепче, чем предполагалось. Когда котенку исполнилось 5 месяцев, он начал быстро расти, и смог догнать и даже перегнать своих сородичей.
Теперь в Колумбии есть белая пума, единственная в своем экземпляре. Она по-прежнему находится в Медельинском заповеднике, так как ее нехарактерный окрас шерсти и голубые глаза, слишком чувствительные к свету, не позволят ей выжить в дикой природе.
Активный солнечный свет причиняет вред коже и глазам животного, поэтому для уникальной пумы построили специальный вольер, чтобы ей было удобно и безопасно.
Источник: https://readme.group/animals/devushka-podobrala-milogo-belogo-kotenka-s-golubymi-glazami-no-eto-okazalas-ne-domashnyaya-koshka-kak-ona-
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