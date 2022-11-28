В 1959 году на реке джунглях на камеру попала змея-гигант, вдвое крупнее известных. Люди считают, что это была титанбоа

Титанбоа считается одной из самых крупный змей в истории планеты: ее длина могла достигать 15 метров, а объектом охоты легко могли быть предки современных слонов. Ученые говорят, что последние особи исчезли около 50 миллионов лет назад, но иногда в джунглях на камеру попадаются змеи, которых сложно классифицировать в рамках известных видов. Недавно были опубликованы редкие кадры из архива 1959 года: на них запечатлена змея длиной явно больше 15 метров.

Название змеи Titanoboa cerrejonensis (примерный перевод — колоссальный боа из Керрехона) берет истоки из латинницы. Существо длиной 15 метров и весом в тонну является дальним предком анаконды и удава. Зоологи говорят, что после исчезновения динозавров титанобоа много миллионов лет была главным хищником планеты.

Но и она, как считали ранее палеонтологи, давно пропала. Однако, в 1959 году воздушная разведка ЦРУ предоставила Пентагону снимок из Конго, на котором была запечатлена змея длиной не менее 15 метров. То есть, почти в предполагаемую длину титанобоа.

Подробнее о снимках и о самой змее: https://www.youtube.com/watch?v=ym-NHeTMKDM&t=363s

Ряд ученых допускает, что титанобоа действительно сохранилась. Мы еще многого не знаем о непроходимых джунглях Амазонки.

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