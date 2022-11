Дедикурус (лат. Doedicurus clavicaudatus)

Дедикурус (Doedicurus clavicaudatus) Рисунок © Lucas Lima с сайта eartharchives.org.

На реконструкции изображен дедикурус (Doedicurus clavicaudatus, в буквальном переводе — «булавохвостый хвост-пестик»). На первый взгляд может показаться, что это бронированный динозавр-анкилозавр, «живой танк» мезозойской эры. Все признаки в наличии: и коренастое телосложение, и спина, защищенная прочной броней, и длинный мускулистый хвост, увенчанный шипастой «булавой». Выбиваются из образа разве что грубая щетина под брюхом животного (пока что ни у одного панцирного динозавра не было найдено ничего похожего на перья или удлиненную чешую) и торчащие за глазами небольшие уши, которые выдают принадлежность животного к классу млекопитающих. И, наверное, вам не составит особого труда догадаться, кто ближайшие современные родственники этого зверя, носящего броню. Естественно, броненосцы.

Современные броненосцы обычно не вырастают крупнее кошки, а вот дедикурус был поистине огромен: 3,6 метра в длину и весом в 1400 килограммов. Он был одним из крупнейших броненосцев, когда-либо бродивших по нашей планете. Его округлый горб возносился над землей почти на полтора метра, а на конце длинного двухметрового хвоста располагалась внушительных размеров «булава», весившая по меньшей мере полцентнера. Утыканная шипами, она выглядит страшным оружием… хотя немедленно возникает вопрос: а против кого дедикурус ее использовал?

Сравнение размеров дедикуруса и человека. Рисунок из статьи R. E. Blanco et al., 2009. The sweet spot of a biological hammer: The centre of percussion of glyptodont (Mammalia: Xenarthra) tail clubs

Дело в том, что гигантский броненосец жил в довольно странной экосистеме, где местные хищники, такие как нелетающие хищные птицы фороракосы, уживались с саблезубыми кошками и медведями, попавшими в Южную Америку в процессе Великого межамериканского обмена. Казалось бы, потенциальных мишеней для «булавы» предостаточно, только успевай хвостом махать. Однако, если призадуматься, против ловких и подвижных охотников, большинство из которых меньше тебя самого, оружие на хвосте — не самый лучший выбор.

Во-первых, зеркал заднего вида у дедикуруса явно не было, поэтому из-за своего объемистого панциря он чисто физически не мог видеть, что происходит у него за спиной. Во-вторых, как и у всех броненосцев, зрение у дедикуруса наверняка было так себе, тогда как для нанесения ударов по движущимся мишеням оно определенно должно быть острым. В-третьих, судя по переломам панциря, гигантский броненосец всё же использовал свои шипастые хвосты в бою — но только не против кошек смилодонов (Smilodon) или медведей арктотериев (Arctotherium), а против сородича, неподвижно стоявшего к нему боком.

Именно бои могли привести к особенностям строения панциря дедикуруса, весьма странным с позиции современных броненосцев. Нынешние родственники этого зверя, такие как плащеносный броненосец (Chlamyphorus truncatus), носят панцирь из отдельных пластин, у дедикуруса же большая часть щитков срослась воедино, став похожей на черепаший карапакс, и только в районе хвоста панцирь сохранял некоторую подвижность. Но, в отличие от черепахи, панцирь дедикуруса крепился только к тазу животного, а вот в районе плеч свободно прилегал к телу, возможно покрывая внушительный жировой горб, похожий на верблюжий.

Возможно, именно так протекали ритуальные поединки двух дедикурусов: стоя напротив друг друга, звери методично колошматили друг друга хвостами, пока один из соперников не уступал. Рисунок © Peter Schouten с сайта amnh.org

Помимо запаса питательных веществ такой горб мог служить животному для амортизации наносимых противником ударов: ученые подсчитали, что конец хвоста дедикуруса при ударе развивал скорость до 15 метров в секунду, что при наличии даже весьма умеренно развитых шипов делало удар «булавой» поистине сокрушительным. Если предположить, что «битва на хвостах» была частью брачного поведения дедикурусов, вполне вероятно, что тяжелые шипастые хвосты и массивные горбы были только у самцов, а самки обходились без них. К сожалению, остатков дедикурусов найдено не так много, не говоря уж о полных скелетах, поэтому однозначно судить о наличии у этих животных полового диморфизма ученые пока не могут.

Окаменелости дедикуруса (крайний справа) и других гигантских броненосцев в Музее Ла-Платы в Аргентине. Обратите внимание: только у дедикуруса был настолько развитый хвост, другие великаны прекрасно выживали и без «булавы». Фото © André Ganzarolli Martins с сайта commons.wikimedia.org

В отличие от современных броненосцев, которые в основном питаются насекомыми и другими беспозвоночными, дедикурусы, как и другие представители подсемейства глиптодонтин, были растительноядными животными: судя по изотопному анализу коренных зубов, они в основном щипали траву на пастбищах, как это делают гигантские слоновые черепахи. Сложно сказать, паслись ли дедикурусы стадами, как многие современные крупные травоядные: с одной стороны, нахождение в группе сулило некоторые преимущества, вроде возможности коллективной защиты против хищников, однако современные броненосцы — одиночные животные, сходящиеся друг с другом только на период размножения.

Так что если хищники решали напасть на дедикуруса, «танку», скорее всего, приходилось противостоять им в гордом одиночестве. Вполне вероятно, что именно возросшее давление со стороны плотоядных вынудило предков дедикурусов резко прибавить в размерах в плейстоцене, хотя не менее вероятно, что это была ответная реакция на похолодание климата. Поскольку на холоде метаболизм неполнозубых замедляется, увеличение габаритов — неплохой способ его ускорить, ведь крупному животному даже на поддержание своего веса приходится тратить немало энергии. Есть еще одна возможная причина гигантизма броненосцев: больше 18 тысяч лет назад в Южную Америку прибыли первые люди, тогда как последние дедикурусы вымерли как минимум на две тысячи лет позднее.

Палеоиндейцы охотятся на глиптодона, одного из близких родственников дедикуруса. Рисунок © Генриха Хардера с сайта sci.news

Пока что ученые не могут сказать, что послужило основной причиной вымирания гигантских броненосцев — изменение климата или чрезмерная охота древних людей. Скорее всего, свою роль сыграли оба фактора: по мере сокращения площади пастбищ, на которых паслись огромные животные, их численность начала падать, и охота лишь ускорила процесс их окончательного вымирания.

Всё же ни самая прочная броня, ни хвост-булава, ни запас питательного жира на загривке не смогли уберечь животное от голода и острых копий, метящих в уязвимые глаза и уши. Как итог, просуществовав на планете около 48 миллионов лет, последние глиптодонтины вымерли в позднем плейстоцене — вместе с гигантскими ленивцами, причудливыми нотоунгулятами и другими странными южноамериканскими млекопитающими, не пережившими встречу с человеком.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/dedikurus-lat-doedicurus-clavicaudatus