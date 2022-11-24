СЫРНЫЙ КЕКС С МАКОМ – НЕВЕРОЯТНО ВКУСНАЯ ВЫПЕЧКА К ЧАЮ
Есть у вас невероятно вкусная домашняя выпечка, которая понравится всем без исключения! Сегодня может стать любимым в вашей семье сырный кекс с маком. Кекс плотный, сухой и вкусный! Для его приготовления вам не нужно долго сидеть на кухне, потому что он готовится совсем просто.
Список нужных ингредиентов:
Тесто:
200 г муки
150 г сливочного масла (комнатной t)
200 г сыра протереть через сито
170 г сахара
3 яйца (комнатной t)
10 г разрыхлителя
цедра лимона (на ваше усмотрение)
2 ст. л. лимонного сока
соль щепотка
120 г маку
Глазурь:
100 г шоколада (можно взять темный+молочный)
20 г растительного масла
40 г грецких орехов
Приготовление:
Мак промыть, просушить. Возможно, ваш мак и не нужно мыть. Просушенный мак смолоть в кофемолке. Муку смешать с разрыхлителем, просеять. Масло мягкое взбить с солью и сахаром, затем поочередно добавить яйца, взбивать 3 минуты.
Добавить цедру, сок, творог, перемешать, добавить муку, в конце добавить мак, перемешать. Масса получается густая. Выложить тесто в смазанную маслом форму, разровнять ложкой смачивая ее водой.
Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке минут 45-50, до сухой деревянной шпажки. Готовый кекс перевернуть на решетку, дать остыть, убрать форму.
Кекс рассчитан на прямоугольную форму примерно объемом 1,5 литра. Можно сделать в разъемной форме без дна, дно формы застелите пекарской бумагой и поверните фольгой снаружи, бока смажьте сливочным маслом. Размер формы возьмите 28/10/7.
Охлажденный кекс покрыть глазурью. Глазурь будет редкая в начале, не спешите сразу ее наносить на кекс, иначе она просто стечет с него. Пусть немного станет гуще, а потом уже покрывайте верх кекса. Кекс покрытый глазурью убрать в холодильник для полного застывания шоколадного покрытия. Можно просто посыпать сахарной пудрой.
Для глазури: орехи помыть, просушить в духовке при низкой температуре, порубить. Шоколад с маслом растопить импульсами в микроволновке. Добавить рубленые орехи, перемешать и полить выпечку.
Источник: http://lenyar.ru/post495930789/
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