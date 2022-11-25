Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

18 колоритных снимков племени Дани с острова Новая Гвинея

Одно из самых изолированных племен, живущее глубоко в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

Одно из самых изолированных племен, живущее глубоко в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

Племя Дани было обнаружено в 1926 году участниками экспедиции Стирлинга на острове Новая Гвинея. Впрочем, в их жизни мало что изменилось не только с того времени, но и за прошедшие века. Они проживают в деревнях, в которых общий забор – главная защита от свиней, женщины с детьми обитают в отдельных от мужчин постройках, а главный жрец советуется с мумией, а всем мальчикам в 10 лет надевают «халим».

1. Боевой наряд воина

Представитель племени Дани.

Представитель племени Дани.

2. Одна из самых страшных традиций племени

Женщины племени дани отрезают себе фалангу пальца, чтобы показать, как сильно они горюют за усопшим.

Женщины племени дани отрезают себе фалангу пальца, чтобы показать, как сильно они горюют за усопшим.

3. Ритуальный женский танец

Женские юбки из листьев дикой орхидеи.

Женские юбки из листьев дикой орхидеи.

4. Забавные дети племени

Холим надевают на мужское достоинство мальчика, когда ему исполняется 10 лет.

Холим надевают на мужское достоинство мальчика, когда ему исполняется 10 лет.

5. Старейшины племени

Мужчины обязаны носить такие чехлы на пенисах до смерти.

Мужчины обязаны носить такие чехлы на пенисах до смерти.

6. Житель деревни Воги, которая находится на острове Вамена

Представитель племени, которое проживает в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

Представитель племени, которое проживает в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

7. Женский наряд племени

Женщины племени делают себе юбки из травы.

Женщины племени делают себе юбки из травы.

8. Жизнь племени Дани

Община, которая живет по законам первобытного строя.

Община, которая живет по законам первобытного строя.

9. Праздничное одеяние женщин

Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

Традиционный женский наряд — юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

10. Женщины племени Дани

Быт племени первобытен, и в нем есть свои запреты, ритуалы и древние обычаи.

Быт племени первобытен, и в нем есть свои запреты, ритуалы и древние обычаи.

11. Жильё племени

Дети около своего дома под названием хонай.

Дети около своего дома под названием хонай.

12. Довольствуйся, чем можешь

Мужчины в расцвете сил носят прямой холим, мальчики и старики – кривой или с закрученным наконечником.

Мужчины в расцвете сил носят прямой холим, мальчики и старики – кривой или с закрученным наконечником.

13. Диковинные законы и традиции

Представители сильного пола надевают на свои половые члены котеку, изготовленную из специального продолговатого сорта тыквы или кувшинок Непентес.

Представители сильного пола надевают на свои половые члены котеку, изготовленную из специального продолговатого сорта тыквы или кувшинок Непентес.

14. Женщины племени дани готовят еду

Традиции, которые передающихся от поколения к поколению на протяжении тысяч лет.

Традиции, которые передающихся от поколения к поколению на протяжении тысяч лет.

15. Традиционное украшение

Женщины племени Дани около своей деревни.

Женщины племени Дани около своей деревни.

16. Шаман племени

Перед церемониальным обрядом.

Перед церемониальным обрядом.

17. Традиционный наряд воина племени Дани

Самой длинной котекой в племени отличается вождь, который носит также меховую шапку и перья.

Самой длинной котекой в племени отличается вождь, который носит также меховую шапку и перья.

18. Мужчина племени проживающего в деревне Воги

Необычные традиции, которые сложно понять другим.

Необычные традиции, которые сложно понять другим.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/251116/32320/?fbclid=IwAR3muQTucNzw-tuxLruNlhCWEyVvlOqTJh3-IxD8mHI6Dpn0zkR8hiqFPBA

25.11.2022 - Posted by | Путешествия...

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