40 крутейших скульптур со всего света
Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.
1. Деревянная скульптура авторства Бруно Уолпота
2. Скульптуры из металлолома Лии Джеффри
3. Резьба по камню, автор Мэтью Симмондс
4. Автор: Луо Ли Ронг
5. Автор: Никола Тикстон
6. Гаку, резьба по брокколи
7. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа, "Тень лунного света", бронза, 2019
8. Автор: Жанна Мартин
9. Скульптура Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа
10. Автор: Митчелл Графтон
11. Работы Фанни Сандор
12. Автор: Кристофер Гине
13. Работы Мэтта Бакли
14. Работы Даниэле Баррези
15. Работы Паолы Гризи
16. Работы Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа
17. Резьба по перу, Крис Мэйнард
18. Керамика, Остинелли и Прист
19. Автор: Алекс Чиннек
20. Автор: Ли Сансу
21. Автор: Ханс Оп Де Бек
22. Миниатюрная скульптура из бумаги, Вайшали и Ная
23. Кристофер Робин Нордстром, японское здание в миниатюре
24. Работы Анны Назаренко
25. Деревянная скульптура, автор Икуо Инада
26. Керамика, автор Никола Тикстон
27. Керамика, автор Джонсон Цанг
28. Автор: Дэниел Поппер
29. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа
30.
31. Автор: Жерар Мас
32. Автор: Уилфрид Грутенс
33. Керамика Джонсона Цанга
34. Работы Мари Кохидон
35. Работы Тайитиро Ёсиды
36. Металлические скульптуры Брайана Мока
37. Автор: Валери Хадида
38. Автор: Диана Бельтран Эррера
39. Картонная скульптура Уоррена Кинга
40. Работы Оливера Маринкоски
Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35895-40-kruteyshih-skulptur-so-vsego-sveta-41foto.html
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