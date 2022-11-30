Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НЕРЕАЛЬНО ВКУСНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА «РОЛЛЫ С ОГУРЦОМ»

Украшение любого праздничного стола!

Закуска получается красивой, свежей, легкой и очень вкусной. Такая закуска будет чудесным украшением любого праздничного стола!

Из указанных ингредиентов получается 15 шт.

Ингредиенты:
3 небольших огурца;
200 г. сыра «Моцарелла»;
25 г. маслин;
50 г. сметаны;
свежий укроп;
перец черный молотый по вкусу
соль по желанию.
Подробное приготовление закуски «Роллы с огурцом» смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!

https://www.youtube.com/watch?v=xt0gpBbdNkk&t=251s

Источник: https://yandex.ru/turbo/mysad-zagotovka.ru/s/nerealno-vkysnaia-novogodniaia-zakyska-rolly-s-ogyrcom/

30.11.2022 - Posted by | Новый год, Попробуем?

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