Жизнь и казнь Железной Беллы. Как простая советская женщина подмяла под себя целый курорт, но спалилась на порно И была расстреляна

Фото: unsplash.com/Brett Jordan, Museums Victoria, Valentin Salja, picryl.com, wikipedia.org

Золото, бриллианты, дефицитные меха и самые модные наряды. Всеобщее уважение и почти безграничная власть над целым курортным городом. Большой дом у Чёрного моря и толпы юных любовников, а ещё деньги — целые горы денег. Всё это не влажная аннотация женского романа, а картинка из жизни одной советской девушки. Преступная история ошеломительного успеха нищей посудомойки, пробившейся на самый верх советского общества… и с треском павшей оттуда — в материале «Секрета фирмы».

40 лет назад силовики поймали ресторанную королеву Геленджика — легендарную Беллу Бородкину, также известную как Железная Белла. Такое прозвище властной женщине дали ее современники. Ее история прогремела на весь Советский Союз. Белла была одной из трёх женщин в послесталинском СССР, которых приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Бородкина была настоящим капиталистом в социалистическом обществе.

Сегодня её можно было бы назвать успешной бизнес-леди, наладившей чёткую работу в подконтрольной сети ресторанов, если бы не «но» — Белла нарушала закон и воровала у государства. А в СССР к этому относились особенно строго.

Называйте меня Беллой

Журналисты, историки-исследователи и даже бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые занимались расследованием дела Бородкиной, отмечают, что в биографии геленджикской королевы множество белых пятен и противоречивых данных. Жизнь и смерть Беллы окутаны ворохом тайн.

Известно, что настоящее имя девушки — Берта Наумовна Король. Родилась она летом то ли 1923, то ли 1927 года в украинском городе Белая Церковь. С ранних лет девочка всем представлялась исключительно Беллой: данное при рождении имя ей категорически не нравилось.

Белла была десятым ребёнком в семье зажиточного мастера-сапожника. Девочку с детства отличали упрямство характера, целеустремлённость и тяга к знаниям, но закончить школу ей не удалось: началась Великая Отечественная война.

Одесская сирота

Известно, что Белла рано осиротела и стала самостоятельной. К началу войны девушка уже перебралась в Одессу, где стала жить вместе с неким мужчиной (румынским дезертиром) и работать посудомойкой.

По некоторым данным, в Одессе случилось и её первое (из шести, и это в СССР!) замужество, которое, впрочем, долго не продлилось. Семейная жизнь и домашний быт девушку сильно тяготилили — ей хотелось чего-то большего.

Чем именно занималась Белла в военные годы в оккупированной Одессе, так и осталось загадкой. Пробел в биографии девушки породил множество слухов и легенд, поговаривали даже, что Белла сотрудничала с фашистами и была шпионкой (подробнее об этом расскажем ниже).

После войны девушка перебралась на Кубань, где стала работать официанткой. Свой профессиональный путь в сфере общепита Белла начала с заведений Краснодара. Девушка часто меняла места работы, но никак не могла пробиться по службе выше прислуги. Отчаявшись устроить жизнь в Краснодаре, Белла решила попытать счастье у самого Чёрного моря.

В 1951 году Бородкина переехала в Геленджик.

Краденая водка и мёртвый капитан

В советские годы Геленджик был одним из самых популярных курортов страны. За сезон на черноморское побережье приезжало до 12 млн туристов из всех уголков необъятного СССР.

На юга стремились все — это была короткая поездка в самый настоящий советский рай. Там работяг ждала атмосфера праздника и веселья, а различные яства и горячительные напитки лились рекой. Впрочем, рекой утекали и деньги беззаботных туристов.

В Геленджике Белла устроилась официанткой в кафе и вскоре познакомилась с отставным военным, капитаном третьего ранга Николаем Бородкиным. Мужчина был гораздо старше возлюбленной, но у него имелись приличные сбережения, а ещё большой дом недалеко от моря. Пара быстро связала себя узами брака, девушка взяла фамилию мужа.

Однако счастливой семьи не вышло — невеста её и не планировала. Следующие несколько лет Белла активно спаивала пожилого супруга водкой, которую тайно воровала на своей работе в кафе. Не выдержав такого образа жизни, в 1954 году отставной офицер умер, а вчерашняя супруга унаследовала всё его имущество.

Местные жители перешёптывались о коварной вдове, однако доказать злой умысел девушки было невозможно.

Восхождение королевы

В это же время на работе у Беллы дела складывались как нельзя лучше. Улыбчивая официантка умела расположить к себе гостей прибрежного кафе и получала от туристов щедрые чаевые. Но за внешней добродушностью девушки скрывался холодный расчёт.

Амбициозная дама не собиралась всю жизнь быть на побегушках.

Понимая, как устроена советская система, при первой же возможности Белла пошла учиться. Сперва заочно в техникум, где получила средне-профессиональное образование, а после сразу получила высшее в столичном институте советской торговли.

На работе начальство заметило перспективную сотрудницу и высоко оценило её трудолюбие. Беллу регулярно повышали в должности, она уверенно шагала по карьерной лестнице вверх — за несколько лет из простой официантки Бородкина дослужилась до заведующей кафе.

Владыка ресторанов

Попутно с работой начальницы Белла вступила в партию, вела активную общественную жизнь. Она участвовала во всевозможных городских собраниях и пленумах, где сближалась только с важными людьми из руководства города, обрастала нужными связями — занималась нетворкингом, как мы бы сейчас сказали.

Трижды она становилась депутатом местного созыва. Впоследствии Бородкина даже получила награду — стала заслуженным работником торговли РСФСР.

Благодаря своему пробивному характеру и влиятельным связям в 1974 году Бородкину назначили управляющей трестом ресторанов и столовых Геленджика. На деле это значило, что Белла стала единолично рулить всеми пищевыми заведениями в городе — от маленьких торговых палаток и общественных столовых до самых престижных ресторанов.

Полезные связи

Высокое назначение Белла получила не без помощи своего главного покровителя — первого секретаря геленджикского горкома партии Николая Погодина (мэра города — на нынешний лад). Деловые люди познакомились на собраниях партии и быстро подружились. Позже выяснится, что их приязнь имела вполне корыстный характер.

Дружба с влиятельными чиновниками самых разных мастей открывала для Бородкиной все двери: прикормленные хозяйкой господа способствовали внеочередным поставкам в рестораны Беллы дефицитных в Союзе продуктов, они же предупреждали женщину о возможных проверках и даже утрясали проблемы, в том числе и с правоохранительными органами, если такие вдруг намечались.

Ходили слухи, что Бородкина была на короткой ноге и с самим главой Краснодарского края Сергеем Медуновым. Владыка Кубани якобы высоко ценил Бородкину за умение на самом высоком уровне принять важных столичных гостей в своих ресторанах.

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Поговаривали даже, что во время визитов в Краснодарский край генсека Брежнева именно Белла отвечала за завтраки, обеды и ужины руководителя СССР.

Однако впоследствии деловую связь Бородкиной и Медунова не удалось доказать даже следователям.

Секреты кухни

За стремительным и даже чудесным взлётом советской бизнес-леди таились вполне себе прозаичные, грязные тайны.

Ещё со времён работы официанткой Белла познала все хитрости и уловки, с помощью которых можно легко и незаметно обворовывать как посетителей, так и само заведение, а стало быть, и государство. Обман туриста озолотил женщину, не забывала она и о взятках влиятельным друзьям, которые покрывали её делишки.

Общепитовские махинации не были чем-то из ряда вон для Советского Союза. Многие ушлые дельцы того времени, попадая на хлебную должность, не стеснялись отщипывать у государства лакомые кусочки. В этом плане Бородкина не изобрела велосипед, однако в её арсенале были все самые хитрые способы обмана советского населения.

Коварный ум и холодный расчёт принесли Белле желанные плоды, а её махинации со временем приобрели невиданные масштабы.

Банда «Общепит»

На заре своей карьеры Бородкина обсчитывала и недоливала сама, но с появлением у женщины минимальной власти — воровать и обманывать гостей стали уже её сотрудники. Разумеется, по приказу строгой хозяйки.

Чем больше становилась её власть, тем большее количество людей оказались втянуты в преступные схемы.

Бородкина буквально обложила оброком всех работников подконтрольных ей заведений. Каждый сотрудник — от гардеробщика до повара — знал, сколько и когда он должен «занести» хозяйке. По словам бывших сотрудников, со временем женщина настолько вошла в раж, что обложила поборами даже бабушек, торговавших квасом из бочек на улицах Геленджика.

Тех, кто не хотел обманывать туристов и платить дань, ждала неминуемая расправа — перевод на самую грязную работу или вовсе увольнение. Женщина была быстра на решения, строга и беспощадна.

В те годы за Бородкиной и закрепилось известное прозвище Железная Белла.

Крысы и короли

Главной жертвой Бородкиной был простой советский турист. Именно на обычных людях наживалась расчётливая махинаторша.

Гостей своих заведений она условно делила на две группы: «крысы» и «короли» — в зависимости от социального статуса человека, его положения в партии и обществе.

Если обедать приходил простой советский рабочий-отпускник, ему на стол подавали блюда низкого качества, разбавленные и срезанные по граммовкам. Но когда в ресторан наведывались высокие гости, на их столы тут же приносили коллекционные вина и коньяки, чёрную и красную икру и другие дефицитные в Союзе яства и напитки.

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Для особо важных персон Бородкина предоставляла и дополнительные услуги: женщина брала на себя функцию сводницы и легко находила красивых девушек с низкой социальной ответственностью, чтобы скрасить досуг почётным гостям.

«Короли» были в восторге от радушия и качества приёмов в заведениях Беллы, а вот простые посетители, которых нещадно обвешивали в столовых на побережье Геленджика, жаловались.

Книга отзывов и предложений ломилась от гневных рецензий, однако до проверок надзорных органов дело никогда не доходило, поскольку все проблемы, как мы уже писали, обкашливали прикормленные высокопоставленные друзья Железной Беллы.

unsplash.com/Valentin Salja, wikipedia.org, my-ussr.ru

Золотые шашлыки и ворованный градус

Бородкина оказалась весьма предприимчивым и даже в каком-то смысле эффективным управленцем — особое внимание она уделяла обучению персонала. Правда, учила она их в основном преступным премудростям.

Поварам женщина показывала, как экономить на мясных блюдах: уменьшать порции, обвешивать или вовсе разбавлять фарш для котлет большим количеством хлеба или крупы. По задумке, неискушённый роскошью советский турист вряд ли заметит, что мяса в котлете преступно мало, тем более когда основная задача таких посетителей — это скорее поесть и бежать обратно на пляж, пока отпуск не закончился.

Сэкономленное мясо Белла сбывала в местные шашлычные. Товар уходил на ура! Шашлыки приносили куда большую прибыль, чем котлеты. Позже выяснится, что только на этой мясной схеме Бородкина умудрилась выручить порядка 80 000 рублей всего за пару лет спекуляций (для сравнения: в те годы автомобиль «Жигули» стоил около 5000 рублей).

Подобные аферы Белла проворачивала и с алкогольными напитками. Бармены щедро недоливали в стаканы простым посетителям и, не стесняясь, что называется, «воровали градус», разбавляя водку водой. С дорогими коньяками поступали так же, только их бодяжили ржаной водкой, имеющей похожий вкус, — почувствовать её в коньяке было практически невозможно.

Алкогольное мошенничество и вовсе было сверхприбыльным.

Бизнес по-советски

Мясными и алкогольными махинациями дело не ограничилось. Алчная рестораторша выискивала каждую плохо лежащую копейку, цеплялась за каждую возможность схитрить.

Белла учила свой персонал, как правильно разбавлять чай и кофе жжёным, карамелизированным сахаром. Такой сахар окрашивал теплую воду в «правильный» темный цвет, а сам продукт можно было сэкономить и умыкнуть.

Свои коррективы Бородкина вносила и в рецепты других блюд. Например, там, где в поваренной книге требовалось добавить пачку масла, натасканным поварам приходилось добавлять всего половину. Доставалось и молочке — сметану и молоко по указке Беллы нещадно разбавляли водой.

Справедливости ради стоит отметить, что Бородкина требовала от сотрудников соблюдать санитарные нормы даже во время махинаций и внимательно следила за исполнением её указаний.

Регламент обмана

По её инструкциям, молочные продукты можно было разбавлять только кипячёной водой. Использовать сырую воду из-под крана категорически запрещалось. Дело тут не столько в заботе о потребителях, сколько в страхе за свою репутацию: отведав неправильный «молочный коктейль», незадачливый турист мог легко загреметь в больницу с расстройством желудка, а то и с чем похуже. Слава отравительницы Белле была совершенно не нужна.

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Тех сотрудников, кто забывал об указаниях и нарушал правила, Бородкина штрафовала и наказывала вплоть до увольнения.

Напротив, хороших и усердных работников женщина берегла и ценила. Бизнес-леди не обижала персонал с зарплатой и даже строила жильё для своих подчинённых. Бородкина могла вступиться за попавшего в неприятности сотрудника и вытащить бедолагу из передряги.

Кроме того, Белла тщательно следила за порядком и уютом во всех своих заведениях и постоянно придумывала всё новые бизнесы и микропредприятия. Один из таких стартапов её и сгубил.

Последнее порно в Геленджике

Появление в СССР первых видеомагнитофонов и кассет стало революцией в сфере досуга и развлечений, а для Железной Беллы это был ещё один способ заработать.

В 1982 году Бородкина решила открыть собственный кинотеатр для взрослых. Ушлая предпринимательница быстро смекнула, что к чему, раздобыла дефицитную технику и переоборудовала подвалы некоторых своих заведений в подпольные видеосалоны.

Однако чувство меры и ощущение полной безнаказанности её подвело. Вместо того чтобы крутить западные блокбастеры, Белла пошла на крупный риск и запустила в личный прокат фильмы для взрослых.

Порнография в СССР была под строгим запретом, за неё могли посадить. А как известно, запретный плод сладок, значит, пойдут и понесут деньги, рассудила Бородкина. И бизнес-чутьё снова сработало — от ярых кинолюбителей не было отбоя.

Зрителей тщательно отбирали среди проверенных знакомых, но как тут за всеми уследишь? Доподлинно не известно, то ли на показ порнофильма попал ненадёжный человек, то ли один из гостей решил поделиться в светской беседе яркими впечатлениями после сеанса… Известно только, что в милицию поступил донос на подпольный порновидеосалон, спрятанный в одном из кафе Железной Беллы.

Милиция выехала на место и быстро накрыла лавочку. Задержанные администраторы молчать и брать вину на себя не стали, они быстро сдали хозяйку, подробно рассказав, что это именно Бородкина организовала кинотеатр для взрослых и имела с него доход.

unsplash.com/Valentin Salja, wikipedia.org, wikipedia.org

Сотни тысяч в трёхлитровых банках

Оперативники наведались домой к Железной Белле. Однако женщина ничуть не испугалась и уверенно заявила следователям, что вскоре им придеётся перед ней извиняться. Не пришлось.

В ходе обыска дома у Бородкиной обнаружили несметные по тем временам сокровища: дорогой и редкий хрусталь, всевозможные меха и шубы, роскошную и недоступную простому смертному одежду, шкатулки с драгоценностями, полные золота, бриллиантов и диковинных украшений, дефицитное постельное бельё, дорогие ковры, различную технику, но самое главное — деньги.

Налички у Железной Беллы было в избытке, а вот фантазии маловато. Женщина не придумала ничего лучше, чем закатывать купюры в стеклянные трёхлитровые банки.

Такие соленья находили по всему дому, в подвале и под досками пола. Пачки денег были рассованы по всем углам, спрятаны за ковры, щели в стенах и за батареями. Ещё один схрон с наличными обнаружили во дворе в груде кирпичей.

Всего из дома Бородкиной изъяли наличных, разных товаров и украшений на огромную по тем временам сумму: по разным данным, от 500 000 до 700 000 советских рублей, а в целом женщину подозревали в махинациях на целых 1,5 млн рублей. Учитывайте, что средняя зарплата по Союзу в те времена составляла 120–170 рублей (не тысяч! просто рублей) в месяц.

Закат Железной Королевы

Арестованная Белла не общалась со следователями и ждала подмоги от влиятельных друзей. Тем временем оперативники уже плотно раскручивали преступный клубок коррупции во всём Краснодарском крае.

Вскоре пропал один из ключевых подозреваемых и главный покровитель Железной Беллы, глава Геленджика Николай Погодин.

В ходе расследования было установлено, что Бородкина каждый месяц передавала градоначальнику крупные суммы денег, накрывала для него богатые столы и регулярно поставляла Погодину красивых девушек лёгкого поведения.

По подсчётам следователей, только за два года Белла передала главе Геленджика взяток (ценностями, деньгами и продуктами) на 15 000 советских рублей. И это только та сумма, которую смогли установить и доказать. Мужчина бесследно исчез буквально за пару дней до своего ареста. О его дальнейшей судьбе ничего не известно и по сей день.

Узнав, что главный защитник бежал, Белла поняла — дела плохи. Женщина стала активно сотрудничать со следствием и сдавала оперативникам всё новых и новых коррумпированных чиновников разного ранга.

Всего по делу Бородкиной было 20 томов уголовного дела, на его основании выделили ещё 33 уголовных дела, по которым в итоге осудили более 70 человек.

Суд и приговор

Расследование дела Железной Беллы шло стремительно, Бородкина заложила многих влиятельных партийных работников и очень помогла следствию, но её это не спасло.

За недостатком доказательств с женщины сняли обвинения по статьям «Хищение государственного имущества в особо крупном размере» и «Обман потребителей», но за многократное получение взяток на общую сумму в 561 834 рубля 89 копеек Бородкину осудили по полной.

Решение суда о смертной казни для Железной Беллы было шоком для всех участников и наблюдателей процесса. По словам помощника прокурора Краснодарского края, даже сам гособвинитель не ожидал такого исхода, ведь он просил для подсудимой лишения свободы, но никак не расстрела.

Хоть закон этого и не запрещал, но в те времена было не принято казнить женщин, а тем более за преступления, не связанные с убийствами. Белла стала единственной женщиной в истории СССР, расстрелянной за экономическое махинации.

Три расстрела

Беспрецедентная суровость приговора породила слухи о показательности процесса — в назидание другим. Также бытовало мнение, что Беллу хотели устранить, чтобы она в дальнейшем не ляпнула лишнего о тех, кого сажать было никак нельзя.

Узнав о вынесенном ей приговоре, Бородкина сошла с ума от горя и буквально выла в своей камере в Новочеркасской тюрьме, ожидая смерти.

Что касается самой казни Железной Беллы, то и тут не обошлось без загадок. По разным данным, женщину расстреляли не то в 1983, не то в 1985 году. Существует и версия, что Бородкина вовсе смогла избежать смерти.

Мифы вокруг жизни и смерти геленджикской королевы

В различных исторических (и не очень) изданиях указывают разные даты рождения Беллы Бородкиной. Возможно, разночтение в дате рождения — 1923-й или 1927-й — может быть связано с тем, что, по одной из версий, женщина могла жить в СССР по поддельным документам. Известно, что во время следствия оперативники отметили, что подсудимая выглядит гораздо старше лет, указанных в её паспорте и других документах.

По одной из версий, Железная Белла могла быть иностранной шпионкой, которая волей судьбы осталась не у дел и решила начать жизнь с нуля в большом Союзе. По другой версии — во времена оккупации Одессы в Великую Отечественную войну Бородкина сотрудничала с фашистами, а после Победы СССР решила чуть подправить свои документы, возраст и биографию.

Любвеобильность и тщеславие

Кроме сурового нрава Железная Белла славилась в Геленджике своей тягой к роскоши. Местные за глаза даже прозвали её Шахиней из-за важного вида и особой любви к изысканным, дорогим нарядам и огромному количеству бриллиантов и других драгоценностей, которые Белла не стеснялась надевать в люди. Для советского человека всё это было совершенно недоступно.

Вместе с тем Белла Бородкина была падка и на любовные утехи, предпочитая компании молодых и красивых мужчин. По разным данным, у Беллы было от четырёх до шести законных мужей и бесчисленное количество юных любовников. Властная повелительница жизни не скупилась на шикарные подарки для своих фаворитов и щедро одаривала ухажёров за их внимание и ласки.

unsplash.com/Valentin Salja, wikipedia.org

Сломленная и несчастная

Одной из последних, кто видел Беллу живой, была её сестра. На свидании в следственном изоляторе КГБ Бородкина плакала и жаловалась на пытки. Задержанная утверждала, что в заключении над ней издеваются, регулярно избивают и даже вырвали ей зубы наживую. За время заключения Белла Бородкина из эффектной женщины превратилась в разбитую старуху.

А был ли мальчик?

Ещё один интересный миф — Белла Бородкина могла избежать расстрела и скрыться. Многие источники указывают 1983-й годом казни Железной Беллы. Однако существует и иная версия.

По некоторым данным, приговор Бородкиной вынесли только в 1984-м, а в 1985-м она и её родственники якобы подавали ходатайство о помиловании, в котором Белле отказали.

Но самая главная странность, отмечают исследователи, — в суде не нашли официальных документов о приведении приговора Бородкиной в исполнение. Да, случайно затеряться могут любые бумажки, но только не протокол о смертной казни в резонансном деле о геленджикской королеве общепита.

Могла ли Железная Белла все-таки избежать смерти? В свете «андроповских чисток*», на фоне которых происходило дело Бородкиной, вероятнее всего, нет, но, с другой стороны, тело казнённой Беллы не было выдано её дочери. После расстрела женщину похоронили по регламенту в безымянной могиле.

Сегодня этот вопрос так и остаётся без ответа.

Источник: https://secretmag.ru/criminal/zhizn-i-kazn-zheleznoi-belly-kak-prostaya-sovetskaya-zhenshina-podmyala-pod-sebya-celyi-kurort-no-spalilas-na-porno.htm