Николлетто

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Дожди, селевые потоки и оползни на острове Искья. Фоторепортаж из Италии

Фото: Associated Press/Salvatore Laporta

По меньшей мере семь человек погибли на расположенном недалеко от Неаполя итальянском острове Искья из-за мощного оползня, причиной которого стали проливные дожди. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, предположительно, их похоронило под потоками грязи.

Поток вырывал с корнем деревья, крушил дома, унесенными в море оказались десятки автомобилей.

Искья – популярное туристическое направление, которое неоднократно упоминается в книгах и кинофильмах, например, в ленте «Талантливый мистер Рипли».

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28nov2022/landslide_italy.html

28.11.2022 - Posted by | Природа...

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