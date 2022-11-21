Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре
Фото: Associated Press
В воскресенье, 20 ноября, церемония открытия Мондиаля проходила на стадионе "Аль-Байт", на котором в первом матче чемпионата встречаются сборные Катара и Эквадора.
В этом году чемпионат необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).
Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.
Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.
Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.
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