АНТИКВАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ…. \ История фортепиано

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post496593146/

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История фортепиано

Фортепиано – общее название для клавишно-струнных инструментов, имеющих молоточковую механику. Умение играть на нем – признак хорошего вкуса. Образ старательного, талантливого музыканта столетия сопровождает каждого пианиста. Можно сказать, это – инструмент для избранных, хотя владение игрой на нем является составной частью любого музыкального образования.

Изучение истории помогает глубже понять устройство и специфику сочинений прошлой эпохи.

Читайте: https://uchenikspb.ru/kbase/istoriya-fortepiano/