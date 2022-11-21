Владимир Нильсен – буржуй, который создал главные советские кинохиты и был расстрелян за шпионаж

Нильсен Владимир Соломонович./ Фото: evreimir.com

Его жизнь была раздавлена безжалостным маховиком репрессий, имя вычеркнуто из титров фильмов, в которые он вложил всю свою душу. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» – он вложил в эти фильмы уйму гениальных находок, хотя режиссером значится другой, коллега по съемочной площадке, который предал его и присвоил себе все достижения талантливого сценариста и оператора. И только через много лет в Москве появилась мемориальная доска с именем Владимира Нильсена.

Время первых открытий

Юность Владимира Нильсена./ newtimes.ru

Впервые Володя попал в синематограф в возрасте десяти лет. Его так потрясло увиденное чудо, что всю ночь он представлял, как вырастет и сам снимет фильм. С тех пор мальчик буквально заболел операторским искусством. Он все свободное время чертил схемы проекторов, инсценировал придуманные им самим сюжеты в домашнем кукольном театре. Его пытливый ум впитывал интересные детали и фиксировал их в памяти. Весь этот ценный опыт стал первыми шагами на пути к созданию в будущем кинематографических шедевров.

Спустя несколько лет сын известного в Санкт-Петербурге инженера, Владимир был объявлен классово чуждым элементом и отчислен из университета. Тогда молодой человек нелегально перешел границу и обосновался в Берлине. Он великолепно владел несколькими языками, что позволило юноше успешно поступить в техникум и получить базовое техническое образование. Кроме того, он увлекся фотографией и проштудировал массу литературы по вопросам съемочной аппаратуры.

Владимир Нильсен, Чарльз Чаплин и Борис Шумяцкий./ Фото: loveread.me

Чтобы вступить в ряды немецкого комсомола, Володя взял шведскую фамилию Нильсен. Новоявленный “швед” скитался по съемным квартирам, и однажды судьба свела его с сыном рабочего, в свое время укрывавшего вождя мирового пролетариата в шалаше на берегу Финского залива. Под влиянием соседа по комнате Нильсен стал членом Коммунистической партии Германии. В середине 20-х годов Владимир знакомится с молодыми людьми, которые становятся его единомышленниками.

Их всех объединяет одна пламенная страсть — кино. Даже разочарования первой любви отходят на последний план. Именно друзья Нильсена порекомендовали его как талантливого фотографа актрисе Андреевой, которая в то время работала в советском торгпредстве. Тогда Мария Федоровна разглядела в молодом человеке будущего гения кинематографа и дала путевку в будущую профессию.

Возвращение в советский рай

У Кремлевской стены (с Вл.Володиным и Гр.Александровым)./ Фото: kino-teatr.org

Весной 1926 года в Берлине произвела фурор кинолента Сергея Эйзенштейна “Броненосец Потемкин”. Владимир присутствовал на показе и сразу решил, что обязательно должен сотрудничать с таким талантливым режиссером и учиться у Эйзенштейна всем премудростям киношного ремесла. Ради этого Нильсен вернулся в Советский Союз и стал работать над картинами рядом со своим учителем.

Вместе они сняли фильмы “Старое и новое” и “Октябрь”. Преуспевающий ассистент оператора был рекомендован своим гуру во ВГИК. В Советской России Владимир Нильсен начинает вести активную творческую и общественную деятельность по линии комсомола.

Ида Пензо./ Фото: kino-teatr.ru

Он участвует в различных молодежных обществах, проводит конференции и политические диспуты с иностранными студентами. Но любимому делу не изменяет, занимаясь переводом учебной литературы по искусству операторской съемки. Именно Нильсен становится одним из соавторов учебников по теории кинотехники, предисловие к одному из которых написал сам Эйзенштейн.

В 1927 году молодой кинооператор встречает свою настоящую любовь — балерину Большого театра Иду Пензо, итальянку по происхождению, и женится на ней. Именно в это время появляются первые странички в “гэпэушном” досье, которое вскоре приведет Нильсена к трагическому финалу.

Новатор кинопроизводства

Владимир Нильсен и Григорий Александров на съемках фильма.

Когда была задумана постановка картины “Веселые ребята”, один из преуспевающих учеников Эйзенштейна Григорий Александров взялся за дело с особым энтузиазмом. Оператором фильма ему порекомендовали Нильсена. Так началось продолжительное сотрудничество, а скорее, соперничество двух талантливых людей. Владимир Нильсен был не просто оператором, который выполняет чисто технические задачи.

Его образование, опыт и природное чутье настоящего художника помогали рождению новых сцен и диалогов. Именно он придумал знаменитый проход главного героя картины, когда ласточки рассаживаются на проводах в виде нот. Сцена потасовки участников оркестра — тоже детище оператора. То, что фильм практически полностью “сделал” Нильсен, а не Александров, видела вся съемочная команда.

Тогда еще незамужняя Любовь Орлова флиртовала с Григорием и Владимиром одновременно, и это очень раздражало будущего мужа звезды. После этой картины Орлова все-таки отдала предпочтение Александрову и стала его женой. Но чувство соперничества дополнило чашу творческой зависти в душе Александрова, что вскоре закончилось трагедией для Владимира Нильсена.

https://www.youtube.com/watch?v=XAu0Le2gexQ

Самой выдающейся работой оператора стала картина “Волга-Волга”. Здесь он самостоятельно работал над сценарием, постановкой трюков, руководил съемкой, стоя в холодной воде. В это время неурядицы с Александровым переросли в серьезные конфликты, которые серьезно тормозили творческий процесс.

Орден и расстрел

Фотография из дела Нильсен В. С./ Фото: http://kino-teatr.org

В начале 1937 года за работу над документальным фильмом о Сталине Нильсен был удостоен ордена “Знак Почета” и личного автомобиля.После съемок “Волги-Волги”, когда Владимир с женой вернулись с Урала в Москву, они поселились в одном из гостиничных номеров. Вечером услышали стук в дверь.

Вошли двое, по внешнему виду которых можно было и без слов догадаться о цели их визита. Нильсена не удивил предъявленный ордер на его арест, ведь к тому времени многие его коллеги уже пропали в недрах ГУЛАГа. Не вызывала сомнения и личность написавшего на него донос.

https://www.youtube.com/watch?v=65hAY4sCBQE

Теперь талантливому оператору припомнили отца — “классово-чуждого элемента”, незаконный переход границы, учебу в Германии, посещение Франции и Голливуда в составе советской делегации, жену-итальянку. Нильсена объявили шпионом и расстреляли как врага народа в январе 1938 года. Из титров фильмов, над которыми трудился оператор, было изъято его имя.

Когда супруга Нильсена обратилась в Александрову за помощью, он ей отказал. И только в 1956 году Владимир Соломонович был реабилитирован. Но к тому времени все его находки и открытия были цинично присвоены человеком, погубившим жизнь великого мастера сценического и операторского искусства.

https://www.youtube.com/watch?v=QKUcmNiZORk

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/211117/36756/?fbclid=IwAR0jC8Wzw9cmp5pQD0MEXZew3IrrB8tbTgTD4arngLjeHMWeYVGw5MPS8KE