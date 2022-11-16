40 крутейших скульптур со всего света

Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.

1. Деревянная скульптура авторства Бруно Уолпота



2. Скульптуры из металлолома Лии Джеффри



3. Резьба по камню, автор Мэтью Симмондс



4. Автор: Луо Ли Ронг



5. Автор: Никола Тикстон



6. Гаку, резьба по брокколи



7. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа, "Тень лунного света", бронза, 2019



8. Автор: Жанна Мартин



9. Скульптура Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа



10. Автор: Митчелл Графтон



11. Работы Фанни Сандор



12. Автор: Кристофер Гине



13. Работы Мэтта Бакли



14. Работы Даниэле Баррези



15. Работы Паолы Гризи



16. Работы Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа



17. Резьба по перу, Крис Мэйнард



18. Керамика, Остинелли и Прист



19. Автор: Алекс Чиннек



20. Автор: Ли Сансу



21. Автор: Ханс Оп Де Бек



22. Миниатюрная скульптура из бумаги, Вайшали и Ная



23. Кристофер Робин Нордстром, японское здание в миниатюре



24. Работы Анны Назаренко



25. Деревянная скульптура, автор Икуо Инада



26. Керамика, автор Никола Тикстон



27. Керамика, автор Джонсон Цанг



28. Автор: Дэниел Поппер



29. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа



30.



31. Автор: Жерар Мас



32. Автор: Уилфрид Грутенс



33. Керамика Джонсона Цанга



34. Работы Мари Кохидон



35. Работы Тайитиро Ёсиды



36. Металлические скульптуры Брайана Мока



37. Автор: Валери Хадида



38. Автор: Диана Бельтран Эррера



39. Картонная скульптура Уоррена Кинга



40. Работы Оливера Маринкоски



Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35895-40-kruteyshih-skulptur-so-vsego-sveta-41foto.html