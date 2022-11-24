Неформальные 80-е, артисты 90х: звезды и девушки глазами фотомастера

Встречайте, классик советской и российской фотографии, мастер андеграундной фотокультуры 1980-х – Сергей Борисов.

Родился 23 мая 1947 года в Москве, известен снимками московской и питерской неформальной молодёжи, съемками рок-концертов. Создавал плакаты и обложки пластинок для многих звёзд советской эстрады.

Свое знакомство с фотографией Сергей начал в 12 лет, поступив в фотокружок Московского городского Дома пионеров. Долгое время работал в театре осветителем, потом в качестве работника вагона-ресторана объехал добрую половину страны. В 70-х вернулся к своему увлечению фотографией, снимал «для души». С 1976 года нашел себя в рекламной фотографии.

В 1979 году запустил собственную фотомастерскую, которая получила название «Студия 50А» и сразу заняла важное место в московской артистической жизни, наряду с другими подвалами и чердаками того времени. Его студия быстро стала модным местом для выставок и презентаций, там даже устраивались концерты ещё не признанных групп и исполнителей, в частности Виктора Цоя и Петра Мамонова.

В 1982 — 1984 годах Борисовым были побиты все рекорды по количеству оформленных пластинок, за которые он получил большое количество Премий от фирмы Мелодия (единственной в стране фирмы грамзаписи).

В 1984 году Борисов по заданию французской газеты Le Monde снимает советских музыкантов — группы «Аквариум», «Кино» и других. Позже его «портреты андерграунда» и фотографии перестройки обошли практически весь мир.

В 1994 году его фотография впервые была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне, после чего они регулярно выставляются и продаются в различных галереях и на аукционах Европы, в том числе на Sotheby’s, Сhristie’s, Phillips.

«Автопортрет»

Сергей Борисов, 1993 год. МАММ / МДФ

«Дефиле»

Сергей Борисов, 1987 год. МАММ / МДФ

«Коррозия металла»

Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ

«Слава конструктивизму!»

Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ

«Лола и Игорь»

Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ

«Транквилизатор»

Сергей Борисов, 1984 год. МАММ / МДФ

«Цветение»

Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ

«С открытием!»

Сергей Борисов, 1996 год. МАММ / МДФ

Открытие первого Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале-96». Директор Московского Дома Фотографии Ольга Свиблова и художественный руководитель Государственного Центра современного искусства Леонид Бажанов.

«Цой – 1986»

Сергей Борисов, 1986 год. МАММ / МДФ

Андрей Бартенев

Сергей Борисов, 1996 год. МАММ / МДФ

«Северный ветер»

Сергей Борисов, 1995 год. МАММ / МДФ

Андрей Вознесенский

Сергей Борисов, 1980 — 1982 гг. МАММ / МДФ

Булат Окуджава

Сергей Борисов, 1980 год. МАММ / МДФ

Дама в вечернем платье. Эдита Пьеха

Сергей Борисов, 1982 год. МАММ / МДФ

Жанна Агузарова

Сергей Борисов, 1985 — 1988 гг. МАММ / МДФ

Михаил Боярский. Встреча у Исаакия

Сергей Борисов, 1982 год. МАММ / МДФ

Москвичка

Сергей Борисов, 1987 — 1989 гг. МАММ / МДФ

Наташа Королева

Сергей Борисов, 1989 год. МАММ / МДФ

Платье «Красная звезда»

Сергей Борисов, 1985 год. МАММ / МДФ

Счастливые супруги. Алла Пугачева и Евгений Болдин

Сергей Борисов, 1981 год. МАММ / МДФ

Материал подготовлен совместно с Мультимедиа Арт Музеем Москвы и проектом russiainphoto.ru .

Источник: https://dzen.ru/a/Y3x4Cz-Qdw-ewtzF