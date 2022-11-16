Николлетто

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40 крутейших скульптур со всего света

Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.

1. Деревянная скульптура авторства Бруно Уолпота

2. Скульптуры из металлолома Лии Джеффри

3. Резьба по камню, автор Мэтью Симмондс

4. Автор: Луо Ли Ронг

5. Автор: Никола Тикстон

6. Гаку, резьба по брокколи

7. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа, "Тень лунного света", бронза, 2019

8. Автор: Жанна Мартин

9. Скульптура Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа

10. Автор: Митчелл Графтон

11. Работы Фанни Сандор

12. Автор: Кристофер Гине

13. Работы Мэтта Бакли

14. Работы Даниэле Баррези

15. Работы Паолы Гризи

16. Работы Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа

17. Резьба по перу, Крис Мэйнард

18. Керамика, Остинелли и Прист

19. Автор: Алекс Чиннек

20. Автор: Ли Сансу

21. Автор: Ханс Оп Де Бек

22. Миниатюрная скульптура из бумаги, Вайшали и Ная

23. Кристофер Робин Нордстром, японское здание в миниатюре

24. Работы Анны Назаренко

25. Деревянная скульптура, автор Икуо Инада

26. Керамика, автор Никола Тикстон

27. Керамика, автор Джонсон Цанг

28. Автор: Дэниел Поппер

29. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа

30.

31. Автор: Жерар Мас

32. Автор: Уилфрид Грутенс

33. Керамика Джонсона Цанга

34. Работы Мари Кохидон

35. Работы Тайитиро Ёсиды

36. Металлические скульптуры Брайана Мока

37. Автор: Валери Хадида

38. Автор: Диана Бельтран Эррера

39. Картонная скульптура Уоррена Кинга

40. Работы Оливера Маринкоски

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35895-40-kruteyshih-skulptur-so-vsego-sveta-41foto.html

16.11.2022 - Posted by | Креатив...

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