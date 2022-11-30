Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года. Фоторепортаж из Катара

Фото: Associated Press

Фанат из Эквадора

Чемпионат мира по футболу 2018 года, проходящий в Катаре, в разгаре. Внимание фоторепортеров обращено не только на футболистов, но и на тех, кто поддерживает свои национальные сборные.

Сенегальский фанат

Фанат из Японии

Фанат из Ганы

Фанаты с палестинским флагом

Фанат из Голландии

Фанаты на матче между Уэльсом и Ираном держат баннер с именем Махсы Амини, убитой во время антиправительственных протестов в Иране

Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года.

Фанат из Уругвая

Фанат из Катара

Фанат из Ганы

Фанат из Ирана

Фанат из Португалии

Фанаты из Эквадора

Фанат из Португалии

Фанат из Австралии

Фанат из Дании

Фанаты из Мексики

Фанат сборной Аргентины

Фанат сборной Аргентины

Фанат из Японии

Фанатка из Катара

Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года.

Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года.

Фанат из Ганы

Фанат из Сенегала

Фанат из Ирана

Фанат из Бразилии

Фанат из Уругвая

Фанат из Португалии

Фанат из Уругвая

Фанат из Уругвая

Фанат из Нидерландов

Фанат из Эквадора

Фанат из Камеруна

Фанат из Дании

Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года.

Фанатка из Нидерландов

Эквадорские фанаты смотрят трансляцию чемпионата мира по футболу из Катара

Фанат из Камеруна

Фанат из Сенегала

Американские фанаты смотрят трансляцию чемпионата мира по футболу из Катара

Фанаты чемпионата мира по футболу 2022 года.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30nov2022/ch2022.html