"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В воскресенье прошли антиковидные демонстрации в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Однако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Медицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в Пекине

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В Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение

Фото: AP/ТАСС

Городские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции Китая

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Власти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 года

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Власти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирус

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Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае

Фото: ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6065/62724