НЕРЕАЛЬНО ВКУСНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА «РОЛЛЫ С ОГУРЦОМ»
Украшение любого праздничного стола!
Закуска получается красивой, свежей, легкой и очень вкусной. Такая закуска будет чудесным украшением любого праздничного стола!
Из указанных ингредиентов получается 15 шт.
Ингредиенты:
3 небольших огурца;
200 г. сыра «Моцарелла»;
25 г. маслин;
50 г. сметаны;
свежий укроп;
перец черный молотый по вкусу
соль по желанию.
Подробное приготовление закуски «Роллы с огурцом» смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!
https://www.youtube.com/watch?v=xt0gpBbdNkk&t=251s
Источник: https://yandex.ru/turbo/mysad-zagotovka.ru/s/nerealno-vkysnaia-novogodniaia-zakyska-rolly-s-ogyrcom/
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