Утраченное сокровище: дача Агафона Фаберже

Ювелирная династия Фаберже и ее великолепные изделия известны по всему миру. Но этот рассказ не о ювелирных произведениях искусства, а о даче Фаберже под Санкт-Петербургом. Сегодня это уникальное здание превратилось фактически в руины и в нем сложно разглядеть когда-то великолепный образец архитектуры в стиле модерн.

Дом в Левашово (сегодня это внутригородское муниципальное образование в составе Выборгского района Санкт-Петербурга), недалеко от Осиновой Рощи, напоминавший своим видом британские коттеджи, был построен в 1900 году по проекту архитектора Карла Шмидта. В 1907 году владелец особняка Карл Фаберже подарил его своему сыну Агафону, и к 1908 году дача была перестроена в актуальном тогда стиле модерн.



Агафон Фаберже на даче в Осиновой Роще. Начало ХХ в. Источник: Arzamas

Агафон Фаберже родился в 1876 году. В 19 лет он вступил в семейное дело. С 1898 года — эксперт Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца, оценщик Ссудной кассы, оценщик Его Императорского Величества по доверенности отца. Агафон Карлович владел пятью языками и считался лучшим в России оценщиком драгоценных камней.



Агафон Фаберже

Дом в Левашово стал подлинным произведением искусства именно благодаря Агафону Карловичу. Вначале это был ничем не примечательный домик, но вскоре после того, как отец подарил его сыну, тот заказал переустройство дома в стиле модерн архитектору Ивану Гальнбеку. Здание дачи стало украшением округи. Три стеклянных потолка, зимний сад, где выращивались персики и цветы, мраморная лестница, кафельные печи-голландки, комнаты-залы, выполненные в стилях различных исторических эпох. В дополнение к этому имелись водяное отопление, собственная электростанция, конюшня.



Интерьер одной из комнат дачи Агафона Фаберже

Дача была украшена антикварными предметами: мебелью, фарфоровыми изделиями, коврами и иконами. Здесь хранились две самые ценные коллекции хозяина: дорогих камней и редких марок.

В сентябре 1918 года, опасаясь ареста, глава династии Карл Фаберже нелегально покинул Петроград, под видом курьера одного из иностранных посольств, и поездом уехал за границу. Агафон Карлович не уехал с ним — в 1916 году он был несправедливо обвинен отцом в краже денег, после чего их отношения прекратились (только через много лет друг семьи сам признался в краже). Ему удается тайно переправить жену и пятерых сыновей в Финляндию. Он также предпринимает попытки переправить за границу ценности, предварительно укрытые в тайнике в усадьбе, но не успевает. Весной 1918 г. на него поступает донос. Ему вменяется кража из Зимнего дворца предметов интерьера. Агафону Карловичу удаётся доказать, что все эти вещи куплены ещё до 1917 г., но он лишь выигрывает немного времени на свободе. После второго доноса его арестовывают и помещают в лагерь, квартира и дача реквизируются.



Современное состояние дачи Фаберже. Источник: citywalls.ru

В 1920 году Агафон Карлович был освобождён. Он расторг брак с уехавшей в Финляндию женой в советском ЗАГСе и заключил гражданский союз с бывшей воспитательницей своих детей от первого брака Марией Алексеевной Борзовой. В 1923 году у них родился сын Олег. С 1922 по 1924 год Фаберже служил уполномоченным Гохрана Петрограда и совмещал свою должность с торговлей антиквариатом.



Современное состояние дачи Фаберже. Источник: citywalls.ru

В ночь на 10 декабря 1927 года вместе с женой и сыном был тайно перевезён контрабандистами в Финляндию по льду Финского залива, предварительно переправив через знакомых деньги, коллекцию почтовых марок и несколько картин. В Хельсинки поселился в купленном и перестроенном четырёхэтажном доме. Жил за счёт продажи антиквариата и части своей богатейшей коллекции марок. В 1940 году дом был продан с молотка, Фаберже переехали в скромную съёмную квартиру. Скончался Агафон Карлович 20 октября 1951 года в Хельсинки.



Современное состояние дачи Фаберже. Источник: citywalls.ru

Что же случилось за это время с его дачей в Левашово? После Октябрьской революции, когда владелец покинул дом, в здании несколько месяцев квартировали красногвардейцы. Все ценное, что находилось на даче, было разграблено и растащено. Однако главный тайник тогда все же не был обнаружен. Из докладной записки сотрудника отдела по охране, учёту и регистрации памятников искусства Бориса Моласа:

«Трудно себе представить, до какой степени, жившей на даче Фаберже воинской частью была изуродована и покалечена вся без исключения богатая и высокохудожественная обстановка. Все картины проткнуты штыками; вся обивка с мебели сорвана; все инкрустированные и мозаичные столы, и в особенности многочисленные стилевые (Людовик XVI), комоды, шкафы, шифоньеры и бюро исковерканы; все книги ободраны, то есть без переплётов и иллюстраций, а большинство разодрано на кусочки».

Позднее, в сентябре 1919 г., сотрудниками отдела, которые фиксировали повреждения и акты вандализма, было обнаружено потайное помещение за железной дверью. В нём и обнаружили 10 ящиков, наполненных редкими камнями, украшениями, медалями, картинами и другими предметами искусства. Куда все это было вывезено и где находится сейчас — неизвестно.



Современное состояние дачи Фаберже. Источник: citywalls.ru

В советское время на даче располагался детский сад, планировку здания изменили. Тогда же по дому водили экскурсии, но позже их пришлось прекратить из-за опасности обрушений в обветшавшем здании. В 2001 году здание получило статус федерального объекта культурного наследия. В 2007-м дачу Фаберже передали петербургскому Горному институту имени Плеханова, потом закрепили за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Но на сегодняшний день здание продолжает находиться в плачевном и заброшенном состоянии.

Источник фото на превью: citywalls.ru

Источник: izbrannoe.com

Источник: https://turba-urba.org/utrachennoe-sokrovishche-dacha-agafona-faberzhe/?fbclid=IwAR3—EkQRP31cAEcgn_bA6dI5KIR-BnVezxVbzdxWYSK81A6IisQGQmRXvI