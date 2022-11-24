Я, КАПРИЗНАЯ ЖЕНЩИНА — ЭТО ПРИЗВАНЬЕ, ЖДУ ПОДАРКА В КАПРИЗАХ НОЧИ…. LOVIZ ART



Сегодня быть хочу я кисло-сладкою,

а завтра буду резкою, солёною.

Сегодня быть хочу я нежной стервою,

а завтра буду мисс очарование.

Сегодня быть хочу я милой, слабою.

Меняет лики полночь, как пророчества.

Не называйте меня глупой, дурой-бабою.

Я буду той, как вам того захочется.

А хочется вам: стильную и сильную,

податливую, страстную и гибкую.

Порою глупую, порой несокрушимую,

Порой как почва — твёрдую иль зыбкую.

Я женщина, какую вы придумали.

Любимая, порой вам ненавистная.

Я женщина, а вы себе, что думали?

Я женщина, я осень, я капризная.



Я капризная женщина.

Да, я — такая.

Подари изумруды мне чувств!

Чтоб ослепла у всех на виду, не скрывая,

От света любовных искусств.

Я, капризная женщина — это призванье,

Жду подарка в капризах ночи.

Яркость – мужское твое названье,

Свет небесной, горячей свечи.

Подари мне капризную нежность дыханья,

И страсти-каприз, подари!

Я сюрпризом отвечу благоуханья,

На капризы-подарки твои.

Подари мне небесное отражение!

Не одну звезду, мириад.

Ведь капризно-звездное настроение,

Для меня — это целый обряд.



Жду подарка от губ твоих мягких и сладких….

Жду подарка от сильных и ласковых рук….

Жду капризных мгновений веселых и ярких…

Ждет капризное сердце твой стук.

Я капризная женщина.

Да, я — такая,

Но не стоит бояться капризов моих.

Искупать буду рада в капризах тебя я,

Потому, что капризы делю на двоих.

















































































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post496508090/