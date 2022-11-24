Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Я, КАПРИЗНАЯ ЖЕНЩИНА — ЭТО ПРИЗВАНЬЕ, ЖДУ ПОДАРКА В КАПРИЗАХ НОЧИ…. LOVIZ ART

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Сегодня быть хочу я кисло-сладкою,
а завтра буду резкою, солёною.
Сегодня быть хочу я нежной стервою,
а завтра буду мисс очарование.
Сегодня быть хочу я милой, слабою.
Меняет лики полночь, как пророчества.
Не называйте меня глупой, дурой-бабою.
Я буду той, как вам того захочется.

А хочется вам: стильную и сильную,
податливую, страстную и гибкую.
Порою глупую, порой несокрушимую,
Порой как почва — твёрдую иль зыбкую.
Я женщина, какую вы придумали.
Любимая, порой вам ненавистная.
Я женщина, а вы себе, что думали?
Я  женщина, я осень, я капризная.
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Я капризная женщина.
Да, я — такая.
Подари изумруды мне чувств!
Чтоб ослепла у всех на виду,  не скрывая,
От света любовных искусств.
Я, капризная женщина — это призванье,
Жду подарка в капризах ночи.
Яркость –  мужское твое названье,
Свет небесной, горячей свечи.

Подари мне капризную нежность дыханья,
И страсти-каприз, подари!
Я сюрпризом отвечу благоуханья,
На капризы-подарки твои.

Подари мне небесное отражение!
Не одну звезду, мириад.
Ведь  капризно-звездное настроение,
Для меня — это целый  обряд.
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Жду подарка от губ твоих мягких и сладких….
Жду подарка от сильных и ласковых рук….
Жду капризных мгновений веселых и  ярких…
Ждет капризное сердце твой стук.
Я капризная женщина.
Да, я — такая,
Но не стоит бояться капризов  моих.
Искупать  буду рада  в капризах  тебя я,
Потому, что капризы делю на двоих.
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post496508090/

24.11.2022 - Posted by | Креатив..., Эротика

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