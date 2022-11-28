Дочь Чжу и ракета "Хвасон": Ким Чен Ын представил публике самое дорогое. Фоторепортаж из Северной Кореи

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Центральное телеграфное агентство КНДР распространило фотографии, сделанные во время встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с учеными, инженерами и техниками, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». На фото рядом с вождем – его дочь Чжу Э.

Это ее второе появление на публике, первое было 18 ноября во время запуска. О личной жизни Ким Чен Ына практически ничего не известно. Даже число его детей составляет государственную тайну.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/27nov2022/kim.html