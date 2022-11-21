Пастухи во французских Пиренеях
Пастухи здесь ведут свои блоги, имеют аккаунты в соцсетях, приглашают за умеренную плату пожить с ними в горах.
Поехали.
На пастуха обучают в сельскохозяйственных школах, а ежегодно в стране проводят конкурсы, выбирая лучших в профессии. (Фото Valentine Chapuis):
Если верить местной прессе, то в зависимости от фермы, в которой будешь работать, специалисты получают от €500 до €2000. Центральные французские газеты не стесняются заголовков наподобие «Пастух — профессия, у которой всегда будет будущее». (Фото Valentine Chapuis):
Долина Эг-Тортес во французских Пиренеях. (Фото Valentine Chapuis):
Стадо овец начинает спуск в долину стройными толпами. (Фото Valentine Chapuis):
(Фото Valentine Chapuis):
Внутри нехитрое убранство. Зато чистый воздух в горах. (Фото Valentine Chapuis):
Зачастую это семейный бизнес, когда и дети, и муж, и жена работают здесь же. (Фото Valentine Chapuis):
Те, кто занимается сыром, рассказывает, что процесс включает несколько основных стадий. Овцы пасутся на лугах, дышат свежим воздухом, доят их два раза в день с декабря по август. Для приготовления сыра используют только сырое молоко. Створоженную массу не нагревают, а прессуют, помещая в специальные формы. Для общего результата важны в первую очередь опыт и технология, а не оборудование, которое вторично. (Фото Valentine Chapuis):
Некоторые тут – потомственные пастухи, ведущие свое хозяйство несколько поколений. (Фото Valentine Chapuis):
Три овечки на хребте над долиной Гела. (Фото Valentine Chapuis):
Молодое поколение фермеров. (Фото Valentine Chapuis):
Все фермеры есть в сети, без нее никак: имена, фамилии, фотографии, телефонные номера и непременно адреса, где можно купить продукцию. (Фото Valentine Chapuis):
Французы недовольны российскими санкциями, а вернее тем, что государство не смогло компенсировать им потери и обеспечить другие рынки сбыта. (Фото Valentine Chapuis):
(Фото Valentine Chapuis):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/pastuxi-vo-francuzskix-pireneyax.html
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