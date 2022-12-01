Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

18 сюрреалистичных работ цифровой художницы Моники Карвальо

Моника Карвальо — цифровая художница из Берлина. Ей нравится создавать графические изображения, которые предлагают взглянуть по-новому на уже привычные вещи. Моника придумывает сюрреалистичные фотоколлажи, пытаясь реализовать самые безумные идеи, которые приходят ей в голову.

1. "Когда забыла добавить кондиционер в стиральную машину, и твоя футболка выглядит как асфальт"

2. "Что я имею в виду, когда говорю, что буду носить «естественный макияж»"

3. "Мечты о море"

4. "Пристегните ремни"

5. "Утиный кекс"

6. "Лес ресниц"

7. "Интимность моря"

8. "Iphone 20"

9. "Венеция в бутылке"

10. "Вам нравится мое новое платье?"

11. "Это белый снег или чистый лист?"

12. "Сюрреалистичная аллея"

13. "Атмосфера лета"

14. "Тупик"

15. "Я ездил по пустыне на безымянной лошади" (с)

16. "Виртуальная реальность деревье"

17. "Натуральные брови"

18. "Мои представления о прекрасном часто расходятся с общественным мнением"

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35783-18-syurrealistichnyh-rabot-cifrovoy-hudozhnicy-moniki-karvalo-19foto.html

01.12.2022 - Posted by | Креатив...

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