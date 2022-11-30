Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Бруно Каталано: как гончар придумал “дырявые” скульптуры из бронзы и стал знаменитым

Ему помог случай, всего лишь ошибка в работе. Но кто-то считает это искоркой гениальности.

Бруно родился в Марокко в 1960 году. Мать была обычной женщиной, а вот у отца была творческая жилка — он увлекался лепкой из глины и у него это неплохо получалось. А юный Бруно сидел рядом и завороженно смотрел, как из бесформенного куска глины получались чудесные фигурки и посуда. Когда парню исполнилось 10 лет, семья перебралась в Марсель.
Там Бруно и повзрослел. Сначала работал электриком, а в двадцать устроился моряком на судно и объездил множество стран. Когда перевалило за тридцать, он наконец-то нашёл своё призвание — пошёл по стопам отца и стал гончаром.
К этому делу он подошёл ответственно, стал учиться в мастерской моделирования и студии живописи. Параллельно работал с глиной и постоянно оттачивал мастерство. Через какое-то время открыл собственную мастерскую и стал лепить изделия на продажу.

В сорок лет Бруно решил поэкспериментировать с бронзой. И вскоре получил первый заказ от мэрии Марселя — на бронзовую скульптуру Ива Монтана. А спустя четыре года у него случился брак на производстве, который и сделал его знаменитым.
Во время литья, произошёл сбой, и скульптура получилась с брешью. Сначала Бруно расстроился, а потом решил, что это интересная творческая находка.
И попал в точку — когда проводил очередную выставку своих работ, именно эту скульптуру купили первой. Спустя год Бруно представил целую серию таких скульптур и назвал её “Путешественники”.







Почитатели его таланта считают, что полости в скульптурах метафорично изображаю пустоту, которую люди стараются заполнить путешествиями и новыми впечатлениями. Но оставим это на их совести, каждый видит то, что хочет.

Ну а Бруно продолжает создавать всё новые скульптуры и зарабатывает неплохие деньги.

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35899-bruno-katalano-kak-gonchar-pridumal-dyryavye-skulptury-iz-bronzy-i-stal-znamenitym-10foto.html

30.11.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: