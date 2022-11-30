Лучшие снимки лесов с конкурса Mangrove Photography Awards 2022

Мангровые леса – это вечнозеленые растения, которые произрастают в тропиках и в экваториальном поясе. Они растут в условиях повышенной влажности, преимущественно на берегах рек.

Конкурс Mangrove Photography Awards посвящена миру мангровых зарослей по всего мира.

Мангровые леса в Индонезии. (Фото Fakhrizal Setiawan/Mangrove Photographer of the Year):

Взлет фламинго, ОАЭ. (Фото Jayakumar MN/Mangrove Photographer of the Year):

Синий краб (Callinectes sapidus) ловит рыбу на уникальном переходе между пресной и соленой водой в мексиканских сенотах. (Фото Martin Broen/Mangrove Photographer of the Year):

Танцующие деревья валакири в Индонезии. (Фото Loïc Dupuis/Mangrove Photographer of the Year):

Охотники за медом, Бангладеш. (Фото Muhammad Mostafigur Rahman/Mangrove Photographer of the Year):

Водяной варан (Varanus salvator). (Фото Kei Miyamoto/Mangrove Photographer of the Year):

Атлантический мечехвост (Limulus polyphemus) в мангровых зарослях заповедника Риа-Лагартос, Юкатан. (Фото Fernando Constantino Martínez Belmar/Mangrove Photographer of the Year):

Прибрежные лагуны, острова и обширные мангровые болота находятся в красивом заливе Четумаль, штат Кинтана-Роо, Мексика. (Фото Humberto Bahena Basave/Mangrove Photographer of the Year):

Желтополосые ронки, использующие корни мангровых зарослей в качестве питомника. (Фото Lorenzo Mittiga/Mangrove Photographer of the Year):

Очистка мангровых зарослей в заливе Гуанабара от мусора. (Фото Rodrigo Silva Campanario/Mangrove Photographer of the Year):

Подводный лес, Марело Йохан Огата, Индонезия. Свет и формы мангрового леса под водой. (Фото Marelo Johan Ogata/Mangrove Photographer of the Year):

Стая афалин активно добывает корм в мангровых ручьях реки Шарк-Слау в южной части Эверглейдс, Флорида. (Фото Mark Ian Cook/Mangrove Photographer of the Year):

Рыбак забрасывает сеть в реку Матла в Каннинге во время отлива. (Фото Rajesh Dhar/Mangrove Photographer of the Year):

Одинокое мангровое дерево, растущее на мелководье лагуны в Раджа Ампат, Индонезия. (Фото Hamid Rad/Mangrove Photographer of the Year):

Большинство мангровых зарослей, расположенных вдоль береговой линии ОАЭ, находятся в Абу-Даби, выступая в качестве «зеленых легких» для города. (Фото Amar Habeeb/Mangrove Photographer of the Year):

Любопытный американский крокодил (Crocodylus acutus) в Садах Королевы (Jardines De La Reina), архипелаге у берегов Кубы. (Фото Tanya Griffin Houppermans/Mangrove Photographer of the Year):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-snimki-lesov-s-konkursa-mangrove-photography-awards-2022.html