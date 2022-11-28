В 1959 году на реке джунглях на камеру попала змея-гигант, вдвое крупнее известных. Люди считают, что это была титанбоа
Титанбоа считается одной из самых крупный змей в истории планеты: ее длина могла достигать 15 метров, а объектом охоты легко могли быть предки современных слонов. Ученые говорят, что последние особи исчезли около 50 миллионов лет назад, но иногда в джунглях на камеру попадаются змеи, которых сложно классифицировать в рамках известных видов. Недавно были опубликованы редкие кадры из архива 1959 года: на них запечатлена змея длиной явно больше 15 метров.
Название змеи Titanoboa cerrejonensis (примерный перевод — колоссальный боа из Керрехона) берет истоки из латинницы. Существо длиной 15 метров и весом в тонну является дальним предком анаконды и удава. Зоологи говорят, что после исчезновения динозавров титанобоа много миллионов лет была главным хищником планеты.
Но и она, как считали ранее палеонтологи, давно пропала. Однако, в 1959 году воздушная разведка ЦРУ предоставила Пентагону снимок из Конго, на котором была запечатлена змея длиной не менее 15 метров. То есть, почти в предполагаемую длину титанобоа.
Подробнее о снимках и о самой змее: https://www.youtube.com/watch?v=ym-NHeTMKDM&t=363s
Ряд ученых допускает, что титанобоа действительно сохранилась. Мы еще многого не знаем о непроходимых джунглях Амазонки.
Читать на Trendymen: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134712?fbclid=IwAR2lq0x-yzGvhRIHLSU8V-vyNQppb51YA3DadxyaecK1cbYv6IGWIXIq-Is
Комментариев нет.
-
Архивы
- Ноябрь 2022 (72)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий