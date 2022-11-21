«Замочные скважины» того света: некрополи доисторической Японии среди современных городов

На территории Японии даже среди крупных городов можно увидеть странные холмы, вершины которых больше похожи на гигантские замочные скважины, ведущие вглубь земли. Как оказалось, это не экстравагантные норы хоббитов-великанов, а погребальные курганы, получившие название кофуны, возводимые в качестве мест захоронений японских императоров и высокопоставленных лиц еще до нашей эры

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1. Когда в Японии появились гигантские курганы – кофуны

Среди современных мегаполисов Японии можно увидеть уникальнейшие сооружения – кофуны (Кофуны города Сакаи). | Фото: japantimes.co.jp.

Как известно, японская императорская династия самая древняя в мире. Учитывая стремление каждого монарха наглядно показать свое величие и подчеркнуть значимость рода своего, неудивительно, что строились величественные дворцы и не менее грандиозные усыпальницы, мавзолеи и некрополи (в загробный мир верили все народы и японцы не стали исключением). В случае с Японией величественные захоронения императоров, ближайших родственников монаршей семьи и аристократов называют кофун (курган), а корни загадочных сооружений, больше похожих на замочную скважину, уходят в древний Китай.

«Замочные скважины» того света: погребальные гробницы-кофуны Японии. | Фото: googlearth.forumpro.fr.

Именно там появились особые гробницы, которые хоть и уступали в масштабах древнеегипетским пирамидам или роскошным мавзолеям позднего периода истории, но оказались более загадочными культовыми объектами, хотя их тайну разгадают и нескоро. Так происходит лишь потому, что по сей день японский императорский двор строго следит за сохранностью обнаруженных древних захоронений (более 160 тысяч объектов), не разрешая нарушать покой почивших предков (запрет больше касается императорских гробниц).

Древние погребальные курганы превращены в заповедные зоны, чаще всего, закрытые для посещений (Кофуны, Япония).

Справка: Учитывая сохранившиеся курганы Японии, которые не позволено ни сносить, ни переносить на другое место (даже если они оказались в центре мегаполисов, где каждый клочок земли на вес золота), ученые предположили, что первые захоронения появились во второй половине III века до нашей эры. Самыми «свежими» оказались кофуны, воздвигнутые в первой половине VII века уже нашей эры.

2. Конструкционные особенности гробниц-кофун

Макет гробницы-кофун в одном из музеев Японии.

Во все времена в Японии традиции захоронений не нарушались, что уже говорить за доисторический период. Тогда было принято хоронить правителей, старейшин племен, главных жрецов, прославленных воинов и военачальников, представителей местной аристократии в специальных погребальных камерах, спрятанных в рукотворных курганах. Чаще всего, в могиле оставляли все необходимые предметы быта и культа, украшения, оружие и еду – все то, что могло понадобиться усопшему перейти в загробный мир.

Гробница-кофун императора Нинтоку имеет 7 ярусов и два ряда рвов, заполненных водой (Сакаи, Япония). | Фото: languages-arts.blogspot.com

Если это был император или представитель очень богатого и значимого рода, то курганы могли начинать строить заранее, но чаще тело помещали во временном саркофаге (мо-гари-но мия — «временный погребальный дворец») и начиналось возведение кофуна. В зависимости от исторического периода времени захоронения и ранга умершего кофуны имели разную форму, площадь и высоту. Самыми гигантскими были императорские захоронения, на возведение которых уходило немало времени.

Склоны более древних гробниц-кофун покрывали круглыми камнями из близлежащих рек (Япония). | Фото: keywordbaskets.com.

Стоит отметить, что наиболее древние курганы могли быть полукруглыми, реже – прямоугольными и квадратными. Значительно позже закрепилась форма замочной скважины, где круглое углубление являлось могильной камерой, при этом бороздка была ориентирована на юг или восток. Геометрия и структура насыпи была ступенчатой, сужающаяся к верху. Эдакий торт, верхние «слои» которого были значительно меньше основания. Как правило, кофуны для знати, воинов и жрецов имели всего 1-2 ступени/яруса и были не такими большими у основания (порой достигали всего нескольких метров). А вот императорские гробницы всегда были «многослойными» и более масштабными, длинная сторона кургана могла достигать 400 м (самой крупной является гробница императора Нинтоку, которую разделили на 7 «ступеней»). При этом чем выше был ранг покойного, тем больше площадь занимал курган, поднимаясь в высоту, соответственно ступеням.

Несмотря на катастрофическую нехватку земельных ресурсов погребальные комплексы остаются на своих местах и в первозданном виде (Кофуны посреди Осаки, Япония). | Фото: keywordbaskets.com.

Но это еще не все особенности гробниц-кофун. Судя по тому, в каком виде культовые сооружения сохранились до наших дней, кофун состоял из насыпи, гробницы правильной формы, над которой возвышалась терраса для проведения культовых обрядов и церемоний. А императорские захоронения были окружены еще и глубоким рвом, который всегда заполняли водой (сохранились кофуны, окруженные двойным кольцом из воды).

Величественные кофуны можно встретить практически на всей территории Японии. | Фото: keywordbaskets.com.

Скромные захоронения воинов и правителей небольших поселений (Кофуны, Япония). | Фото: japanese-sword.ru.

За многовековую историю кофуны стали популярны практически на всех японских островах (их стали называть – «дзэнпо коэфун»). Из-за возрастающего количества курганов их стали делать более скромных размеров, особенно если дело касалось местной знати, правителей или воинов. Все чаще их стали объединять в некрополи.

Кофуны – кладезь информации и ценный источник древних артефактов (Япония).

В гробницах обнаружены предметы быта, украшения, оружие, фигурки животных (Япония).

Интересный факт от Novate.ru: Больше всего масштабных гробниц-кофун сохранилось на равнине Нара (современный район Осака). Здесь даже в наше время можно увидеть 33 из 36 самых крупных курганов (периметр каждого превышает 200 м). В тех захоронениях, куда удалось получить доступ исследователям и археологам, были найдены ценнейшие артефакты, пополнившие музеи страны. А вот на севере Хонсю некрополи и сами курганы намного скромнее, в них обнаружили совсем уж бедненькое наполнение, сопровождающих предметов быта и культа, что говорит о неравномерности развития и благосостояния регионов.

https://www.youtube.com/watch?v=ufdFR5ovMtA

3. Появление глиняных скульптур у подножия курганов

Начиная с первого тысячелетия нашей эры вместо человеческих жертвоприношений на курганах начали устанавливать глиняные скульптуры (Кофуны Японии). | Фото: japanese-sword.ru.

Склоны кургана были не только разделены на ярусы, но и ограждались рядами камней (иногда ими покрывали все склоны), а начиная с I века стали устанавливать ряды глиняных скульптур — ханива (в переводе означает «глиняный круг»). Их форма отчетливо напоминала домашнюю утварь, музыкальные инструменты, людей (чаще воинов в полной амуниции), животных, оружие.

Появление скульптур заменило жуткую традицию, закапывать у подножия кургана императора его слуг и приближенных …живыми.

Глиняные скульптуры защищали покой именитых людей и укрепляли склоны насыпного холма (ханивы, Япония). | Фото: fascinant-japon.com.

Кофуны украшали фигурками, изображающими дом, животных, предметы быта и то, что любил почивший (ханивы, Япония).

По легенде, во времена жизни императора Суйнин (ориентировочные годы жизни 29 г. до н.э. – 70 год н.э.) он, будучи еще юношей, стал свидетелем страшного события. После того как умер его дядя император, приближенных и слуг закопали живыми у подножия гробницы. Несколько дней их крики и стоны оглашали всю округу, а после смерти их тела были выброшены на растерзание диких животных и птиц. Этот зловещий ритуал оставил неизгладимые впечатления у будущего императора. Когда он пришел к власти, огласил, что традиции предков слишком негуманны и после смерти своей первой супруги ввел новые правила. С тех пор вместо человеческих жертвоприношений, могилу усопшего стали охранять глиняные скульптуры, получившие название – ханивы, а заодно и укреплять склоны, которые не так легко было удержать на месте. Стоит упомянуть, что их количество зависело от статуса умершего и могло достигать нескольких тысяч.

https://www.youtube.com/watch?v=qBktL49sis8

4. Самые известные кофуны, сохранившиеся на территории Японии

Кофун Хокэнояма – старейший погребальный комплекс (Сакура, Япония). | Фото: tourpedia.ru.

• Курган-кофун Хокэнояма – самая старая сохранившаяся гробница, находится в Сакурае, префектуре Нара. Исследователи утверждают, что она была возведена в III веке нашей эры в традиционной форме замочной скважины. Длина кургана составляет 80 м, в «замочной скважине» обустроена погребальная камера шириной 2,7 м и длиной 7 м. Саркофаг имеет размер 5 на 1 м. До сих пор определить личность захороненного так и не удалось, но это точно был могущественный правитель.

Самый большой погребальный курган-кофун входит в группу Мозу-Фуруичи Кофун, занесенную в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Дайсен-кофун, Япония). | Фото: ru.trendingcountries.com.

• Дайсен-кофун – это самый масштабный курган, расположенный неподалеку от Осаки, стал местом захоронения императора Нинтоку, который, по преданиям прожил 142 года. Длина насыпи у основания достигает 486 метров, а ширина – 305 м, ее высота – 33 м. Дайсен-кофун, как и подобает гробнице императора, окружен широким рвом с водой. Кстати сказать, это погребальное сооружение входит в тройку самых крупных захоронений мира (наряду с Великой пирамидой Гизы и мавзолеем китайского императора Цинь).

Доступ на остров с самым масштабным курганом закрыт для посетителей (Дайсен-кофун, Осака).

И это не единственный интересный факт, касающийся Дайсен-кофун. Как уже сообщалось, императорские гробницы не разрешается ни исследовать, ни посещать, чтобы «не нарушать спокойствие и достоинство могилы». Такие ограничения благоприятно сказались на экосистеме довольно обширной территории гробницы, превращенной в остров. Благодаря заповедной зоне на ее территории были обнаружены реликтовые виды растений и уникальные представители фауны, неприсущие для этой местности. Правда, увидеть все это можно лишь из обзорной площадки, расположенной неподалеку.

Исибутай-кофун – это одна из самых мистических гробниц, привлекающая не только исследователей (Япония).

• Исибутай-кофун – это одна из самых мистических гробниц Японии, привлекающая внимание не только ученых, но и эзотериков, и уфологов. Дело в том, что курган был создан по редчайшей технологии и представляет собой гигантскую мегалитическую структуру. Камни для возведения погребального сооружения доставлялись за 3 км от его нахождения, при этом блоки и валуны имели запредельный вес, варьирующийся от 60 до 77 тонн. До сих пор ученые теряются в догадках, как на рубеже бронзового и железного веков удалось доставить и подогнать такие масштабные каменные глыбы. Тайна технологий предков до сих пор не раскрыта, хотя существует гипотеза, что такого рода сооружения возводились на руинах более древних цивилизаций, обладающих уникальными знаниями и оборудованием.

В необычном кургане находится сразу две гробницы членов императорской семьи (Канаяма-кофун, Япония).

• Канаяма-кофун – это двухъярусный курган, имеющий редкую форму «тыквы», является самым молодым объектом, возведенным ориентировочно в VI–VII веках. В кургане с северной стороны можно увидеть горизонтальную каменную камеру, в которой закреплены два саркофага в форме дома. Территория вокруг кургана, после его обнаружения в 2000 году, была объявлена историческим парком, на который открыт доступ всем желающим прикоснуться к уникальному творению.

Источник: https://novate.ru/blogs/201122/64746/