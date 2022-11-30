Рождественские ярмарки в Европе
Во многих европейских городах, где традиционно устраивают рождественские ярмарки, 2022 год станет годом трудного выбора. Высокие затраты на электроэнергию вынуждают некоторых сокращать количество ярких огней и украшений.
Сегодня мы побываем на рождественских ярмарках в Берлине, Страсбурге, Таллинне, Праге, Вроцлаве, Нюрнберге и других городах.
«Рынок младенцев Христа», одна из старейших рождественских ярмарок в мире, в Нюрнберге, Германия, 25 ноября 2022. (Фото Heiko Becker):
Проблем с электричеством не замечено, все горит и сияет. (Фото Omar Marques):
Рождественская ярмарка в Дрездене, Германия. (Фото Jens Schlueter):
Рождественская ярмарка во Франкфурте. (Фото Michael Probst):
Представление в центре Нюрнберга. (Фото Johannes Simon):
Ночной вид на рождественскую ярмарку в Таллинне, Эстония. (Фото Janis Laizans):
Рождественская елка в Брюсселе, Бельгия. (Фото Olivier Matthys):
Рождественская ярмарка в Людвигсбурге, Германия. (Фото Thomas Kienzle):
Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция, 25 ноября 2022. (Фото Patrick Hertzog):
Рождественская ярмарка на Староместской площади в Праге, Чешская Республика. (Фото David W Cerny):
Дрезден. (Фото Jens Schlueter):
Рождественская ярмарка перед дворцом Шарлоттенбург в Берлине, Германия, 24 ноября 2022. (Фото Lisi Niesner):
Традиционная рождественская ярмарка, открывшаяся во Франкфурте, Германия, 21 ноября 2022. (Фото Michael Probst):
Имбирные пряники, фруктовый хлеб и лебкухен. Налетай. Цены в кадре. (Фото Johannes Simon):
Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/rozhdestvenskie-yarmarki-v-evrope.html
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