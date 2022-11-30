Бруно Каталано: как гончар придумал “дырявые” скульптуры из бронзы и стал знаменитым

Ему помог случай, всего лишь ошибка в работе. Но кто-то считает это искоркой гениальности.

Бруно родился в Марокко в 1960 году. Мать была обычной женщиной, а вот у отца была творческая жилка — он увлекался лепкой из глины и у него это неплохо получалось. А юный Бруно сидел рядом и завороженно смотрел, как из бесформенного куска глины получались чудесные фигурки и посуда. Когда парню исполнилось 10 лет, семья перебралась в Марсель.

Там Бруно и повзрослел. Сначала работал электриком, а в двадцать устроился моряком на судно и объездил множество стран. Когда перевалило за тридцать, он наконец-то нашёл своё призвание — пошёл по стопам отца и стал гончаром.

К этому делу он подошёл ответственно, стал учиться в мастерской моделирования и студии живописи. Параллельно работал с глиной и постоянно оттачивал мастерство. Через какое-то время открыл собственную мастерскую и стал лепить изделия на продажу.



В сорок лет Бруно решил поэкспериментировать с бронзой. И вскоре получил первый заказ от мэрии Марселя — на бронзовую скульптуру Ива Монтана. А спустя четыре года у него случился брак на производстве, который и сделал его знаменитым.

Во время литья, произошёл сбой, и скульптура получилась с брешью. Сначала Бруно расстроился, а потом решил, что это интересная творческая находка.

И попал в точку — когда проводил очередную выставку своих работ, именно эту скульптуру купили первой. Спустя год Бруно представил целую серию таких скульптур и назвал её “Путешественники”.















Почитатели его таланта считают, что полости в скульптурах метафорично изображаю пустоту, которую люди стараются заполнить путешествиями и новыми впечатлениями. Но оставим это на их совести, каждый видит то, что хочет.



Ну а Бруно продолжает создавать всё новые скульптуры и зарабатывает неплохие деньги.

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35899-bruno-katalano-kak-gonchar-pridumal-dyryavye-skulptury-iz-bronzy-i-stal-znamenitym-10foto.html