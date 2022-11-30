Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Рождественские ярмарки в Европе

Lights illuminate the traditional Christmas Market that was opened in Frankfurt, Germany, Monday, Nov. 21, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

Во многих европейских городах, где традиционно устраивают рождественские ярмарки, 2022 год станет годом трудного выбора. Высокие затраты на электроэнергию вынуждают некоторых сокращать количество ярких огней и украшений.

Сегодня мы побываем на рождественских ярмарках в Берлине, Страсбурге, Таллинне, Праге, Вроцлаве, Нюрнберге и других городах.

«Рынок младенцев Христа», одна из старейших рождественских ярмарок в мире, в Нюрнберге, Германия, 25 ноября 2022. (Фото Heiko Becker):

People visit "Nuernberger Christkindlesmarkt" (Christ Child Market), one of the world's oldest Christmas markets, in Nuremberg, Germany November 25, 2022. REUTERS/Heiko Becker

Проблем с электричеством не замечено, все горит и сияет. (Фото Omar Marques):

02

Рождественская ярмарка в Дрездене, Германия. (Фото Jens Schlueter):

03

Рождественская ярмарка во Франкфурте. (Фото Michael Probst):

04

Представление в центре Нюрнберга. (Фото Johannes Simon):

Представление в центре Нюрнберга

Ночной вид на рождественскую ярмарку в Таллинне, Эстония. (Фото Janis Laizans):

07

Рождественская елка в Брюсселе, Бельгия. (Фото Olivier Matthys):

08

Рождественская ярмарка в Людвигсбурге, Германия. (Фото Thomas Kienzle):

Рождественская ярмарка в Людвигсбурге, Германия

Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция, 25 ноября 2022. (Фото Patrick Hertzog):

Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция

Рождественская ярмарка на Староместской площади в Праге, Чешская Республика. (Фото David W Cerny):

11

Дрезден. (Фото Jens Schlueter):

12

Рождественская ярмарка перед дворцом Шарлоттенбург в Берлине, Германия, 24 ноября 2022. (Фото Lisi Niesner):

13

Традиционная рождественская ярмарка, открывшаяся во Франкфурте, Германия, 21 ноября 2022. (Фото Michael Probst):

14

Имбирные пряники, фруктовый хлеб и лебкухен. Налетай. Цены в кадре. (Фото Johannes Simon):

16

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/rozhdestvenskie-yarmarki-v-evrope.html

30.11.2022 - Posted by | Новый год, Праздник....

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: