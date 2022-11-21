Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: Associated Press

В воскресенье, 20 ноября, церемония открытия Мондиаля проходила на стадионе "Аль-Байт", на котором в первом матче чемпионата встречаются сборные Катара и Эквадора.

В этом году чемпионат необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).

Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.

Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.

Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/20nov2022/qwc.html