Олимпийский парк в Сочи — стадионы и аттракционы на берегу моря

Фотографии и текст Славы Степанова

Олимпийский парк — это главный объект Зимних Олимпийских игр 2014 года и одно из мест проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018. На его территории находятся главные спортивные сооружения Олимпиады — стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба» и другие объекты. Именно здесь проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу. В парке проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, награждали победителей.

Парк расположен на берегу Чёрного моря. Несмотря на название, парк расположен скорее в Адлере, почти в 30 км от Сочи. Зато от аэропорта ехать всего 5 км. К нему прилегает тематический парк развлечений Сочи Парк — настоящий российский Диснейленд, который сделан по мотивам русских сказок. Здесь есть даже сказочный замок — гостиничный комплекс «Богатырь». Сейчас Олимпийский парк — это одна из главных достопримечательностей Сочи. Место, где можно отдохнуть, покататься на экстремальных аттракционах, посмотреть спортивные соревнования по хоккею или футболу.

1. Парк начали строить в 2007 году, когда определилась столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Это были первые зимние игры в России. До этого были только летние в 1980 году, ещё в СССР. В финал голосования попали три страны — Россия, Австрия и Южная Корея. Сочи выиграли во втором туре с перевесом всего в 4 голоса.

Площадкой для строительства стала Имеретинская низменность — место фактически на территории Адлера. За 7 лет построили не только стадионы и жилые комплексы, но и новую ТЭС, чтобы обеспечить объекты теплом и электричеством. Когда Олимпийские игры закончились, у парка началась новая жизнь — объекты до сих пор используют для спортивных соревнований и отдыха.

2. Стадион «Фишт» сейчас — домашняя арена футбольного клуба «Сочи». Здесь проводятся чемпионаты по футболу, регби. На стадионе оборудовали футбольное поле с настоящим газоном — обязательное условие для проведения профессиональных футбольных матчей. Оно появилось здесь в 2018 году после реконструкции стадиона. А до этого вместо поля была огромная интерактивная площадка — сцена, которая уходила на три метра в глубину. Именно на стадионе «Фишт» проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

3. Ледовый дворец «Большой» стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». Но здесь проводятся не только матчи КХЛ — площадку используют и для других спортивных соревнований, выставок, форумов. На трибунах дворца может поместиться до 12 тысяч зрителей.

Крыша «Большого» выполнена в виде жемчужно-белого купола. На нём установлено около 38 тысяч светящихся модулей с разноцветными светодиодами. Диаметр каждого модуля — всего 5 см. Они превращают крышу в огромный экран, с которым можно устраивать световые шоу или менять дизайн дворца.

Здание построено на огромной бетонной плите, которая способна выдержать сейсмические колебания мощностью до 9 баллов — то есть дворцу не страшны практически любые землетрясения.

4. Олимпийский парк в Сочи расположен на берегу моря и относится к новому посёлку. В 2015 году здесь создали образовательный центр поддержки одарённых детей «Сириус», а в 2020 году местные жители решили отделить территорию от Адлера — так появился посёлок с таким же названием. Вся инфраструктура Олимпийского парка, которая была построена в Имеретинской низменности, теперь относится к этому посёлку.

5. Спортивные объекты окружают Медальную площадь. На ней расположена стела Олимпийского огня в виде огромной жар-птицы, которая обнимает крыльями чашу фонтана. На голове этой птицы в своё время горел Олимпийский огонь. Фонтан светомузыкальный — вечерами здесь устраивают яркие представления. Площадь называется Медальной, потому что именно здесь проходило награждение чемпионов.

6. Немного в стороне от спортивных объектов расположен Сочи Парк — первый в стране тематический парк развлечений, в котором главной идеей стала культура России. Создатели взяли названия площадок и аттракционов из сказок — «Змей Горыныч», «Жар-птица», «Буян», «Конёк-горбунок», «Летучий корабль». А замок на краю парка — это гостиница «Богатырь».

Всего в парке работает 24 аттракциона, есть дельфинарий, постоянно проходят развлекательные программы. А ещё в Сочи Парке работает единственный в России ресторан «Роллер» — заказы в нём прилетают к столу с высоты 12 метров по специальным металлическим направляющим. По пути блюда преодолевают сложные повороты, мёртвые петли и спиральные участки.

7. Аттракцион «Жар-птица» — это башня свободного падения (Combo Tower). Участников пристёгивают к креслам, затем резко поднимают на высоту 65 метров — это сравнимо с уровнем крыши дома в 22 этажа. Стартовая скорость 75 км/ч. Затем платформа несколько раз опускается примерно до середины колонны и поднимается снова. А в финале — несколько секунд свободного падения. Говорят, что опускается платформа гораздо медленнее, чем поднимается. А за минуту наверху можно увидеть и море, и горы, и все объекты Парка Сочи.

8. Гостиничный комплекс «Богатырь» иногда называют отель-замок. На сайте отеля пишут, что замок как будто сошёл со страниц любимых сказок и легенд о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Здесь есть основной корпус — «Замок», а дополнительный называется «Рыцарский». Внутри всё тоже соответствует названию — посетители говорят, что интерьер и правда похож на рыцарский замок. В стоимость билета входит одно посещение Сочи Парка в сутки.

9. В парке есть уникальные экстремальные аттракционы. Например, «Змей Горыныч» — это самая быстрая и протяжённая в России американская горка. Длина трассы — более километра, наивысшая точка с крутыми виражами — 38 метров. При этом скорость тележек достигает почти 100 км/ч.

Ещё один аттракцион-рекордсмен, у которого нет аналогов в России — гигантский маятник «Вечный двигатель». В нем платформа вращается на 360 градусов, резко поднимается на высоту 10 этажей, опускается в режиме свободного падения.

А если захочется отдохнуть от экстрима — можно покататься по огромному столу в одной из чайных чашек сервиза, которым могли бы пользоваться великаны.

10. В парке постоянно проводят фестивали — дни рождения Бабы Яги, Змея Горыныча, ледовое шоу Аленький Цветочек. Все темы — из сказок. Билет в парк действует целый день — по нему можно кататься на большинстве аттракционов, участвовать в развлекательных программах.

11. В здании парка науки и искусства «Сириус» много разных аудиторий: научных лабораторий, мастерских, учебных комнат, выставочных залов. Здесь проводят конференции, мастер-классы, обучающие программы. Если приезжаете на несколько дней, то можно посетить целый комплекс занятий.

12. Рядом с образовательным центром установлен испытательный стенд орбитального корабля «Буран». На этой машине отрабатывали воздушную транспортировку, тестировали бортовое оборудование. По своим характеристикам это был наиболее близкий к летавшему «Бурану» макет. До 2017 года он находился на территории РРК «Энергия» в Королёве, затем корабль демонтировали и передали в Олимпийский парк.

13. Корпус «Школа» образовательного центра рассчитан на 800 человек. Здесь проводятся программы для учеников «Сириуса» и школьников из Сочи. В «Школе» устроено несколько лабораторий, комплекс по сканирующей зондовой микроскопии, технологическая мастерская, аудитории для лекций.

14. Здание выполнено в виде трехэтажного обтекаемого кольца. Строители сохранили огромный вековой вяз, который был на площадке. Теперь он украшает внутренний дворик «Школы».

15. После Олимпиады в одном посёлке объединились самые современные спортивные объекты, парк развлечений с уникальными аттракционами и образовательный центр с нестандартным подходом к обучению.

16. Обтекаемые стадионы и спортивные площадки хорошо вписались в ландшафт — парк с высоты выглядит органичным дополнением пейзажа.

17. Олимпийская деревня со временем не потеряла привлекательности для спортсменов и туристов. Здесь до сих пор проводят крупные соревнования, много отелей и развлечений для туристов, а дома, в которых жили спортсмены, образовали кварталы нового посёлка.

Источник: https://loveopium.ru/rossiya/olimpijskij-park-v-sochi-stadiony-i-attrakciony-na-beregu-morya.html