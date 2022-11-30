Омела на Рождество — в Германии и других странах

Перед Рождеством веточки этого вечнозеленого растения принято вешать над входными дверями, а под ними — целоваться.

В Германии и других европейских странах это овеянное мифами и легендами растение лучше всего становится видно после того, как осенью начинают желтеть и опадать листья… В это время высоко на многих деревьях в лесах, парках, вдоль дорог и рек в глаза бросаются шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы (нем. Mistel, лат. Viscum).

Этот кустарник паразитирует на тополях, кленах, ивах и других деревьях — селится на ветках, получает влагу и питательные вещества через корни, которые пускает под древесную кору. Фотосинтез при этом может осуществлять самостоятельно.

Деревья с омелой на ветках туманным утром Фото: W. Pattyn/blickwinkel/picture alliance

Куст европейской омелы на старом дереве Фото: Hippocampus Bildarchiv/picture-alliance

Дерево с многочисленными кустами омелы на фоне закатного неба Фото: Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/ZB/picture alliance

Омела — где растет и как распространяется

Растет омела не только в Европе. По всему миру насчитывается много разных видов — от обыкновенной и белой до карликовой. В предрождественские недели веточки омелы традиционно используют в Германии и многих других странах для праздничного украшения домов.

Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клювы от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость. Плоды раньше даже использовали, собственно, для изготовления клея.

Дрозды-дерябы так любят плоды омелы, что даже получили упоминание об этом в своих названиях на латинском (Turdus viscivorus), немецком (Misteldrossel), английском (Mistle thrush) и других языках.

Сами плоды омелы — слабоядовитые. От детей и животных веточки дома следует держать подальше. Однако препараты из этого растения находят самое разнообразное применение в современной медицине — вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.

Омела на старых рисунках и фотографиях

Веточки омелы, срезанные золотым серпом, в руках друида во время новогодней церемонии. Историческая иллюстрация Фото: Mary Evans Picture Library/EDWIN/picture alliance

Девочка с омелой и символ счастья — свинка на немецкой новогодней открытке около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance

Уличный торговец омелой в Лондоне накануне Рождества. Иллюстрация 1853 года Фото: Mary Evans Picture Library/picture alliance

Продавец омелы в Париже на почтовой открытке около 1900 года Фото: akg-images/picture alliance

Британские и германские солдаты фотографируются с веточками омелы во время рождественского перемирия 1914 года в начале Первой мировой войны Фото: Illustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library/picture alliance

Хотя это растение является полупаразитом, в Германии оно находится под охраной, то есть просто так срывать или срезать омелу в лесах или парках запрещено. Веточки здесь покупают в цветочных магазинах или на рынках. Растет омела медленно. Первый раз цветет лишь на пятый год.

Женщина с омелой в руках на иллюстрации для декабря во французском календаре 1896 года Фото: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Омела — средство от магии и колдовства

Кельтские друиды срезали веточки омелы золотыми серпами для ритуальных жертвоприношений — правда, для этих целей подходила только омела, росшая на дубах, что встречается редеко. В греческой мифологии, как считается, омела была той самой золотой ветвью, открывшей Энею путь в подземный мир.

В Древнем Риме веточки омелы вешали над входными дверьми, чтобы защитить дом от бед, магии и колдовства. Также поступают и в наши дни во многих странах. Считается, что люди, встретившиеся под омелой перед Рождеством, обязаны поцеловаться. Сам этот поцелуй должен стать залогом счастья и вечной любви. Раньше отказ от такого поцелуя сулил девушке весь следующий год остаться незамужней.

Омела — символ мира

Перечислять разные традиции и приметы можно еще долго. Начало же они берут в стародавние времена — с праздников Сатурналий в Древнем Риме и разных обычаев древних скандинавских народов. Для последних омела была символом мира. Враги, случайно встретившись под деревом, на котором она росла, должны были на ближайший день сложить оружие.

P.S.

Чай из сушеной омелы Фото: Hans-Joachim Schneider/CHROMORANGE/picture alliance

Веточки с плодами омелы в декорации праздничного стола Фото: F. Hecker/blickwinkel/picture alliance

Источник: https://www.dw.com/ru/omela-na-rozdestvo-v-germanii-i-drugih-stranah/a-51557335