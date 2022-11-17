Удивительные, но малоизвестные объекты ЮНЕСКО

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. На сегодняшний день в Списке всемирного наследия свыше 1000 объектов. Многие из них известны на весь мир. Однако есть объекты, о которых, возможно, вы даже не слышали. Но их история от этого не менее интересна.

Шкоцянские пещеры, Словения

Система подземных тоннелей и залов растянулась почти на 6 километров. Пещеры сформированы водами реки с незатейливым названием Река. В Шкоцянских пещерах располагается самый крупный в Европе грот, шириной 120 метров и длиной 300 метров.

Фьорд Илулиссат 40-километровый фьорд Илулиссат заполнен айсбергами, которые сползают с ледника шириной 5 км Сермек-Куджаллек. Дрейфующие глыбы льда отличаются самыми разнообразными формами и размерами. Движущийся айсберги издают необычные звуки, которые слышны за несколько километров. На солнце айсберги переливаются самыми разными оттенками синего и белого цвета, создавая невероятную по красоте сюрреалистическую картину.

Горный заповедник на острове Хонсю



Горный заповедник площадью 1300 кв.км. располагается на севере японского острова Хонсю. На его территории произрастают кленовые, кедровые и сосновые леса, а также единственный в восточной Азии значительный массив первозданных буковых лесов. 169,7 кв.км. территории объявлены памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озёра в Чаде



Группа озер в северо-восточном Чаде состоит из 18 связанных между собой озер общей площадью примерно 20 кв.км. Исследователи предполагают, что озера являются остатками более крупного по размерам озера, существовавшего во «влажную» эпоху Сахары, которая завершилась около 5500 лет назад.

Система парков на Аляске

На Аляске, на границе Канады и США, разместилась система парков. На этой территории находятся ледники, представляющие собой самое крупное скопление льдов за пределами полярных зон, а также самые высокие и массивные горы Канады.

Сокотра, Йемен

Архипелаг в Индийском океане, состоящий из четырех островов и двух скал, считается одним из самых изолированных в мире архипелагов континентального происхождения.

Реюньон

Остров, принадлежащий Франции, находится в Индийском океане, в 800 километрах от восточного побережья Мадагаскара. На площади в 2500 кв.км. располагаются девственные леса, живописнейшие лагуны, тропическая растительность и действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез.

Те-Вахипунаму

Район на юго-западном побережье Южного острова Новой Зеландии включает сразу четыре национальных парка. В регионе представлены некоторые из современных представителей оригинальной флоры и фауны древнего суперконтинента Гондвана, существовавшего 750—530 млн лет назад.

Нингалу, Австралия

Коралловый риф в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии простирается на 300 км. Он является единственным крупным рифом, расположенным столь близко от побережья, на отдалении всего от 100 метров до 7 км.

Альдабра, Сейшелы

Это второй в мире по размеру атолл после Острова Рождества. Его длина 34 км. и ширина 14,5 км. Здесь обитает уникальная популяция гигантских сухопутных черепах.

Цзючжайгоу, Китай

Естественный заповедник на севере провинции Сычуань состоит из трех долин. Место получило широкую известность благодаря каскадным водопадам, живописным озерами и обитающим здесь редким представителям флоры и фауны.

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/08/07/udivitelnye-no-maloizvestnye-obekty-yunesko/