17 фотографий, на которых виднеется что-то такое огромное и масштабное, что аж дух захватывает
Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов! Даже если у вас её нет, кое-какие снимки, объекты и ракурсы, которые мы вам сейчас покажем, заставят вас почувствовать себя не в своей тарелке.
Если вы вдруг забыли, что все мы лишь песчинки в масштабах вселенной, то эти кадры напомнят вам и о том, что мы песчинки и в пределах собственной планеты.
1. Строительство танкера Esso Hibernia, 1970 год
2. Троицкая церковь в Гергети, Грузия, на фоне вулкана Казбек
3. Строительство дирижабля «Акрон», конец 20-х годов, США
4. Вид снизу на Статую Единства, Индия
Это самая высокая статуя в мире, её высота 182 метра.
5. На фоне авианосца
6. Устрашающий подводный водопад
7. Каменная шахта «Глаз дракона» в Великобритании
8. Внутри токийского противопаводкового коллектора
Это специальное водохранилище, куда собирается вода во время тайфунов и разлива рек. Отсюда её перекачивают в реку Эдо.
9. Вид на вулкан Фудзияма из близлежащего города
10. Брутальная архитектура китайского города Чунцин
11. Огромный резервуар, представляющий собой нейтринный детектор «Супер-Камиоканде», Япония
В этом цилиндре высотой более 40 метров, размещённом на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока, японские учёные изучают нейтрино.
12. Нефтегазовая платформа «Тролль-А», Норвегия
Высота платформы 472 метра! Для сравнения, высота Эйфелевой башни — 324 метра.
13. Вид на 100-метровую статую богини Каннон в Сэндае, Япония
14. Гора древесины. Складывалась и разбиралась вручную. Сиэтл, 1919 год
15. Железнодорожный мост в национальном заповеднике Найроби, Кения
16. Огромный айсберг проплывает мимо домика в Гренландии
17. Нефтяная платформа Bullwinkle доставляется на место установки в Мексиканском заливе, 1988 год
Размеры многих земных объектов поистине впечатляют! Взгляните на нашу подборку особых мест, чей масштаб может даже слегка испугать.
Источник: https://twizz.ru/17-fotografij-kotoryx-vidneetsya-chto-to-takoe-436364/?fbclid=IwAR1Tfxldu7C7pif3utLWjQNF72boaaDT2fCJYWrzzFoaKIcsmGkcguJgwUE
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