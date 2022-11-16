30 снимков, благодаря которым мы можем заглянуть в прошлое обычных людей и знаменитостей

Один из вариантов познакомиться с прошлым – открыть учебник истории, другой – читать литературу прошлого, есть еще более поздний способ – изучать фотографии. Снимки тоже многое могут рассказать о происходящих когда-то событиях. До них можно было полагаться на картины, скульптуры и другие произведения искусства. Да, еще и фольклор известен с давних времен. В сегодняшнем материале покажем именно фотографии, на которых, по больше части, изображены сцены из жизни обычных людей. Таких же каких и сейчас большинство. Поделитесь потом, какой из фактов оказался для вас наиболее интересным или странным, а то и удивительным.

Антрополог Гровер Кранц оставил после смерти свое тело Смитсоновскому музею. Экспонат размещен вместе с четвероногим другом мужчины, что было единственным условием при передаче

Дети из разных культур учат друг друга

Жители и туристы Стамбула ежедневно проходят мимо статуи известного бездомного кота Томбили. Его запечатлели в позе, в которой он и запомнился многим при жизни

Так выглядела мирная акция «Балтийский путь», прошедшая 23 августа 1989-го. Тогда примерно два миллиона жителей Латвии, Эстонии и Литвы образовали живую цепь, взявшись за руки

Возможно, первое зеркальное селфи, которое сделал японец больше ста лет назад

Снимок сделан во время посещения Мэрилин Монро раненых солдат, Япония, 1954-й. У этого мужчины сломана спина, восстанавливался он, лежа на койке таким образом

Королевский португальский читальный зал, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первые посетители попали в него в 1883-м

Немецкий солдат-зенитчик Второй мировой войны, которому только 16 лет

Сестры О’Халлоран пришлось кипятком и палками отстаивать свой дом у военных. Война за землю, Ирландия, 1889-й

Один из первых снимков первой встречи между англичанами и французами, Евротоннель, 1990-й

Перед коренными американцами народа блэкфут открылся вид на национальный парк Глейшер, Монтана

Кто говорит, что в AutoCAD работать ужасно трудно? Пробовали осуществлять городское планирование так?

Это действительно ВВС Индии, а не шутка: 116-е вертолетное подразделение

Северный Ледовитый океан в одном месте с разницей в сто пять лет

Дверь в римском Пантеоне считается самой древней, да еще и используется по назначению до сих пор. Ее отлили из бронзы в 115 г. н.э.

Рыба-долгожитель, прожившая 226 лет. Назвали ее Ханако, рыбка кои. Благодаря чешуи был определен ее возраст в 1966-м. Год рождения – 1751, а смерти – 07.07.1977

1979-й год в Афганистане – обычная улица

Вот у кого могут учиться курьеры. Мужчина доставлял лапшу в 1935-м, 1935-й

На горе Рашмор еще не было профилей президентов, 1905-й

На снимке один из папирусов Геркуланума. Их было найдено 1800, а вот так выглядеть они стали после извержения Везувия в 79 год н.э. В итоге они остались единственной полностью сохранившейся библиотекой древности

Когда-то на Земле обитал сибирский единорог, эласмотерий, который вымер 29 тысяч лет назад

Пара странников викторианской эпохи, 1890-е

5-я Сольвеевская конференция по физике 1927-го. На этом снимке 29 человек, а 17 из них лауреаты Нобелевской премии

Сначала он работал монтажником высотных работ, снимок из 1971-го. Мост Харбор-Бридж – один из самых больших, расположен в Сиднее. А через пятнадцать лет имя Пола Хогана узнал весь мир, когда вышел фильм «Крокодил Данди»

Ворота Иштар возвели по приказу вавилонского царя Навуходоносора II в Месопотамии, 575 г. до н.э.

В 2010-м люди обнаружили случайно в своем доме древнюю часовню, Шропшир, Англия

Внутри автомобиля Rolls-Royce, 1926-й

Здесь заканчивается Великая Китайская стена

Наконечник копья пронзил кость. Так он хранится с Римско-галльских войн, прошедших 2070 лет назад

Когда впервые увидел телевизор, витрина магазина, 1948-й

Источник: https://www.micccp.com/saglani-w-proshloje/?fbclid=IwAR1LJB6iMuPj8zZcWriMivtMldElum5i23RzTAFv1PH8N1-tY3wGhh1SnO8