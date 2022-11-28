"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В воскресенье прошли антиковидные демонстрации в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Однако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Медицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
В Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение
Фото: AP/ТАСС
Городские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции Китая
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Власти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 года
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Власти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирус
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае
Фото: ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6065/62724
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