НЕРЕАЛЬНО ВКУСНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА «РОЛЛЫ С ОГУРЦОМ»

Украшение любого праздничного стола!

Закуска получается красивой, свежей, легкой и очень вкусной. Такая закуска будет чудесным украшением любого праздничного стола!

Из указанных ингредиентов получается 15 шт.

Ингредиенты:

3 небольших огурца;

200 г. сыра «Моцарелла»;

25 г. маслин;

50 г. сметаны;

свежий укроп;

перец черный молотый по вкусу

соль по желанию.

Подробное приготовление закуски «Роллы с огурцом» смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!

https://www.youtube.com/watch?v=xt0gpBbdNkk&t=251s

Источник: https://yandex.ru/turbo/mysad-zagotovka.ru/s/nerealno-vkysnaia-novogodniaia-zakyska-rolly-s-ogyrcom/