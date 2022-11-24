Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну разгадывали 120 лет

Генетические исследования и данные палеонтологов говорят, что дорожки гавиалов и крокодилов разошлись примерно 95 миллионов лет назад. Внимание, вопрос: откуда в Индонезии появился гавиаловый крокодил? Эта рептилия похожа сразу на двух дальних родственников, скрещивание которых невозможно в принципе. Вывод: это мимикрирующий под крокодила гавиал или притворяющийся гавиалом крокодил!

Задали людям задачу и лежат довольные.

При первом знакомстве европейские исследователи поставили на первый вариант. В защиту своей позиции они приводили сразу 2 аргумента. Все крокодиловые гавиалы обладают очень вытянутым черепом со множеством игловидных зубов. И в относительных величинах их череп даже длиннее, чем у гангских гавиалов.

В англоязычной литературе рептилию называют «ложный гавиал».

Вторым аргументом стало питание. Знания сравнительной анатомии подсказывали исследователям, что животина с узкой и длинной пастью предпочитает охотиться на небольшую и подвижную добычу. Эта теория подтвердилась во время наблюдения за молодыми, до 2 метров в длину, крокогавиалами. Их рацион почти целиком состоял из рыбы, креветок, водоплавающих птиц и черепах.

Подайте креветку, срочно! Его нужно покормить!

Только вот изучение содержимого желудков 14 взрослых рептилий показало, что с габаритами добычи вышла промашка. Хищники длиной от 3 до 5 метров способны слопать чуть ли не каждого, кто готов залезть в пресноводные прибрежные заросли Юго-Восточной Азии. Обезьяны, кабаны, олени, небольшие хищники и вараны поедаются за милую душу. Такой рацион типичен для настоящих крокодилов, а значит, гавиаладила стоит относить к ним.

Ты, человек, тоже обезьяна. Просто напоминаю.

Очевидцы рассказывают, что особо изголодавшиеся пресмыкающиеся могут нападать на коров и тигров! Люди, к счастью, их не особо интересуют. Но разрушение среды обитания вызывает проблемы с поиском пищи, и рептилии-таки набрасываются на людей. В период с 2008 по 2012 зафиксировано 3 случая гибели местных рыбаков от оголодавших хищников.

Эй, милашка по ту сторону экрана! Не бойся, тебя я не съем.

Точка в вопросе родственных связей крокодилового гавиала была поставлена только в 2018 году. Изучение ДНК различных видов крокодилов (не рода, а семейства, в него входят и настоящие крокодилы, и гавиалы) подтвердили, что гавиаловый крокодил всё-таки больше крокодил, чем гавиал. А новые находки палеонтологов подвели доказательную базу под родство: крокодиловые гавиалы разошлись с крокодилами довольно давно, но раньше, чем гавиалы появились в принципе.

Два живых капкана радуются, что их место в систематике определили всего через 120 лет после открытия.

На древнее происхождение ложных гавиалов намекает и очень архаичный уровень заботы о потомстве: его нет. Мама роет ямку, откладывает в неё 20-60 яиц и закидывает сверху землёй и прелой листвой. Если малышам повезёт, и за 3 месяца инкубации их не найдёт ни один хищник, детишки самостоятельно выкопаются и отправятся купаться.

Этот парень тоже хочет купаться. Но ему устроили принудительные обнимашки.

Отсутствие заботы о потомстве — ещё одна причина бедственного положения вида. Большая часть кладок разоряется, а уцелевшим рептилиям приходится разбираться со всё более сильным влиянием человека. За последние 100 лет гавиаловый крокодил полностью исчез из Вьетнама и Таиланда, а теперь численность падает и на территории Индонезии. Если ситуация не изменится в ближайшие десятилетия, то в мире на один странный вид станет меньше.

Источник: https://dzen.ru/a/Y3ljTVIfuixOp72G