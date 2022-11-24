Неформальные 80-е, артисты 90х: звезды и девушки глазами фотомастера
Встречайте, классик советской и российской фотографии, мастер андеграундной фотокультуры 1980-х – Сергей Борисов.
Родился 23 мая 1947 года в Москве, известен снимками московской и питерской неформальной молодёжи, съемками рок-концертов. Создавал плакаты и обложки пластинок для многих звёзд советской эстрады.
Свое знакомство с фотографией Сергей начал в 12 лет, поступив в фотокружок Московского городского Дома пионеров. Долгое время работал в театре осветителем, потом в качестве работника вагона-ресторана объехал добрую половину страны. В 70-х вернулся к своему увлечению фотографией, снимал «для души». С 1976 года нашел себя в рекламной фотографии.
В 1979 году запустил собственную фотомастерскую, которая получила название «Студия 50А» и сразу заняла важное место в московской артистической жизни, наряду с другими подвалами и чердаками того времени. Его студия быстро стала модным местом для выставок и презентаций, там даже устраивались концерты ещё не признанных групп и исполнителей, в частности Виктора Цоя и Петра Мамонова.
В 1982 — 1984 годах Борисовым были побиты все рекорды по количеству оформленных пластинок, за которые он получил большое количество Премий от фирмы Мелодия (единственной в стране фирмы грамзаписи).
В 1984 году Борисов по заданию французской газеты Le Monde снимает советских музыкантов — группы «Аквариум», «Кино» и других. Позже его «портреты андерграунда» и фотографии перестройки обошли практически весь мир.
В 1994 году его фотография впервые была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне, после чего они регулярно выставляются и продаются в различных галереях и на аукционах Европы, в том числе на Sotheby’s, Сhristie’s, Phillips.
«Автопортрет»
Сергей Борисов, 1993 год. МАММ / МДФ
«Дефиле»
Сергей Борисов, 1987 год. МАММ / МДФ
«Коррозия металла»
Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ
«Слава конструктивизму!»
Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ
«Лола и Игорь»
Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ
«Транквилизатор»
Сергей Борисов, 1984 год. МАММ / МДФ
«Цветение»
Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ
«С открытием!»
Сергей Борисов, 1996 год. МАММ / МДФ
Открытие первого Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале-96». Директор Московского Дома Фотографии Ольга Свиблова и художественный руководитель Государственного Центра современного искусства Леонид Бажанов.
«Цой – 1986»
Сергей Борисов, 1986 год. МАММ / МДФ
Андрей Бартенев
Сергей Борисов, 1996 год. МАММ / МДФ
«Северный ветер»
Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ
Андрей Вознесенский
Сергей Борисов, 1980 — 1982 гг. МАММ / МДФ
Булат Окуджава
Сергей Борисов, 1980 год. МАММ / МДФ
Дама в вечернем платье. Эдита Пьеха
Сергей Борисов, 1982 год. МАММ / МДФ
Жанна Агузарова
Сергей Борисов, 1985 — 1988 гг. МАММ / МДФ
Михаил Боярский. Встреча у Исаакия
Сергей Борисов, 1982 год. МАММ / МДФ
Москвичка
Сергей Борисов, 1987 — 1989 гг. МАММ / МДФ
Наташа Королева
Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ
Платье «Красная звезда»
Сергей Борисов, 1985 год. МАММ / МДФ
Счастливые супруги. Алла Пугачева и Евгений Болдин
Сергей Борисов, 1981 год. МАММ / МДФ
Материал подготовлен совместно с Мультимедиа Арт Музеем Москвы и проектом russiainphoto.ru.
Источник: https://dzen.ru/a/Y3x4Cz-Qdw-ewtzF
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