ЧЕМ ВОСХИЩАЮТ ПОКОИ СУЛТАНА ХЮНКАР КАСРЫ В СТАМБУЛЕ

Покои Султана (Покои повелителя) в Стамбуле – маленькая и малоизвестная жемчужина османской архитектуры. И те, кому удалось там побывать, неизменно восклицают: «Как? Как я до сих пор не знал об этом месте?» Когда попадаешь в затейливо украшенные помещения Хюнкар Касры, кажется, что ты оказался в восточном мини-дворце и из соседней комнаты сейчас появится султан с Кораном в руках. Ты полностью погружаешься в атмосферу Османской империи. Предлагаем рассмотреть эту красоту поближе, а также узнать, как отдыхал несколько веков назад восточный повелитель и какое отношение к Покоям султана имела славянская женщина.

Роль женщин

Покои султана расположены на площади Эминёню возле здания Новой Мечети. Они вплотную примыкают к нему. Вход – со стороны улицы Банкаджилар Сокак.

Здание снаружи.

Входная группа и фасад выглядят очень нарядно, в османском стиле. Чтобы попасть в сами покои, нужно пройти по широкому, как холл, коридору, который идет не параллельно, а в горку. В старые времена султан поднимался по этому крытому пандусу прямо верхом, в сопровождении конной свиты. В наше время вдоль стен на этом пути обычно проводят выставки картин.

Покои были построены по заказу матери повелителя Мехмеда IV (Sultan Mehmet), жившей в XVII веке. Кстати, по национальности женщина была славянкой (в юном возрасте ее взяли в плен Крыму и продали в восточное рабство). На чужбине наложница правителя получила имя Турхан Султан. Она же, кстати, стала и инициатором завершения строительства Новой Мечети, которое до этого много лет было заморожено.

Султан Мехмед IV и его покои.

Фрагменты удивительных стен.

Увы, в середине прошлого века Покои султана находились в плачевном состоянии. Их то и дело разоряли, а восстановление этого шедевра османской архитектуры в то время никого не интересовало. Тем не менее благодаря Торговой палате Стамбула помещения все-таки удалось худо-бедно сохранить. А потом они были и отреставрированы. И снова важную роль сыграл слабый пол: в работах принимали участие четыре десятка специалистов, большинство из которых были женщинами. Руководила реставрацией турецкая женщина-архитектор Хатидже Каракая

Так здание и покои выгладели до реставрации.

Кстати, реставрационные работы выявили интересный факт. 500 из 10 250 керамических плиток (то есть фактически одна двадцатая часть) оказались новоделом. Иными словами, на каком-то этапе существования покоев оригинальную плитку подменили на похожую. Не все утраченные «исходники» в итоге удалось найти, поэтому кое-где на стенах остались пустые фрагменты.

Причудливый декор

Специалисты и знатоки стамбульских достопримечательностей отмечают, что Хюнкар Касры — это уменьшенная копия знаменитого стамбульского дворца Топкапы.

Удивительно красивые двери.

Узоры вблизи.

Османское великолепие.

Покои представляют собой несколько комнат для отдыха и уборную Его Величества. В этих помещениях султан и его семья отдыхали, когда приезжали совершать намаз в здешнюю мечеть – собственно говоря, для этого и были построены эти покои. Кстати, и мечеть из своих покоев султан попадал, не выходя на улицу – через специальную дверь (напомним, что комнаты отдыха прилегают к мечети). Однако сейчас этого входа нет, поэтому туристам нужно сначала выйти из Покоев султана, а затем войти в мечеть через ее обычный вход.

Помещения богато украшены, поражают затейливые узоры и разнообразие видов декора (роспись, резьба, инкрустация). Изразцы (использована изникская керамика) удивляют выдумкой и разнообразием.

Уникальная плитка. Изникские изразцы.

Узоры на потолке.

В главном помещении покоев, зале, можно бесконечно любоваться как витражными окнами, так и резным купольным потолком (он выполнен из дерева), и по-восточному шикарной мебелью, и, конечно, плиточными стенами. Кстати, на плитке можно увидеть (а тем, кто понимает арабский, и прочитать) айяты – коротенькие фрагменты из Корана.

Шикарный зал.

Мебель и платка в зале.

В меленьких комнатах на первом этаже туристы могут посмотреть работы местных мастеров и купить сувениры в память о посещении этого уникального места.

Красота дверных проемов.

Что известно о хозяине покоев

Мехмед IV правил Османской империей почти сорок лет, и это было одним из самых долгих правлений (дольше него государством руководил только Сулейман I).

Здесь величественный сульатн отдыхал перед намазом.

Мехмед считался самым благочестивым из правителей и он даже получил прозвище «святой воин». На его счету много важных завоеваний, при этом правителе Османская империя значительно расширилась. Однако он был последним турецким султаном, при котором Османская армия могла реально представлять угрозу европейцам.

Махмед в юном возрасте (слева). Низложение султана (справа).

Жизнь Мехмеда IV, увы, окончилась трагически. Родной сын Мустафа поднял против него восстание и затем правителя свергли с престола. После низложения некогда могущественный султан был отправлен в тюрьму. Умер он в ее застенках через пять лет. Империей же стал править его младший брат Сулейман II.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post496593129/