30 снимков, благодаря которым мы можем заглянуть в прошлое обычных людей и знаменитостей
Один из вариантов познакомиться с прошлым – открыть учебник истории, другой – читать литературу прошлого, есть еще более поздний способ – изучать фотографии. Снимки тоже многое могут рассказать о происходящих когда-то событиях. До них можно было полагаться на картины, скульптуры и другие произведения искусства. Да, еще и фольклор известен с давних времен. В сегодняшнем материале покажем именно фотографии, на которых, по больше части, изображены сцены из жизни обычных людей. Таких же каких и сейчас большинство. Поделитесь потом, какой из фактов оказался для вас наиболее интересным или странным, а то и удивительным.
Антрополог Гровер Кранц оставил после смерти свое тело Смитсоновскому музею. Экспонат размещен вместе с четвероногим другом мужчины, что было единственным условием при передаче
Дети из разных культур учат друг друга
Жители и туристы Стамбула ежедневно проходят мимо статуи известного бездомного кота Томбили. Его запечатлели в позе, в которой он и запомнился многим при жизни
Так выглядела мирная акция «Балтийский путь», прошедшая 23 августа 1989-го. Тогда примерно два миллиона жителей Латвии, Эстонии и Литвы образовали живую цепь, взявшись за руки
Возможно, первое зеркальное селфи, которое сделал японец больше ста лет назад
Снимок сделан во время посещения Мэрилин Монро раненых солдат, Япония, 1954-й. У этого мужчины сломана спина, восстанавливался он, лежа на койке таким образом
Королевский португальский читальный зал, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первые посетители попали в него в 1883-м
Немецкий солдат-зенитчик Второй мировой войны, которому только 16 лет
Сестры О’Халлоран пришлось кипятком и палками отстаивать свой дом у военных. Война за землю, Ирландия, 1889-й
Один из первых снимков первой встречи между англичанами и французами, Евротоннель, 1990-й
Перед коренными американцами народа блэкфут открылся вид на национальный парк Глейшер, Монтана
Кто говорит, что в AutoCAD работать ужасно трудно? Пробовали осуществлять городское планирование так?
Это действительно ВВС Индии, а не шутка: 116-е вертолетное подразделение
Северный Ледовитый океан в одном месте с разницей в сто пять лет
Дверь в римском Пантеоне считается самой древней, да еще и используется по назначению до сих пор. Ее отлили из бронзы в 115 г. н.э.
Рыба-долгожитель, прожившая 226 лет. Назвали ее Ханако, рыбка кои. Благодаря чешуи был определен ее возраст в 1966-м. Год рождения – 1751, а смерти – 07.07.1977
1979-й год в Афганистане – обычная улица
Вот у кого могут учиться курьеры. Мужчина доставлял лапшу в 1935-м, 1935-й
На горе Рашмор еще не было профилей президентов, 1905-й
На снимке один из папирусов Геркуланума. Их было найдено 1800, а вот так выглядеть они стали после извержения Везувия в 79 год н.э. В итоге они остались единственной полностью сохранившейся библиотекой древности
Когда-то на Земле обитал сибирский единорог, эласмотерий, который вымер 29 тысяч лет назад
Пара странников викторианской эпохи, 1890-е
5-я Сольвеевская конференция по физике 1927-го. На этом снимке 29 человек, а 17 из них лауреаты Нобелевской премии
Сначала он работал монтажником высотных работ, снимок из 1971-го. Мост Харбор-Бридж – один из самых больших, расположен в Сиднее. А через пятнадцать лет имя Пола Хогана узнал весь мир, когда вышел фильм «Крокодил Данди»
Ворота Иштар возвели по приказу вавилонского царя Навуходоносора II в Месопотамии, 575 г. до н.э.
В 2010-м люди обнаружили случайно в своем доме древнюю часовню, Шропшир, Англия
Внутри автомобиля Rolls-Royce, 1926-й
Здесь заканчивается Великая Китайская стена
Наконечник копья пронзил кость. Так он хранится с Римско-галльских войн, прошедших 2070 лет назад
Когда впервые увидел телевизор, витрина магазина, 1948-й
Источник: https://www.micccp.com/saglani-w-proshloje/?fbclid=IwAR1LJB6iMuPj8zZcWriMivtMldElum5i23RzTAFv1PH8N1-tY3wGhh1SnO8
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