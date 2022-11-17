17 фотографий, на которых виднеется что-то такое огромное и масштабное, что аж дух захватывает

Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов! Даже если у вас её нет, кое-какие снимки, объекты и ракурсы, которые мы вам сейчас покажем, заставят вас почувствовать себя не в своей тарелке.

Если вы вдруг забыли, что все мы лишь песчинки в масштабах вселенной, то эти кадры напомнят вам и о том, что мы песчинки и в пределах собственной планеты.

1. Строительство танкера Esso Hibernia, 1970 год

myrmekochoria

2. Троицкая церковь в Гергети, Грузия, на фоне вулкана Казбек

sabastianN-2

3. Строительство дирижабля «Акрон», конец 20-х годов, США

Browndog888

4. Вид снизу на Статую Единства, Индия

jtatc1989

Это самая высокая статуя в мире, её высота 182 метра.

5. На фоне авианосца

SquealTeam10

6. Устрашающий подводный водопад

OBUDingusKhan

7. Каменная шахта «Глаз дракона» в Великобритании

sticcboi

8. Внутри токийского противопаводкового коллектора

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Это специальное водохранилище, куда собирается вода во время тайфунов и разлива рек. Отсюда её перекачивают в реку Эдо.

9. Вид на вулкан Фудзияма из близлежащего города

david_bueno2

10. Брутальная архитектура китайского города Чунцин

Tazluh

11. Огромный резервуар, представляющий собой нейтринный детектор «Супер-Камиоканде», Япония

ICRR

В этом цилиндре высотой более 40 метров, размещённом на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока, японские учёные изучают нейтрино.

12. Нефтегазовая платформа «Тролль-А», Норвегия

rainmaker1973

Высота платформы 472 метра! Для сравнения, высота Эйфелевой башни — 324 метра.

13. Вид на 100-метровую статую богини Каннон в Сэндае, Япония

Aliciab12

14. Гора древесины. Складывалась и разбиралась вручную. Сиэтл, 1919 год

Browndog888

15. Железнодорожный мост в национальном заповеднике Найроби, Кения

biwook

16. Огромный айсберг проплывает мимо домика в Гренландии

Ari G. Mørch

17. Нефтяная платформа Bullwinkle доставляется на место установки в Мексиканском заливе, 1988 год

Jay Phagan

Размеры многих земных объектов поистине впечатляют! Взгляните на нашу подборку особых мест, чей масштаб может даже слегка испугать.

Источник: https://twizz.ru/17-fotografij-kotoryx-vidneetsya-chto-to-takoe-436364/?fbclid=IwAR1Tfxldu7C7pif3utLWjQNF72boaaDT2fCJYWrzzFoaKIcsmGkcguJgwUE